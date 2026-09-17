17 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Tribunale di Monaco: Google responsabile per false affermazioni di AI Overview

La notizia in sintesi Google ritenuta responsabile dal Tribunale di Monaco per contenuti falsi di AI Overview.

ritenuta responsabile dal Tribunale di Monaco per contenuti falsi di AI Overview. La decisione riguarda diffamazione e diritti della personalità in Germania.

Possibili effetti in Italia su copyright, rettifiche e responsabilità editoriale.

L’analisi è dell’avvocato Gianpaolo Locurto di Solving.

Google e AI Overview, il nodo della responsabilità

La decisione del Tribunale di Monaco del 28 maggio 2026, che ha ritenuto Google direttamente responsabile di affermazioni false prodotte da AI Overview, riapre il confronto sul ruolo giuridico delle risposte generate dall’intelligenza artificiale. Il caso nasce in Germania e riguarda diffamazione e diritti della personalità, ma secondo l’avvocato Gianpaolo Locurto di Solving offre elementi rilevanti anche per l’Italia. Al centro vi sono proprietà delle sintesi, tutela delle fonti e responsabilità per contenuti inesatti.

La qualificazione di AI Overview come autore della violazione, anziché intermediario neutrale, può incidere su editori, utenti e fornitori europei di strumenti generativi. La sentenza viene letta come possibile riferimento per future controversie nazionali.

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Copyright, rettifiche e ruolo editoriale delle piattaforme

Secondo Gianpaolo Locurto, i giudici tedeschi hanno considerato le informazioni false come contenuto proprio dell’intelligenza artificiale di Google, non come semplice riproposizione di pagine indicizzate. Questa impostazione supera il singolo procedimento e può interessare ogni servizio che elabora risposte sintetiche e valutative. Per gli editori, il tema si intreccia con la riduzione dei clic verso i siti informativi quando la risposta appare direttamente nella pagina dei risultati.

Sul copyright, una sintesi che ricombina e riscrive contenuti altrui potrebbe avvicinarsi all’elaborazione creativa prevista dall’articolo 4 della legge 633 del 1941. Il problema nasce soprattutto quando manca un collegamento testuale riconoscibile con la fonte originaria e la rielaborazione non appare come citazione. Sul piano della responsabilità, il ragionamento del Tribunale di Monaco mette in discussione l’esenzione riconosciuta agli intermediari passivi, disciplinata in precedenza dal decreto legislativo 70 del 2003 e ora assorbita dal Digital Services Act.

La giurisprudenza italiana su Google Suggest e autocomplete distingue già tra automatismi privi di intervento editoriale e contenuti rielaborati dal gestore. AI Overview potrebbe rientrare nella seconda ipotesi, avvicinandosi alla nozione di prodotto editoriale prevista dalla legge 62 del 2001.

Un possibile effetto sulle controversie italiane

L’eventuale applicazione di questa lettura in Italia aprirebbe alla responsabilità ordinaria per diffamazione e, in prospettiva, agli obblighi di rettifica tipici della stampa. L’assenza di una testata registrata rende però complesso l’inquadramento formale del servizio. Il passaggio più rilevante è la possibile attribuzione del contenuto sintetizzato alla piattaforma che lo genera, anziché alle sole fonti da cui l’intelligenza artificiale ha tratto informazioni.

FAQ

Quale tribunale ha deciso sul caso AI Overview?

Il Tribunale di Monaco ha emesso la pronuncia il 28 maggio 2026, esaminando false affermazioni attribuite al sistema AI Overview.

Perché Google è stata ritenuta responsabile?

I giudici hanno qualificato le dichiarazioni generate come contenuto proprio di Google, escludendo il ruolo di mero intermediario neutrale.

Quali effetti potrebbe avere il caso in Italia?

L’orientamento potrebbe favorire l’applicazione delle regole ordinarie sulla diffamazione e, prospetticamente, degli obblighi di rettifica editoriale.

Quale norma riguarda la rielaborazione creativa?

L’articolo 4 della legge 633 del 1941 disciplina l’elaborazione creativa, richiamata quando l’AI ricombina e riscrive opere altrui.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da giornalismo qualificato e specializzato.