Tesla Cybercab debutta ad Austin con freni by-wire, possibile firma Brembo

6 Settembre 2026

6 Settembre 2026/Home/MOTORI/Tesla Cybercab debutta ad Austin con freni by-wire, possibile firma Brembo

La notizia in sintesi

  • Tesla avvia le corse pubbliche del Cybercab in aree limitate di Austin.
  • Il robotaxi ha due posti, nessun volante né pedali e un display centrale.
  • I freni elettronici eliminano liquido e tubazioni idrauliche; Brembo non è confermata.
  • Norme federali e autorizzazioni locali restano decisive per l’espansione del servizio.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

LOPAMCGH Aspirapolvere Auto per Tesla Cybercab Concept Coupe, Aspirabriciole Senza Fili, Aspirapolvere Portatile Ricaricabile Interni Auto, Compatto e Leggero per Auto e Casa,A Black

🚗【Modelli compatibili】Aspirapolvere per auto con batterie per Tesla Cybercab concept Coupe. Adatto per la pulizia di interni auto e piccoli spazi, compatibile con la maggior parte di auto, SUV, furgoni e camion. · 🚗【Ricaricabile e comoda】Questo aspirapolvere portatile per auto è dotato di una batteria ricaricabile integrata, che offre un tempo di pulizia senza fili prolungato dopo una carica completa. Dotato di una porta di ricarica di tipo C, può essere ricaricato tramite caricabatterie per auto, power bank, laptop o adattatore da parete per un utilizzo quotidiano flessibile. · 🚗【Prestazioni di pulizia versatili】Progettato per le esigenze di pulizia quotidiane, questo aspirapolvere portatile aiuta a rimuovere polvere, briciole, peli di animali domestici e piccoli detriti da sedili auto, tappeti, scale e spazi ristretti, rendendo la pulizia di routine più comoda a casa o in viaggio.

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Tesla avvia Cybercab ad Austin

Tesla ha avviato ad Austin, in Texas, l’impiego pubblico del Cybercab, robotaxi elettrico a due posti privo di volante e pedali, dopo la presentazione del modello di produzione e l’avvio della produzione nello scorso aprile. Il servizio, disponibile soltanto in zone limitate della città, porta fuori dalla fase dimostrativa il veicolo progettato per il Full Self-Driving senza supervisione e rende concreto il piano della società guidata da Elon Musk di costruire una rete di trasporto autonomo. La scelta di partire da un perimetro ristretto riflette sia la fase iniziale della flotta sia i vincoli tecnici e normativi posti a un’auto senza comandi tradizionali.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Freni elettronici e flotta ancora limitata

Il Cybercab concentra le funzioni per passeggeri in un display centrale da 22 pollici, destinato a intrattenimento e climatizzazione; Tesla prevede inoltre di aggiungere la connettività satellitare Starlink. Ashok Elluswamy, responsabile dell’intelligenza artificiale di Tesla, ha precisato che l’accesso è pubblico, mentre finora la rete Robotaxi ha impiegato soprattutto Model Y con specifiche versioni del Full Self-Driving e talvolta supervisori di sicurezza. In Texas risultano 45 esemplari, un numero che conferma la natura sperimentale dell’espansione, pur dopo l’inizio produttivo annunciato per aprile.

Sul piano tecnico, il costruttore dichiara motori senza terre rare e freni dry brake-by-wire: attuatori elettrici indipendenti agiscono su ogni pinza, eliminando cilindro maestro, liquido e tubazioni idrauliche. L’eventuale fornitura di Brembo resta un’indiscrezione: né l’azienda italiana né Tesla l’hanno confermata, benché la piattaforma Sensify sia compatibile con veicoli autonomi. Telecamere e reti neurali, senza LiDAR, puntano a semplificare architettura e costi; le batterie 4680 sono indicate per oltre 800 mila chilometri.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Tariffe dinamiche, vendite di flotte e mobility hub sono ipotesi operative, mentre la NHTSA sta valutando il veicolo e i limiti federali possono condizionarne la diffusione.

Le autorizzazioni condizionano l’espansione

La produzione dichiarata ad aprile non è accompagnata da obiettivi aggiornati sui volumi, e Elon Musk ha già previsto un avvio molto lento. Il progetto apre anche una distanza tra ambizione e disponibilità: i privati non possono ancora inserire le loro vetture Full Self-Driving nella rete Robotaxi, nonostante la promessa storica. In California mancano le autorizzazioni per un servizio interamente autonomo e per i test senza safety driver; in Italia non è stata indicata alcuna data.

FAQ

Che cos’è Tesla Cybercab?

È un veicolo a due posti senza volante né pedali, sviluppato per la guida autonoma e dotato di schermo centrale da 22 pollici.

Dove circola il Cybercab?

Le corse sono aperte al pubblico soltanto in aree limitate di Austin; Tesla non ha comunicato tariffe stabili né criteri definitivi.

Come funziona la frenata del Cybercab?

Ogni pinza usa un attuatore elettrico indipendente, eliminando cilindro maestro, liquido e tubazioni idrauliche del tradizionale impianto frenante.

Quando arriverà Cybercab in Italia?

Non esiste una data per l’Italia, perché un servizio commerciale senza comandi tradizionali richiede un quadro autorizzativo ancora non definito.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata delle fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori aspirapolvere senza filo di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavasciuga di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavastoviglie di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
MOBILE
Lenovo amplia l’ecosistema Hybrid AI tra PC, Motorola e imprese
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
PRODOTTI
Cellularline presenta a IFA la ricarica con Jacob Jensen Design
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#3
PERSONE
Flavio Siano guida Arkadia Digital nello sviluppo degli investimenti digitali
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
OpenAI presenta GPT-6 Astra per il programma Daybreak Access
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#5
PRODOTTI
Dyson presenta dieci prodotti con AI per casa e cura personale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.