DeepSeek-V4-Flash entra in beta pubblica con focus sugli agenti di coding

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

DeepSeek porta in beta pubblica l’API di V4-Flash-0731.

porta in beta pubblica l’API di V4-Flash-0731. Il modello punta su coding agentico, strumenti e attività multi-passaggio.

I benchmark dichiarati superano V4-Pro Preview, ma attendono verifiche indipendenti.

Arrivano supporto Responses API e integrazione con i flussi Codex.

Riassunto generato con AI

DeepSeek aggiorna V4-Flash per gli sviluppatori

DeepSeek ha portato in beta pubblica la versione ufficiale della propria API per DeepSeek-V4-Flash, distribuendo la build V4-Flash-0731. L’aggiornamento riguarda il modello più compatto della famiglia V4 ed è rivolto agli sviluppatori che costruiscono agenti di coding, sistemi capaci di usare strumenti esterni e applicazioni con operazioni concatenate.

La novità arriva attraverso l’API già esistente: chi utilizza il servizio deve continuare a indicare il modello deepseek-v4-flash, con l’instradamento automatico delle richieste verso la versione più recente disponibile. Non sono previsti nuovi endpoint né migrazioni obbligatorie dell’infrastruttura.

Il motivo dell’aggiornamento è rafforzare le capacità agentiche, cioè l’esecuzione di flussi composti da più passaggi collegati. La distribuzione resta limitata all’API di V4-Flash: l’API di V4-Pro, l’app e il sito non ricevono modifiche, mentre la versione ufficiale di V4-Pro è attesa a breve.

Benchmark, compatibilità e limiti della valutazione

I risultati pubblicati da DeepSeek indicano 82,7 punti su Terminal Bench 2.1, 54,2 su NL2Repo e 76,7 su Cybergym. Per lo sviluppo full-stack, l’azienda dichiara 54,4 su DeepSWE e 68,7 su DSBench-FullStack.

Il quadro include inoltre 70,3 su Toolathlon verified, 25,2 su Agent Last Exam, 25,1 su Automation Bench e 59,6 su DSBench-Hard. Secondo l’azienda, questi punteggi superano quelli dell’anteprima di V4-Pro nei compiti a più passaggi.

Il confronto richiede però cautela: DSBench-FullStack e DSBench-Hard sono banchi proprietari, mentre le prove sugli agenti di codice sono state effettuate con DeepSeek Harness in modalità minimal. Il framework di valutazione non è stato ancora rilasciato, quindi una verifica indipendente potrà essere svolta soltanto quando gli strumenti saranno disponibili.

La modifica più pratica riguarda il supporto nativo al formato Responses API, utilizzato per applicazioni in cui il modello richiama strumenti e gestisce catene operative. Nel change log ufficiale, DeepSeek ha inoltre pubblicato le istruzioni per collegare V4-Flash ai flussi di lavoro di Codex.

Architettura e dimensioni restano quelle di V4-Flash-Preview. L’incremento prestazionale viene attribuito dall’azienda a un ulteriore ciclo di post-training, non al lancio di un modello completamente nuovo.

La prova decisiva sarà nell’uso operativo

L’aggiornamento conferma una direzione precisa: la competizione nell’intelligenza artificiale si concentra sempre più su modelli che non si limitano a generare testo o codice, ma interagiscono con software e strumenti per completare sequenze di lavoro.

L’aderenza a formati API consolidati può semplificare l’integrazione nei prodotti degli sviluppatori. Tuttavia, nei processi con minore supervisione umana, un errore iniziale può propagarsi nei passaggi successivi.

Per questo i benchmark rappresentano un’indicazione, non una prova definitiva. Sarà l’impiego sul campo a misurare affidabilità e tenuta di DeepSeek-V4-Flash nei flussi reali.

FAQ

Che cos’è DeepSeek-V4-Flash-0731?

Sì, è la build aggiornata di DeepSeek-V4-Flash resa disponibile in beta pubblica tramite API per attività agentiche, coding e uso di strumenti esterni.

Serve migrare alla nuova API DeepSeek?

No, non serve alcuna migrazione: basta usare il nome modello deepseek-v4-flash, che instrada automaticamente le richieste verso l’ultima versione disponibile.

Quali benchmark ha pubblicato DeepSeek?

Sì, DeepSeek dichiara 82,7 su Terminal Bench 2.1, 54,2 su NL2Repo, 76,7 su Cybergym e 54,4 su DeepSWE.

V4-Flash cambia architettura rispetto alla preview?

No, architettura e dimensioni restano quelle di V4-Flash-Preview. L’azienda attribuisce i miglioramenti a un ciclo aggiuntivo di post-training.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.