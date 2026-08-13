Apple tratta con gli editori per usare notizie aggiornate nell’IA di Siri

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple negozia con editori l’accesso a notizie aggiornate per Siri AI .

negozia con editori l’accesso a notizie aggiornate per . Il compenso proposto dipenderebbe dall’uso effettivo dei singoli contenuti.

Le trattative sarebbero pluriennali ma non risultano accordi già conclusi.

Il piano punta a rendere le risposte di Siri più attuali e verificabili.

Riassunto generato con AI

Apple tratta contenuti editoriali per Siri AI

Apple sta discutendo con diversi editori nuovi accordi per usare contenuti giornalistici aggiornati nelle risposte di Siri AI, la nuova generazione dell’assistente integrata in Apple Intelligence. I colloqui, avviati negli ultimi mesi e ancora in corso, puntano a garantire all’azienda di Cupertino un flusso continuativo di notizie e informazioni correnti, utile alle richieste degli utenti su eventi e temi di attualità. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, il progetto prevederebbe intese pluriennali e un budget complessivo nell’ordine delle centinaia di milioni di dollari.

La novità centrale è il modello di remunerazione: gli editori sarebbero pagati quando i loro contenuti vengono effettivamente utilizzati per formulare una risposta. Non si tratta quindi, almeno nelle proposte descritte, di un semplice acquisto di archivi per l’addestramento dell’intelligenza artificiale. Il sistema sarebbe invece orientato a fornire a Siri fonti aggiornate, in vista del lancio previsto entro la fine dell’anno.

Il negoziato assume rilievo perché collega direttamente la qualità delle risposte generate dall’IA alla disponibilità di materiale editoriale corrente. Per gli editori, l’eventuale accordo potrebbe creare un canale di ricavo legato alla consultazione reale delle loro pubblicazioni. Per Apple, l’obiettivo è rafforzare l’affidabilità informativa dell’assistente senza limitarsi a dati statici.

Pagamenti variabili e accesso alle notizie

Il meccanismo allo studio si differenzia dalle licenze a quota fissa già adottate da varie aziende tecnologiche per acquisire contenuti destinati ai sistemi di IA. In questo caso, il compenso variabile sarebbe collegato all’impiego di uno specifico articolo o aggiornamento nella risposta prodotta da Siri AI. Resta però da chiarire come saranno misurati gli utilizzi e quale livello di trasparenza verrà riconosciuto alle testate coinvolte.

Tra i nodi non definiti figurano attribuzione delle fonti, criteri di selezione dei contenuti e rendicontazione dei pagamenti. Sono aspetti decisivi: un modello basato sull’uso effettivo richiede infatti regole verificabili sia per gli editori sia per la piattaforma. Le informazioni disponibili indicano che le trattative non equivalgono ancora a contratti firmati.

Apple possiede già rapporti commerciali con il comparto editoriale attraverso Apple News e il News Partner Program. Ha inoltre collaborato con gli editori per Apple News+, il servizio a pagamento avviato nel 2019, pur con alcune testate che in seguito hanno lasciato l’iniziativa. I nuovi colloqui sarebbero tuttavia specifici per le risposte generate da Siri AI.

La società ha presentato ufficialmente la nuova generazione di Siri AI l’8 giugno 2026. Le funzioni sono poi arrivate agli sviluppatori tramite le versioni beta di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e visionOS 27. La disponibilità europea resta invece una questione separata e non ancora pienamente definita.

La sfida sarà misurare valore e attribuzione

Se le intese andranno a buon fine, il loro impatto non dipenderà soltanto dall’ammontare del budget, ma dalla capacità di collegare ogni risposta di Siri ai contenuti utilizzati. Un sistema chiaro di attribuzione e rendicontazione potrebbe rendere più sostenibile il rapporto tra IA generativa e informazione professionale. Al contrario, l’assenza di criteri condivisi lascerebbe aperti i dubbi sulla distribuzione dei compensi.

Per ora, il dato più solido è che Apple sta valutando un accesso continuativo alle notizie, non solo l’uso di materiali storici. Questa scelta renderebbe l’aggiornamento delle informazioni una componente strutturale dell’evoluzione di Siri AI.

FAQ

Apple ha già firmato accordi con gli editori?

Sì, Apple ha già rapporti con editori tramite Apple News e Apple News+; i nuovi accordi per Siri AI risultano però ancora in negoziazione.

Come verrebbero pagati gli editori?

Sì, il modello discusso prevede pagamenti variabili: il compenso scatterebbe quando un contenuto editoriale viene utilizzato per formulare una risposta di Siri AI.

Quali contenuti servono a Siri AI?

Sì, le trattative riguardano notizie e informazioni correnti, necessarie a permettere a Siri AI di fornire risposte aggiornate su eventi e temi d’attualità.

Quando è stata presentata la nuova Siri AI?

Sì, Apple ha presentato ufficialmente la nuova generazione di Siri AI l’8 giugno 2026, come componente di Apple Intelligence.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Tom’s Hardware.