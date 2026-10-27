27 Ottobre 2026

/ Home/TECNOBEAUTY & TECNOFITNESS/Amazfit T-Rex 3 Pro: 12 aggiornamenti per corsa, outdoor e HYROX

La notizia in sintesi Amazfit T-Rex 3 Pro ha ricevuto 12 aggiornamenti dal lancio di settembre 2025, con oltre 170 funzionalità e ottimizzazioni.

Le novità outdoor includono percorsi ad anello offline, ricalcolo degli itinerari e modifiche alla torcia LED.

Per la corsa arrivano più dati sullo schermo, ritmo corretto per pendenza e valutazione dello sforzo dall’orologio.

Le funzioni HYROX aggiungono simulazioni, analisi delle transizioni e strumenti per pianificare e controllare il ritmo di gara.

Dodici aggiornamenti software e oltre 170 interventi tra nuove funzioni e ottimizzazioni: è il bilancio presentato da Amazfit il 27 ottobre 2026 per il T-Rex 3 Pro, l’orologio sportivo lanciato nel settembre 2025. Le modifiche riguardano navigazione, corsa e allenamento HYROX, ampliando gli impieghi di un modello nato soprattutto per le attività all’aperto e su terreni impegnativi.

Disponibile nei formati da 44 e 48 millimetri, il dispositivo ha acquisito strumenti per gestire gli itinerari senza connessione, personalizzare i dati durante l’allenamento e analizzare le diverse fasi delle competizioni. Il conteggio fornito dall’azienda comprende sia funzionalità aggiunte sia ottimizzazioni di quelle esistenti: non si tratta quindi di oltre 170 strumenti completamente nuovi.

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Lo spiega Jesus Carrero, direttore generale di Amazfit Europe. Per il T-Rex 3 Pro, questa impostazione si traduce nell’estensione di alcune funzioni già disponibili su altri modelli del marchio e nell’aggiunta di modalità dedicate a discipline diverse dall’escursionismo.

Mappe offline, torcia e percorsi ciclistici

La navigazione è una delle aree interessate dagli aggiornamenti. Secondo Amazfit, il caricamento delle mappe è più rapido; sentieri e strade urbane vengono distinti attraverso colori diversi e i punti di interesse risultano più riconoscibili. L’orologio permette inoltre di generare percorsi ad anello offline, con arrivo nel punto da cui si è partiti.

Quando l’utente abbandona l’itinerario previsto, il dispositivo può ricalcolarlo automaticamente dalla posizione corrente. La memoria consente di conservare fino a 100 percorsi. Per il ciclismo, invece, la distanza massima degli itinerari creabili nell’app Zepp sale a 100 chilometri; è stato rivisto anche l’algoritmo che misura l’altitudine e il dislivello accumulato durante la pedalata.

Cambiano anche i comandi della torcia LED integrata. Una pressione prolungata sul pulsante superiore sinistro la accende, mentre la pressione contemporanea di questo tasto e di quello inferiore destro attiva la modalità Boost, portando l’illuminamento da 200 a 300 lux. Sono disponibili anche statistiche sul tempo di utilizzo.

Sul fronte subacqueo, il T-Rex 3 Pro dichiara impermeabilità 10 ATM e supporto alle immersioni fino a 50 metri. Gli interventi software introducono il riconoscimento automatico delle immersioni a livello di sistema e modificano il calcolo della profondità, sia in acque libere sia in specchi d’acqua chiusi.

Più dati per corsa e trail running

Durante la corsa, i parametri visualizzabili contemporaneamente passano da sei a otto, selezionabili tra 100 voci di allenamento. Per il trail running viene aggiunto il ritmo corretto in base alla pendenza: la funzione converte l’andatura su salite e discese in un valore equivalente su terreno pianeggiante, consultabile in tempo reale oppure come media.

Una nuova metrica riguarda la soglia del lattato. Zepp Coach, il sistema di allenamento basato sull’intelligenza artificiale che elabora programmi in funzione dell’età e della forma fisica, permette ora di saltare una sessione prevista intervenendo direttamente sullo schermo.

Al termine dell’attività si può registrare dall’orologio la valutazione dello sforzo percepito, indicata come RPE, senza passare dall’app Zepp. Questa possibilità non è limitata alla corsa. Completano gli interventi una risposta più rapida della luminosità alle condizioni ambientali e il blocco dello schermo prima dell’allenamento, pensato per evitare interruzioni involontarie della registrazione.

HYROX: simulazioni e analisi delle transizioni

Per chi pratica HYROX arriva Hybrid Charge, lo strumento dedicato al monitoraggio del recupero già presente su Balance 3 e Balance Ultra. Si aggiungono Training Balance e HYROX Simulation: quest’ultima modalità propone cinque scenari, compresa la creazione di una sessione personalizzata con esercizi HYROX. Un pulsante consente di passare alla registrazione dell’esercizio successivo.

Alle modalità HYROX Training, HYROX PFT e HYROX Race già presenti si affiancano strumenti per definire strategie di gara in base alle dimensioni di arene e stadi. HYROX Virtual Pace permette di confrontare il ritmo rilevato durante la prova con quello pianificato.

La modalità HYROX Race registra ora anche il tempo nella Rox Zone, l’area di passaggio tra corsa e stazioni di esercizio. Dopo la competizione, l’app Zepp mostra questi dati insieme a un’infografica della frequenza cardiaca suddivisa per stazioni e tratti di corsa.

Si amplia infine la compatibilità con dispositivi esterni: il T-Rex 3 Pro può essere associato a un vogatore Concept2 e a un dispositivo Stryd. Il supporto a Helio Strap Pro consente inoltre, nell’uso combinato, il monitoraggio del movimento su nove assi. L’estensione software riguarda quindi sia la preparazione sia la lettura dei risultati, senza richiedere il passaggio a un diverso modello di orologio per accedere alle funzioni descritte.