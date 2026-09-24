24 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Donald Trump propone superintelligenza nei documenti ufficiali degli Stati Uniti.

propone superintelligenza nei documenti ufficiali degli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato all’Assemblea generale dell’ONU a New York.

Il termine ha già un significato tecnico diverso dall’intelligenza artificiale attuale.

António Guterres chiede maggiori garanzie sui rischi tecnologici.

Trump vuole sostituire l’intelligenza artificiale con superintelligenza

Donald Trump ha chiesto che gli Stati Uniti sostituiscano nei documenti governativi l’espressione intelligenza artificiale con superintelligenza, nel discorso del 22 settembre 2026 alla 81ª Assemblea generale dell’ONU a New York. Il presidente ha motivato la proposta sostenendo che la parola “artificiale” faccia apparire falsa una tecnologia che considera straordinaria. L’indicazione riguarda l’amministrazione statunitense e punta, nelle intenzioni dichiarate, a ottenere l’adozione internazionale del nuovo termine.

La scelta si inserisce nella strategia di Trump per accelerare lo sviluppo del settore negli Stati Uniti e conservare il vantaggio rivendicato sulla Cina e sul resto del mondo. Ma il termine possiede già un preciso significato tecnico, riferito a un’intelligenza ipotetica superiore alle capacità umane.

Il significato tecnico e il dibattito sui rischi

Nel linguaggio specialistico, superintelligenza non è un sinonimo neutro dell’IA: indica una forma ipotetica capace di superare ampiamente le migliori facoltà umane in numerosi ambiti. I sistemi attuali che generano testi, supportano la programmazione o svolgono compiti specifici hanno invece capacità e limitazioni determinate. Applicare la nuova etichetta all’intero settore rischia quindi di sovrapporre tecnologie disponibili e un concetto teorico più avanzato.

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Trump ha detto di non voler frenare una crescita che ritiene più grande della rivoluzione industriale e ha rivendicato il primato degli Stati Uniti sulla Cina. Ha aggiunto che l’amministrazione vigilerà attraverso il Dipartimento di Giustizia, mentre il segretario generale ONU António Guterres ha chiesto maggiore supervisione e ulteriori garanzie sui rischi. Il confronto avviene mentre alcuni laboratori, tra cui Anthropic e OpenAI, hanno sostenuto di rallentare lo sviluppo dopo attacchi informatici autonomi attribuiti a software di IA.

Le preoccupazioni citate riguardano la perdita di controllo umano, scenari estremi contestati da parte della comunità scientifica e l’impatto dei grandi data center su costi di elettricità e acqua. Negli Stati Uniti cresce infatti l’opposizione a tali impianti, elemento che tocca anche le elezioni parlamentari di novembre.

Un nuovo nome con effetti sulla comunicazione pubblica

Se l’indicazione verrà recepita, la sigla IA potrebbe lasciare spazio a SI nella comunicazione ufficiale statunitense. Il risultato più immediato sarebbe una sovrapposizione tra la definizione politica voluta da Donald Trump e il significato specialistico di superintelligenza. Quest’ultimo riguarda uno scenario teorico di sistemi capaci di superare ampiamente le migliori abilità umane, non gli strumenti disponibili per compiti circoscritti.

La scelta linguistica può quindi rendere meno netto il confine tra prodotti attuali e ipotesi future, senza alterarne capacità o limiti tecnici.

FAQ

Quale termine vuole usare l’amministrazione statunitense?

Donald Trump ha indicato superintelligenza per i documenti governativi degli Stati Uniti, auspicando che la denominazione venga adottata anche nel resto del mondo.

Perché Trump rifiuta il termine artificiale?

La parola artificiale, secondo il presidente, farebbe apparire falsa la tecnologia; Trump la descrive invece come realmente straordinaria.

Cosa significa superintelligenza in ambito tecnico?

Nel linguaggio tecnico, indica un’ipotetica intelligenza capace di superare ampiamente le migliori capacità umane in molteplici attività, non gli strumenti correnti.

Quale posizione ha espresso António Guterres?

António Guterres ha chiesto maggiore supervisione e garanzie supplementari per affrontare i rischi della tecnologia durante la stessa Assemblea generale.

Quali fonti hanno sostenuto l’articolo?

L’articolo nasce dall’analisi accurata e congiunta di fonti ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a testate qualificate; la rielaborazione della Redazione è stata svolta con supervisione umana.