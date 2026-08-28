28 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/WhatsApp testa Scam Alert: l’IA individua i messaggi truffa sui telefoni Android

La notizia in sintesi WhatsApp testa Scam Alert per individuare messaggi sospetti da contatti sconosciuti.

testa Scam Alert per individuare messaggi sospetti da contatti sconosciuti. Il modello analizza le chat direttamente sullo smartphone, preservando la crittografia end-to-end.

La funzione è opzionale, disattivata inizialmente e disponibile a pochi beta tester Android.

Gli utenti possono bloccare, segnalare o considerare attendibile una conversazione sospetta.

WhatsApp sperimenta Scam Alert contro i messaggi truffa

WhatsApp ha avviato su Android il test limitato di Scam Alert, una funzione progettata per riconoscere possibili tentativi di truffa nei messaggi ricevuti da contatti sconosciuti. La novità, annunciata a metà agosto e individuata nelle beta 2.26.34.1 e 2.26.34.2, viene distribuita gradualmente a un numero ristretto di iscritti al programma di prova dell’app.

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L’obiettivo è intervenire nel momento più esposto: il primo messaggio inviato da un numero non salvato in rubrica, spesso usato per falsi rimborsi, offerte di lavoro inesistenti, pacchi in giacenza o richieste di denaro. Il sistema confronta il contenuto ricevuto con schemi associati a truffe già note e, quando individua elementi sospetti, mostra al destinatario l’avviso “Potrebbe trattarsi di una truffa”.

La segnalazione riguarda solo chi riceve il messaggio e non viene comunicata al mittente. La scelta di limitare l’analisi ai contatti sconosciuti riduce l’intervento automatico sulle conversazioni abituali con amici, familiari e colleghi.

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Scam Alert è facoltativo e risulta disattivato per impostazione predefinita nella fase beta. L’opzione è indicata nelle impostazioni dell’account, nell’area Accesso e sicurezza, ma la disponibilità non è garantita neppure installando l’ultima versione sperimentale.

Le ricostruzioni pubblicate da Felice Galluccio, Luca Colantuoni e Francesco Primerano convergono su un elemento centrale: la protezione non trasferisce il testo delle chat ai server di Meta. È un requisito rilevante perché tenta di affiancare la prevenzione delle frodi alla tutela della riservatezza garantita dalla crittografia end-to-end.

Come funziona il controllo locale e quali scelte offre

Il motore di Scam Alert è un modello di apprendimento automatico eseguito direttamente sul telefono. L’analisi locale evita che i messaggi siano elaborati nel cloud e, secondo le informazioni disponibili, offre anche minore latenza rispetto a un controllo basato su server remoti.

Quando il modello rileva una somiglianza con una truffa conosciuta, l’utente può bloccare il mittente, inviare una segnalazione a WhatsApp oppure rimuovere l’avviso. La rimozione comporta che i successivi messaggi dello stesso mittente non vengano più filtrati; è inoltre possibile indicare che la conversazione è attendibile e proseguire la chat.

Questo margine di scelta evita che la classificazione automatica si trasformi in un blocco irreversibile. Il sistema segnala un rischio potenziale, mentre la decisione finale sulla conversazione resta in mano al destinatario.

WhatsApp prevede anche un registro delle attività conservato sul dispositivo. Il log consente di verificare quando Scam Alert è stato attivato, quale versione del modello è stata usata e quali messaggi sono stati segnalati o filtrati.

Il registro non viene inviato a Meta. La disponibilità di queste informazioni risponde a un’esigenza pratica di trasparenza: chi usa la funzione può controllare l’operatività dello strumento senza dover affidarsi esclusivamente a un avviso mostrato nella singola chat.

Gli aggiornamenti del modello possono arrivare in background, senza attendere un aggiornamento completo dell’app. Ciò permette di adeguare la protezione a schemi fraudolenti nuovi, che cambiano spesso nella forma pur mantenendo meccanismi ricorrenti, come urgenza artificiale, richieste economiche o imitazione di servizi legittimi.

Secondo le informazioni riportate, ogni versione del modello viene inserita in un registro pubblico di trasparenza prima della distribuzione e l’app ne controlla l’integrità prima dell’installazione. La richiesta di aggiornamento passa inoltre attraverso un server che rimuove l’indirizzo IP, con l’obiettivo di non associare il download del modello a un utente identificabile.

In caso di falso positivo, chi contrassegna una chat come attendibile può ricevere la proposta di condividere con l’azienda gli ultimi cinque messaggi della conversazione. Anche questa condivisione è opzionale e viene presentata come uno strumento per migliorare il modello individuando classificazioni errate.

La sperimentazione conserva quindi due limiti chiari: l’accesso è ristretto ai beta tester Android e non esiste una data comunicata per il rilascio generalizzato. Le fonti indicano inoltre l’ipotesi di un arrivo successivo anche in beta su iOS, senza fornire una tempistica ufficiale.

Privacy, falsi positivi e prossimi sviluppi

Il valore della sperimentazione non dipende soltanto dalla capacità di riconoscere messaggi fraudolenti, ma dal compromesso tra sicurezza e controllo dell’utente. L’analisi sul dispositivo consente a WhatsApp di non modificare la protezione end-to-end delle chat, mentre l’attivazione manuale lascia agli utenti la scelta di adottare o meno il filtro.

La qualità del test sarà legata soprattutto ai falsi positivi: un sistema troppo permissivo rischia di non intercettare le frodi, uno troppo severo può rendere sospette comunicazioni legittime. Le opzioni per rimuovere l’avviso e contrassegnare una chat come affidabile servono anche a gestire questo equilibrio.

Per ora Scam Alert non sostituisce le cautele personali davanti a contatti inattesi. Bloccare e segnalare un mittente sospetto resta l’azione più immediata offerta dalla piattaforma quando il messaggio presenta segnali riconducibili a una truffa.

Un eventuale ampliamento della distribuzione dipenderà dalla conclusione del rilascio graduale e dalle valutazioni interne sul funzionamento del modello. Le informazioni disponibili non indicano se la funzione resterà disattivata di default anche nella versione stabile.

FAQ

Chi può usare Scam Alert?

Alcuni beta tester di WhatsApp per Android ricevono la funzione gradualmente; l’installazione della beta non assicura l’attivazione.

Quali messaggi analizza Scam Alert?

Il controllo riguarda i messaggi in arrivo da contatti sconosciuti, non presenti in rubrica e senza una precedente cronologia di conversazione.

Dove vengono elaborati i messaggi?

L’analisi avviene direttamente sullo smartphone, senza inviare il testo delle conversazioni ai server di WhatsApp o Meta.

Cosa si può fare dopo un avviso?

L’utente può bloccare il mittente, segnalarlo a WhatsApp, rimuovere l’avviso oppure indicare che la conversazione è attendibile.

Come è stata verificata questa notizia?

La nostra Redazione ha svolto un’analisi approfondita e una verifica incrociata su TecnoAndroid, TuttoAndroid e punto-informatico.it; ogni articolo è sottoposto a supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.