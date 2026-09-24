 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Trump propone di sostituire “intelligenza artificiale” con “superintelligenza”

24 Settembre 2026

24 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Trump propone di sostituire “intelligenza artificiale” con “superintelligenza”

La notizia in sintesi

  • Donald Trump propone superintelligenza nei documenti ufficiali degli Stati Uniti.
  • L’annuncio è arrivato all’Assemblea generale dell’ONU a New York.
  • Il termine ha già un significato tecnico diverso dall’intelligenza artificiale attuale.
  • António Guterres chiede maggiori garanzie sui rischi tecnologici.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

AZ FLAG Bandiera da Tavolo Donald Trump Presidente Stati Uniti 21×14 cm

MATERIALE DI QUALITÀ: Realizzato in tessuto 100% poliestere, la finitura di questa mini bandiera Donald Trump Presidente USA Rossa da tavolo è realizzata grazie a un taglio laser di alta precisione. Soddisfazione garantita · DOVE VOGLIE: Questa mini bandiera elettorale degli Stati Uniti su base dai colori intensi può appoggiare su una scrivania, su un tavolo, un buffet, un caminetto… Per un decoraton originale e di successo. · SOCLE FORNITO: Proposta con una base in plastica nera staccabile, la decorazione da tavolo si posiziona semplicemente sulla superficie piana che preferisci. Questa bandiera desktop di Donald Trump Presidente Stati Uniti Rosso è quindi pronto per l’uso.

Prezzo su Amazon8,25 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Trump vuole sostituire l’intelligenza artificiale con superintelligenza

Donald Trump ha chiesto che gli Stati Uniti sostituiscano nei documenti governativi l’espressione intelligenza artificiale con superintelligenza, nel discorso del 22 settembre 2026 alla 81ª Assemblea generale dell’ONU a New York. Il presidente ha motivato la proposta sostenendo che la parola “artificiale” faccia apparire falsa una tecnologia che considera straordinaria. L’indicazione riguarda l’amministrazione statunitense e punta, nelle intenzioni dichiarate, a ottenere l’adozione internazionale del nuovo termine.

La scelta si inserisce nella strategia di Trump per accelerare lo sviluppo del settore negli Stati Uniti e conservare il vantaggio rivendicato sulla Cina e sul resto del mondo. Ma il termine possiede già un preciso significato tecnico, riferito a un’intelligenza ipotetica superiore alle capacità umane.

Il significato tecnico e il dibattito sui rischi

Nel linguaggio specialistico, superintelligenza non è un sinonimo neutro dell’IA: indica una forma ipotetica capace di superare ampiamente le migliori facoltà umane in numerosi ambiti. I sistemi attuali che generano testi, supportano la programmazione o svolgono compiti specifici hanno invece capacità e limitazioni determinate. Applicare la nuova etichetta all’intero settore rischia quindi di sovrapporre tecnologie disponibili e un concetto teorico più avanzato.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Trump ha detto di non voler frenare una crescita che ritiene più grande della rivoluzione industriale e ha rivendicato il primato degli Stati Uniti sulla Cina. Ha aggiunto che l’amministrazione vigilerà attraverso il Dipartimento di Giustizia, mentre il segretario generale ONU António Guterres ha chiesto maggiore supervisione e ulteriori garanzie sui rischi. Il confronto avviene mentre alcuni laboratori, tra cui Anthropic e OpenAI, hanno sostenuto di rallentare lo sviluppo dopo attacchi informatici autonomi attribuiti a software di IA.

Le preoccupazioni citate riguardano la perdita di controllo umano, scenari estremi contestati da parte della comunità scientifica e l’impatto dei grandi data center su costi di elettricità e acqua. Negli Stati Uniti cresce infatti l’opposizione a tali impianti, elemento che tocca anche le elezioni parlamentari di novembre.

Un nuovo nome con effetti sulla comunicazione pubblica

Se l’indicazione verrà recepita, la sigla IA potrebbe lasciare spazio a SI nella comunicazione ufficiale statunitense. Il risultato più immediato sarebbe una sovrapposizione tra la definizione politica voluta da Donald Trump e il significato specialistico di superintelligenza. Quest’ultimo riguarda uno scenario teorico di sistemi capaci di superare ampiamente le migliori abilità umane, non gli strumenti disponibili per compiti circoscritti.

La scelta linguistica può quindi rendere meno netto il confine tra prodotti attuali e ipotesi future, senza alterarne capacità o limiti tecnici.

FAQ

Quale termine vuole usare l’amministrazione statunitense?

Donald Trump ha indicato superintelligenza per i documenti governativi degli Stati Uniti, auspicando che la denominazione venga adottata anche nel resto del mondo.

Perché Trump rifiuta il termine artificiale?

La parola artificiale, secondo il presidente, farebbe apparire falsa la tecnologia; Trump la descrive invece come realmente straordinaria.

Cosa significa superintelligenza in ambito tecnico?

Nel linguaggio tecnico, indica un’ipotetica intelligenza capace di superare ampiamente le migliori capacità umane in molteplici attività, non gli strumenti correnti.

Quale posizione ha espresso António Guterres?

António Guterres ha chiesto maggiore supervisione e garanzie supplementari per affrontare i rischi della tecnologia durante la stessa Assemblea generale.

Quali fonti hanno sostenuto l’articolo?

L’articolo nasce dall’analisi accurata e congiunta di fonti ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a testate qualificate; la rielaborazione della Redazione è stata svolta con supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori casse Bluetooth economiche di agosto 2026AudioLe migliori cuffie Bluetooth over-ear di agosto 2026AudioLe migliori cuffie wireless di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
EVENTI
SMAU Milano: 20 corporate a caccia di startup e partner tecnologici
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 23 set
#2
MOBILE
Motorola presenta Signature 27 con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 23 set
#3
SVIZZERA & CANTON TICINO
Atomic riunisce gli Sport Pro italiani nella sede di Altenmarkt
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 24 set
#4
INTERNET
Sky Mobile debutta come operatore virtuale sulla rete Fastweb + Vodafone
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 23 set
#5
INTERNET
Lasciali Andare, campagna nazionale per il conferimento dei RAEE
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 23 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.