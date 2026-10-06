6 Ottobre 2026/Home/INTERNET/FRITZ!Box 5630 debutta in Italia: fibra e Wi-Fi 7 a 289 euro
La notizia in sintesi
- FRITZ!Box 5630 Edition International disponibile in Italia dal 6 ottobre 2026 a 289 euro, IVA inclusa.
- Il router supporta fibra AON e GPON, Wi-Fi 7 e una porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s.
- La funzione Failsafe gestisce una connessione di backup ed è disponibile a partire da FRITZ!OS 8.20.
- Integra telefonia, gestione Smart Home, VPN e condivisione di contenuti nella rete domestica.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
FRITZ!Box 5630 WLAN Mesh Router Wi-Fi 7
FRITZ! Box 5630
Il FRITZ!Box 5630 Edition International arriva sul mercato italiano il 6 ottobre 2026, con un prezzo suggerito di 289 euro, IVA inclusa. Il nuovo router di FRITZ! è proposto come modello d’ingresso per il collegamento diretto alla fibra ottica AON e GPON. Accanto all’accesso Internet riunisce Wi-Fi 7, telefonia e funzioni per la casa connessa, con la possibilità di utilizzare anche un modem o un ONT esterno.
La dotazione comprende una porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s, tre porte LAN Gigabit e una porta USB 3.0. Il dispositivo può quindi essere impiegato sia come terminale collegato direttamente alla fibra sia come router abbinato a un apparato già presente. Configurazione e gestione sono accessibili attraverso le FRITZ!App oppure dall’interfaccia via browser, utilizzabile da computer, smartphone e tablet.
Fibra diretta e collegamenti alternativi
Per l’accesso diretto alle reti AON e GPON, il 5630 utilizza una connessione SC/APC e non richiede l’installazione di un modulo SFP. L’impostazione della connessione si completa dall’app o dall’interfaccia del router. Chi utilizza un modem per la fibra o un ONT esterno può invece collegarlo alla porta WAN da 2,5 Gbit/s.
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La stessa porta può essere riconfigurata come LAN, aggiungendo un collegamento cablato alle tre porte Gigabit. È previsto anche il funzionamento come router tramite un dongle USB. Sono modalità di utilizzo distinte, che affiancano il collegamento diretto alla fibra e consentono di scegliere come inserire il dispositivo nella rete.
Per le interruzioni della linea principale è prevista la funzione FRITZ! Failsafe. In presenza di un guasto o di una connessione instabile, il sistema attiva automaticamente un accesso di riserva attraverso un secondo FRITZ!Box collegato alla porta WAN/LAN oppure una chiavetta USB. La disponibilità di questa funzione è legata a FRITZ!OS 8.20 e alle versioni successive: il backup richiede dunque uno degli apparati indicati.
Wi-Fi 7, rete Mesh e accesso remoto
Sul fronte wireless, le velocità dichiarate raggiungono 2.880 Mbit/s sulla banda a 5 GHz e 688 Mbit/s su quella a 2,4 GHz. Il router supporta gli standard IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be, la cifratura WPA3/WPA2 e l’associazione tramite WPS. Sono presenti anche una rete Wi-Fi per gli ospiti e la possibilità di accendere o spegnere il collegamento wireless tramite tasto o telefono.
Il supporto Mesh permette di ampliare la rete locale con FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline e altri FRITZ!Box. Gli apparati acquisiscono automaticamente le impostazioni del router principale per la connessione Internet, evitando di doverle ripetere singolarmente su ciascun dispositivo.
Per l’accesso dall’esterno sono disponibili MyFRITZ! e le VPN basate su IPSec e WireGuard. La dotazione software comprende inoltre un firewall Stateful Packet Inspection, controlli sugli accessi tramite parental control e compatibilità IPv6 per Internet, rete locale e telefonia. Un assistente di sicurezza affianca gli strumenti diagnostici e l’aggiornamento automatico.
Telefonia, dispositivi domestici e contenuti condivisi
Il centralino integrato gestisce connessioni telefoniche IP e dispone di una base DECT per un massimo di sei cordless. Una porta FXS consente di collegare un telefono analogico, una segreteria o un fax. Sono incluse cinque segreterie personalizzabili con inoltro dei messaggi via e-mail, insieme alla funzione fax to mail.
La rubrica può essere gestita localmente o attraverso i servizi Google e Apple. Completano le funzioni telefoniche l’elenco delle chiamate, il blocco dei numeri, la selezione rapida e le chiamate interne. FRITZ!App Fon permette inoltre di utilizzare la telefonia via Internet da dispositivi iOS e Android.
Per la Smart Home, il router supporta dispositivi DECT ULE destinati alla gestione di corrente, illuminazione e riscaldamento, comprese prese intelligenti e termovalvole FRITZ!, oltre a prodotti di altri marchi. La porta USB 3.0 può ospitare una stampante o una memoria da rendere disponibile in rete; FRITZ!NAS e il server multimediale consentono di condividere dati, musica, fotografie e film.
Il 5630 concentra così nello stesso apparato accesso alla fibra, rete locale e servizi domestici. La disponibilità italiana riguarda i negozi e il sito ufficiale FRITZ!, al prezzo suggerito di 289 euro: la scelta tra fibra diretta, ONT esterno e connessione di riserva dipende dalla configurazione che si intende adottare.
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