Sam Altman parlerà di intelligenza artificiale al Consiglio di sicurezza Onu

20 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Sam Altman parlerà al Consiglio di Sicurezza ONU sull’intelligenza artificiale.

parlerà al Consiglio di Sicurezza ONU sull’intelligenza artificiale. L’incontro si svolgerà durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il dibattito riguarda sicurezza internazionale, standard comuni e governance dell’IA.

Gli Stati Uniti restano contrari al Panel scientifico internazionale indipendente.





Altman al Consiglio di Sicurezza ONU

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, terrà un briefing davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, durante la settimana di alto livello dell’Assemblea Generale prevista dal 21 al 27 settembre 2026. L’intervento del vertice dell’azienda statunitense è inserito nella riunione aperta dedicata all’intelligenza artificiale e alla sicurezza internazionale, convocata di mercoledì.

Altman illustrerà ai membri misure di sicurezza globali, benefici dell’IA e l’esigenza di coordinamento internazionale e standard condivisi. Il confronto arriva mentre le Nazioni Unite discutono nuove regole per una tecnologia i cui usi possono incidere su disinformazione e sistemi d’arma autonomi.

Governance globale tra veti e regole divergenti

Il Consiglio di Sicurezza aveva già affrontato le implicazioni dell’IA in un briefing aperto nel luglio 2023, seguito da un’altra iniziativa nel dicembre 2024. La nuova seduta riporta il tema al centro della diplomazia internazionale, dove eventuali decisioni sostanziali richiedono il consenso delle grandi potenze e possono essere bloccate dal veto dei cinque membri permanenti.

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Sul tavolo pesa anche il confronto sul Panel scientifico internazionale indipendente sull’IA, composto da 40 membri e approvato nel febbraio 2026 con 117 voti favorevoli e due contrari, fra cui gli Stati Uniti. Washington ha espresso contrarietà a un modello centralizzato, ritenuto esposto a eccessi e influenze autoritarie, privilegiando invece approcci guidati dall’innovazione e coordinati con Paesi alleati.

Il segretario generale António Guterres ha chiesto una governance globale coordinata, richiamando i rischi legati a campagne di disinformazione e armi autonome. Il quadro resta frammentato: l’Unione Europea procede con il proprio impianto regolatorio, la Cina applica proprie norme e il dibattito multilaterale coinvolge anche Paesi che chiedono maggiore rappresentanza. L’intervento di Altman si inserisce perciò in una competizione tra modelli di supervisione già divergenti.

Il doppio binario della supervisione internazionale

Il valore immediato dell’incontro non sarà soltanto informativo: il Consiglio potrà confrontare la proposta di standard condivisi con posizioni nazionali già distanti. Il Panel scientifico approvato dall’Assemblea Generale prosegue intanto il suo percorso nonostante l’opposizione statunitense, creando un canale multilaterale distinto dalla discussione nel Consiglio.

Per OpenAI, la presenza del suo amministratore delegato colloca sicurezza e coordinamento fra i nodi destinati a orientare le future regole internazionali in materia di intelligenza artificiale emergente.

FAQ

Quando parlerà Sam Altman all’ONU?

Il briefing si terrà durante la settimana di alto livello dell’Assemblea Generale ONU, programmata dal 21 al 27 settembre 2026.

Quali temi affronterà il CEO di OpenAI?

Altman presenterà misure globali di sicurezza, potenziali benefici dell’intelligenza artificiale e la necessità di coordinamento internazionale con standard condivisi.

Il Consiglio ONU aveva già discusso di IA?

Il Consiglio aveva già organizzato un briefing sulle implicazioni dell’IA nel luglio 2023 e un’altra riunione nel dicembre 2024.

Perché gli Stati Uniti contestano il Panel?

Gli Stati Uniti hanno votato contro il Panel scientifico internazionale indipendente sull’IA, approvato nel febbraio 2026 con 117 voti favorevoli e due contrari.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti ufficiali e giornalistiche, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.