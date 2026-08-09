Moody’s: l’uso dell’IA espone le banche alla dipendenza dai colossi tech

9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Moody’s avverte sui rischi della dipendenza bancaria dai fornitori di intelligenza artificiale.

avverte sui rischi della dipendenza bancaria dai fornitori di intelligenza artificiale. Oltre il 75% delle società della City usa già strumenti di AI.

Guasti, prezzi e concentrazione tecnologica diventano questioni di resilienza finanziaria.

Lloyds Banking Group collega gli investimenti AI a efficienza, ricavi e cambiamenti occupazionali.

Riassunto generato con AI

Banche e AI, l’allarme di Moody’s

Moody’s avverte che la corsa delle grandi banche verso l’intelligenza artificiale può rendere il sistema finanziario dipendente da un ristretto gruppo di fornitori tecnologici della Silicon Valley. L’agenzia di rating segnala che banche e assicurazioni, dalla City di Londra a Wall Street, stanno integrando l’AI nelle attività quotidiane per tagliare costi, aumentare ricavi e automatizzare processi.

Nelle ultime analisi, il punto centrale non è l’utilità della tecnologia, riconosciuta da Moody’s, ma la concentrazione dell’infrastruttura su pochi modelli di base e operatori di cloud computing. Un’interruzione presso un grande provider potrebbe propagarsi rapidamente tra clienti e settori, creando una dipendenza sistemica con conseguenze operative e finanziarie.

Il tema riguarda anche la tutela dei dati, la cybersicurezza, le frodi e la possibile mobilità dei depositi. Per questo, con l’adozione dell’AI destinata ad approfondirsi, i regolatori potrebbero aumentare l’attenzione sulla resilienza operativa e sulla concentrazione dei fornitori terzi.

Benefici economici e nuovi rischi operativi

Secondo Moody’s, l’impiego dell’intelligenza artificiale potrà generare efficienze e maggiori entrate per il comparto finanziario, ma richiederà investimenti rilevanti. La competizione tra intermediari impegnati sulle stesse soluzioni rischia inoltre di ridurre parte dei vantaggi economici attesi, perché i benefici potrebbero essere trasferiti o assorbiti dalla concorrenza.

Più del 75% delle società della City utilizza già l’AI, secondo un rapporto della commissione del Tesoro britannico pubblicato a gennaio. Assicurazioni e banche internazionali la impiegano soprattutto per automatizzare compiti amministrativi, gestire richieste di risarcimento e valutare l’affidabilità creditizia dei clienti.

“La dipendenza della maggior parte delle società finanziarie da un insieme relativamente ristretto di fornitori di modelli AI di base e cloud computing rischia di creare una dipendenza sistemica”, rileva il rapporto. Il pericolo è amplificato dalla possibilità che i fornitori dominanti influenzino nel tempo il prezzo dei servizi di AI.

La pressione a monetizzare gli investimenti potrebbe diventare più rilevante per società di AI generativa ancora in perdita, tra cui OpenAI, creatrice di ChatGPT, e Anthropic, proprietaria di Claude. Moody’s osserva tuttavia che gli intermediari conservano asset essenziali, compresi i dati proprietari, e dispongono di esperienza nella negoziazione dei contratti tecnologici.

Modelli open source e partnership strategiche possono contribuire a ridurre il rischio di dipendenza, ma non eliminano la questione della concentrazione. La valutazione dell’agenzia evidenzia quindi un equilibrio delicato: innovazione e produttività da un lato, controllo dell’infrastruttura e continuità dei servizi dall’altro.

Depositi e lavoro, le conseguenze possibili

Per le banche, l’AI potrebbe rendere più semplice per i clienti confrontare e scegliere conti con tassi d’interesse più elevati. Ne deriverebbe il rischio di spostamenti rapidi di consistenti masse di liquidità, il cosiddetto deposit flight, rendendo decisivi la fiducia dei depositanti e la stabilità della raccolta.

Lloyds Banking Group, guidato da Charlie Nunn, ha rafforzato i piani di investimento nell’AI con una strategia da 13 miliardi di sterline. Il piano punta a nuovi affari, maggiore efficienza e più distribuzioni agli azionisti, includendo 2 miliardi di sterline di tagli ai costi che avranno effetti sul personale.

“Ciò avrà un impatto sul lavoro”, ha dichiarato Charlie Nunn, richiamando la necessità di riqualificare e assumere persone. Moody’s stima al 20% la probabilità che entro il 2030 l’AI possa svolgere il lavoro di un solido dipendente di livello intermedio.

FAQ

Qual è l’allarme lanciato da Moody’s?

Sì: Moody’s teme una dipendenza sistemica da pochi fornitori di modelli AI e cloud computing.

Quante società della City utilizzano l’AI?

Sì: oltre il 75% delle società della City usa l’intelligenza artificiale, secondo il rapporto della commissione del Tesoro britannico.

Quali attività finanziarie vengono automatizzate?

Sì: l’AI supporta compiti amministrativi, gestione delle richieste assicurative e valutazioni sulla solvibilità dei clienti.

Quale rischio riguarda i depositi bancari?

Sì: l’AI può agevolare il passaggio verso conti più remunerativi e favorire movimenti rapidi di liquidità.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Guardian.