19 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Sensori quantistici, un metodo adattivo migliora la precisione con sette qubit

La notizia in sintesi Quantum Science Center testa sensori quantistici adattivi su sette qubit.

testa sensori quantistici adattivi su sette qubit. Il metodo ottimizza le sonde direttamente sull’hardware rumoroso.

La precisione migliora fino a 0,698 decibel rispetto a uno stato GHZ.

Lo studio è pubblicato su Physical Review Letters.

Sensori quantistici adattivi contro il rumore

Il Quantum Science Center della Greater Bay Area, in Cina, ha sperimentato un metodo per costruire sensori quantistici capaci di adattarsi ai disturbi presenti nell’hardware reale. Il lavoro, pubblicato su Physical Review Letters, riguarda una dimostrazione condotta su sette qubit basati su spin nucleari per misurare un campo magnetico fisso. L’obiettivo è migliorare la precisione non eliminando il rumore fisicamente, ma individuando lo stato quantistico che conserva più informazione nonostante le imperfezioni del dispositivo.

La ricerca affronta un limite centrale della metrologia quantistica: gli stati delicati che rendono possibili misurazioni estremamente sensibili sono anche vulnerabili alle alterazioni ambientali e ai difetti dei componenti. Entanglement e altre proprietà quantistiche possono aiutare a rilevare campi magnetici, gravitazionali o elettromagnetici molto deboli, ma perdono efficacia quando il sistema non corrisponde alle condizioni ideali. Il gruppo cinese propone quindi un approccio che valuta il sensore nelle condizioni operative effettive, invece di affidarsi soltanto a modelli teorici del rumore.

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Come funziona l’ottimizzazione della sonda

Il sistema utilizza un circuito quantistico variazionale, una sequenza di operazioni regolabili che prepara sonde diverse e ne modifica gradualmente i parametri. Ogni configurazione candidata attraversa tre passaggi: preparazione della sonda, codifica del parametro da misurare e valutazione sperimentale della sua risposta. Dopo ogni prova, il circuito viene aggiornato e il ciclo riparte per cercare una soluzione più efficace sull’hardware disponibile.

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Per valutare le sonde, i ricercatori impiegano un OTOC, una quantità che descrive come una perturbazione si propaga nel tempo in un sistema quantistico. Studi precedenti hanno collegato questa misura all’informazione quantistica di Fisher, indicatore della quantità di informazione contenuta in uno stato sul parametro da stimare e riferimento per il limite teorico dell’incertezza. In sostanza, l’OTOC consente di selezionare sperimentalmente gli stati che mantengono maggiore utilità metrologica, senza dover conoscere in anticipo ogni caratteristica del rumore.

Nel test, la sonda selezionata dal circuito ha migliorato la precisione fino a 0,698 decibel rispetto a uno stato GHZ standard, configurazione massimamente entangled spesso usata come riferimento. Il risultato non indica che l’entanglement perda valore, ma mostra che lo stato più entangled in teoria non coincide necessariamente con quello più efficiente su un dispositivo rumoroso. La lettura analitica è rilevante: l’ottimizzazione diretta sul chip può diventare più utile delle prestazioni previste da simulazioni ideali quando le perturbazioni reali sono complesse.

La prova di scala resta da superare

La dimostrazione resta preliminare perché coinvolge appena sette qubit e non equivale ancora a un vantaggio operativo su scala industriale. La strategia individua una sonda efficace, ma per arrivare al limite di precisione previsto deve essere ottimizzata anche la fase di lettura della misura. I ricercatori puntano a integrare preparazione e misurazione in un unico processo.

La verifica su hardware con centinaia di qubit sarà il passaggio decisivo per capire se il guadagno resiste all’aumento della complessità e del rumore. Se confermato, l’approccio potrebbe rendere più affidabili applicazioni come imaging magnetico, navigazione, caratterizzazione dei materiali e misure di laboratorio. Per ora, il dato più concreto è la capacità di adattare il sensore alle condizioni reali del dispositivo.

FAQ

Che cosa ha sviluppato il Quantum Science Center?

Sì, ha sperimentato un metodo che seleziona stati quantistici più robusti ai disturbi dell’hardware, usando un circuito quantistico variazionale.

Su quanti qubit è stato condotto il test?

Sì, la dimostrazione ha utilizzato un sensore quantistico formato da sette qubit basati su spin nucleari.

Quale risultato di precisione è stato ottenuto?

Sì, la sonda ottimizzata ha migliorato la precisione fino a 0,698 decibel rispetto a uno stato GHZ standard.

Perché l’OTOC è utile per il sensore?

Sì, l’OTOC misura la propagazione delle perturbazioni e permette di valutare sperimentalmente l’informazione utile della sonda.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.