9 Luglio 2026

Home / INTERNET / Blue Origin cerca 10 miliardi con valutazione da 130 miliardi e apre agli investitori

La notizia in sintesi

Blue Origin punta a una valutazione pre-money di 130 miliardi di dollari.

punta a una valutazione pre-money di 130 miliardi di dollari. Il round da 10 miliardi sarebbe il primo con investitori esterni oltre Jeff Bezos .

. Coatue Management guiderebbe l’operazione con un impegno da 4 miliardi.

guiderebbe l’operazione con un impegno da 4 miliardi. Il mercato guarda a New Glenn per misurare la credibilità industriale del piano.

(Riassunto generato con AI)

Blue Origin apre ai capitali esterni

Blue Origin, la società spaziale fondata da Jeff Bezos, sta cercando una valutazione pre-money di 130 miliardi di dollari nell’ambito di un round da 10 miliardi, il primo aperto a investitori esterni dopo oltre vent’anni di finanziamento quasi esclusivamente personale. Secondo quanto riportato da Crypto Briefing, l’operazione segnala una svolta per l’azienda e più in generale per il mercato aerospaziale privato, in una fase in cui l’interesse istituzionale verso il settore appare in accelerazione.

Il dossier ruota attorno a un punto chiave: trasformare Blue Origin da gruppo noto soprattutto per i voli suborbitali turistici a concorrente credibile nei lanci commerciali e governativi. In questo quadro, la raccolta di capitali non avrebbe solo una funzione finanziaria, ma anche strategica, perché serve a misurare quanta fiducia il mercato attribuisca al potenziale industriale della società rispetto ai risultati operativi fin qui consolidati.

La tempistica, secondo la ricostruzione, non sarebbe casuale. L’Ipo di SpaceX del giugno 2026 viene indicata come un fattore che ha riacceso l’attenzione degli investitori sul comparto, aprendo una nuova fase per il capitale privato destinato all’economia dello spazio.

Valutazione, investitori e nodo operativo

Il round da 10 miliardi vedrebbe Coatue Management in prima linea con un impegno da 4 miliardi di dollari, una cifra che, se confermata, si collocherebbe tra i maggiori singoli investimenti mai destinati a una società spaziale privata. Jeff Bezos parteciperebbe inoltre con altri 2 miliardi, mentre i restanti 4 miliardi dovrebbero arrivare da un insieme di investitori istituzionali.

La valutazione di 130 miliardi colloca Blue Origin a oltre il doppio della capitalizzazione di mercato di Rocket Lab, indicata nel testo originale in una fascia compresa tra 50 e 62 miliardi di dollari. Il confronto è rilevante perché mette una società privata con storia di lanci limitata e senza divulgazioni finanziarie pubbliche accanto a un operatore quotato, con ricavi, contratti governativi e risultati visibili al mercato su base periodica.

Il centro della scommessa industriale è New Glenn, il razzo pesante pensato per competere direttamente con Falcon 9 e Falcon Heavy di SpaceX. È questo vettore che dovrebbe consentire a Blue Origin di scalare nei lanci commerciali e istituzionali. Il problema, evidenziato nel testo di partenza, è che la frequenza di lancio di Blue Origin resta storicamente molto inferiore a quella di SpaceX, oggi dominante con una cadenza che nessun concorrente è riuscito ad avvicinare.

Perché il mercato guarderà a New Glenn

Il dato più significativo non è soltanto la dimensione del round, ma il messaggio implicito della valutazione. Se il mercato fosse davvero disposto a riconoscere a Blue Origin 130 miliardi di dollari, il prezzo rifletterebbe soprattutto aspettative future più che performance correnti. È una logica tipica dei settori ad alta intensità tecnologica, ma nello spazio il divario tra promessa e capacità esecutiva resta decisivo.

Per questo, i prossimi indicatori da osservare saranno soprattutto la cadenza dei lanci di New Glenn, l’eventuale acquisizione di contratti e la capacità di ridurre il gap operativo con SpaceX. Nel testo originale quel divario viene descritto come misurabile in anni, non in mesi: una formulazione che riassume bene il livello della sfida industriale e il motivo per cui questa raccolta viene letta come un test di credibilità, oltre che di raccolta capitale.

FAQ

Quanto vuole raccogliere Blue Origin?

Sì, l’obiettivo indicato è un round da 10 miliardi di dollari con valutazione pre-money di 130 miliardi.

Chi finanzia l’operazione oltre Jeff Bezos?

Sì, secondo il testo Coatue Management guiderebbe con 4 miliardi, insieme a investitori istituzionali non specificati.

Quanto investirebbe Jeff Bezos?

Sì, Jeff Bezos contribuirebbe personalmente con 2 miliardi di dollari nel nuovo round.

Perché New Glenn è così importante?

Sì, perché New Glenn è il razzo che dovrebbe portare Blue Origin nei lanci commerciali e governativi.

Da quali fonti nasce questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.