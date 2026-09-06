6 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Tesla Cybercab debutta ad Austin con freni by-wire, possibile firma Brembo

La notizia in sintesi Tesla avvia le corse pubbliche del Cybercab in aree limitate di Austin .

avvia le corse pubbliche del in aree limitate di . Il robotaxi ha due posti, nessun volante né pedali e un display centrale.

I freni elettronici eliminano liquido e tubazioni idrauliche; Brembo non è confermata.

non è confermata. Norme federali e autorizzazioni locali restano decisive per l’espansione del servizio.

Tesla avvia Cybercab ad Austin

Tesla ha avviato ad Austin, in Texas, l’impiego pubblico del Cybercab, robotaxi elettrico a due posti privo di volante e pedali, dopo la presentazione del modello di produzione e l’avvio della produzione nello scorso aprile. Il servizio, disponibile soltanto in zone limitate della città, porta fuori dalla fase dimostrativa il veicolo progettato per il Full Self-Driving senza supervisione e rende concreto il piano della società guidata da Elon Musk di costruire una rete di trasporto autonomo. La scelta di partire da un perimetro ristretto riflette sia la fase iniziale della flotta sia i vincoli tecnici e normativi posti a un’auto senza comandi tradizionali.

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Freni elettronici e flotta ancora limitata

Il Cybercab concentra le funzioni per passeggeri in un display centrale da 22 pollici, destinato a intrattenimento e climatizzazione; Tesla prevede inoltre di aggiungere la connettività satellitare Starlink. Ashok Elluswamy, responsabile dell’intelligenza artificiale di Tesla, ha precisato che l’accesso è pubblico, mentre finora la rete Robotaxi ha impiegato soprattutto Model Y con specifiche versioni del Full Self-Driving e talvolta supervisori di sicurezza. In Texas risultano 45 esemplari, un numero che conferma la natura sperimentale dell’espansione, pur dopo l’inizio produttivo annunciato per aprile.

Sul piano tecnico, il costruttore dichiara motori senza terre rare e freni dry brake-by-wire: attuatori elettrici indipendenti agiscono su ogni pinza, eliminando cilindro maestro, liquido e tubazioni idrauliche. L’eventuale fornitura di Brembo resta un’indiscrezione: né l’azienda italiana né Tesla l’hanno confermata, benché la piattaforma Sensify sia compatibile con veicoli autonomi. Telecamere e reti neurali, senza LiDAR, puntano a semplificare architettura e costi; le batterie 4680 sono indicate per oltre 800 mila chilometri.

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Tariffe dinamiche, vendite di flotte e mobility hub sono ipotesi operative, mentre la NHTSA sta valutando il veicolo e i limiti federali possono condizionarne la diffusione.

Le autorizzazioni condizionano l’espansione

La produzione dichiarata ad aprile non è accompagnata da obiettivi aggiornati sui volumi, e Elon Musk ha già previsto un avvio molto lento. Il progetto apre anche una distanza tra ambizione e disponibilità: i privati non possono ancora inserire le loro vetture Full Self-Driving nella rete Robotaxi, nonostante la promessa storica. In California mancano le autorizzazioni per un servizio interamente autonomo e per i test senza safety driver; in Italia non è stata indicata alcuna data.

FAQ

Che cos’è Tesla Cybercab?

È un veicolo a due posti senza volante né pedali, sviluppato per la guida autonoma e dotato di schermo centrale da 22 pollici.

Dove circola il Cybercab?

Le corse sono aperte al pubblico soltanto in aree limitate di Austin; Tesla non ha comunicato tariffe stabili né criteri definitivi.

Come funziona la frenata del Cybercab?

Ogni pinza usa un attuatore elettrico indipendente, eliminando cilindro maestro, liquido e tubazioni idrauliche del tradizionale impianto frenante.

Quando arriverà Cybercab in Italia?

Non esiste una data per l’Italia, perché un servizio commerciale senza comandi tradizionali richiede un quadro autorizzativo ancora non definito.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata delle fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.