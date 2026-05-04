Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OpenAI avvia la svolta pubblicitaria di ChatGPT in Europa tra nuove strategie, test e primi indizi

OpenAI prepara l’ingresso dell’advertising di ChatGPT nel mercato europeo

OpenAI sta aggiornando il pixel di monitoraggio delle conversioni di ChatGPT, introducendo un sistema avanzato di gestione del consenso e un campo dedicato al Paese di provenienza dei dati.

Le modifiche, intercettate da Digiday, indicano una chiara preparazione all’ingresso nel mercato pubblicitario europeo, dove il tracciamento richiede il consenso preventivo e revocabile degli utenti.

Il rollout del pixel è partito negli Stati Uniti nel 2025, ma il nuovo impianto di compliance suggerisce che l’espansione verso l’Europa sia il prossimo passo strategico per sostenere l’ambizioso sviluppo della raccolta pubblicitaria di ChatGPT.

In sintesi:

OpenAI aggiorna il pixel di conversione di ChatGPT con gestione strutturata del consenso.

Inserito un campo Paese per adeguare il tracciamento alle diverse normative sulla privacy.

Architettura chiaramente orientata ai requisiti di consenso esplicito imposti dall’Europa.

Pilota advertising ChatGPT attivo oggi solo negli USA, presto in altri mercati extra UE.

L’aggiornamento del pixel introduce un vero e proprio Consent Management System integrato: gli inserzionisti possono chiedere il permesso di tracciamento, sospenderlo automaticamente in caso di revoca, e allineare la raccolta dati alle specifiche normative nazionali.

La presenza del campo Paese nei log del pixel mostra che OpenAI sta strutturando il prodotto per una gestione “by design” delle differenti giurisdizioni, con l’Europa come caso d’uso più stringente.

Nel contesto europeo, infatti, i pixel possono attivarsi solo dopo un consenso esplicito e documentabile; negli Stati Uniti prevale invece un modello opt-out, più permissivo, in cui il tracciamento può iniziare prima di una eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’utente.

Come cambia il pixel pubblicitario di ChatGPT e quali mercati coinvolge

I primi segnali dello sviluppo di un pixel di conversione per ChatGPT erano emersi il mese scorso. Nella versione attuale, il sistema si limita a misurare l’ultima azione prima della conversione, ad esempio il clic su un annuncio, offrendo una logica di attribuzione di tipo “last click”.

Secondo le anticipazioni raccolte da Digiday, la roadmap prevede funzioni più avanzate: attribuzione degli annunci semplicemente visualizzati ma non cliccati, personalizzazione delle finestre temporali di conversione, e una capacità di analisi più granulare lungo il customer journey.

Queste evoluzioni avvicinano OpenAI ai modelli di misurazione già utilizzati dalle grandi piattaforme di advertising digitale, ma con l’elemento distintivo dell’interazione conversazionale generata da ChatGPT come punto di contatto principale.

Al momento, il progetto pilota degli annunci di ChatGPT è operativo solo negli Stati Uniti.

Nelle prossime settimane, l’esperimento verrà esteso a Canada, Australia e Nuova Zelanda, mercati regolatori relativamente allineati al modello nordamericano.

L’adeguamento strutturale al consenso, tuttavia, segnala con forza che il vero banco di prova sarà l’accesso al mercato pubblicitario europeo, cruciale per qualsiasi player globale che punti a obiettivi di raccolta nell’ordine delle decine di miliardi.

Implicazioni future per l’Europa tra privacy, IA generativa e advertising

L’integrazione nativa della gestione del consenso nel pixel di OpenAI anticipa uno scenario in cui l’advertising su ChatGPT potrà essere lanciato in Europa con un impianto di compliance già predisposto a dialogare con le principali piattaforme di Consent Management.

Per editori, brand e agenzie, questo potrebbe aprire un nuovo canale media ad alto valore, basato sull’IA generativa, ma vincolato a metriche di trasparenza e controllo dei dati tipiche del contesto europeo.

Resta da capire come le autorità di regolazione UE valuteranno il connubio tra tracciamento pubblicitario, profili conversazionali e obblighi del GDPR, un terreno che potrebbe definire lo standard globale per l’advertising su sistemi di intelligenza artificiale conversazionale.

FAQ

Che cosa sta cambiando nel pixel pubblicitario di ChatGPT di OpenAI?

OpenAI sta introducendo un sistema di gestione del consenso e un campo Paese, rendendo il pixel più conforme alle diverse normative privacy internazionali, inclusa quella europea.

Perché l’aggiornamento del pixel è importante per il mercato europeo?

L’aggiornamento è cruciale perché in Europa il tracciamento richiede consenso esplicito e revocabile, che il nuovo pixel di OpenAI può gestire in modo strutturato e documentabile.

Dove è attivo oggi il progetto pilota degli annunci di ChatGPT?

Attualmente il pilota degli annunci di ChatGPT è operativo solo negli Stati Uniti, con un’estensione imminente a Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Che tipo di misurazioni pubblicitarie offrirà il pixel di OpenAI?

Il pixel misura ora il last click, ma in futuro permetterà attribuzione di impression non cliccate e personalizzazione delle finestre temporali di conversione.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi su OpenAI e advertising?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.