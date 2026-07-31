Google testa descrizioni generate dall’IA negli annunci Shopping e Product

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Google testa descrizioni AI negli annunci Shopping e Product

testa descrizioni AI negli annunci Shopping e Product Il test è stato individuato dall’esperto PPC Brodie Clark

Le sintesi potrebbero influire su clic e rappresentazione dei prodotti

Non è stata annunciata un’estensione oltre la sperimentazione

( Riassunto generato con AI)

Google estende il test AI agli annunci Shopping

Google starebbe ampliando il test di descrizioni generate dall’intelligenza artificiale agli annunci Shopping e Product mostrati nella Ricerca: una novità individuata dall’esperto PPC Brodie Clark e riportata da Search Engine Land, articolo firmato da Anu Adegbola. L’esperimento riguarda le inserzioni sponsorizzate dedicate ai prodotti e arriva dopo un precedente test sulle tradizionali Search ads, confermato da Google a inizio luglio.

Le descrizioni AI comparirebbero accanto agli annunci, aggiungendo un testo sintetico che non è necessariamente scritto direttamente dall’inserzionista. L’obiettivo indicato è aiutare gli utenti a compiere scelte più informate durante la ricerca e la valutazione di un prodotto.

Il punto centrale, per chi investe nella pubblicità commerciale su Search, è il possibile cambiamento nella presentazione delle offerte sponsorizzate e nel modo in cui gli utenti interpretano le informazioni prima del clic.

Perché il test interessa gli inserzionisti

Secondo le rilevazioni pubblicate da Brodie Clark sulla sua pagina SERP Alert, il test non sarebbe più circoscritto agli annunci testuali della Ricerca. Le nuove apparizioni suggeriscono infatti che Google stia verificando l’uso delle sintesi AI anche nei formati Shopping e Product, dove immagini, titoli e descrizioni sono elementi decisivi della comunicazione commerciale.

Gli inserzionisti ottimizzano questi asset per incidere sul tasso di clic e sulle conversioni. L’aggiunta di una descrizione prodotta dall’AI introduce però un ulteriore livello editoriale non controllato direttamente dai brand: da qui l’attenzione sulla precisione con cui il riepilogo potrebbe rappresentare caratteristiche e contenuto dell’offerta.

Il test apre quindi una questione pratica, non solo tecnologica. Se il testo generato da Google viene visualizzato vicino al prodotto, la sua formulazione può contribuire a orientare l’interazione dell’utente con l’annuncio, pur restando separata dai contenuti impostati nella campagna.

Nessun annuncio su un rilascio più ampio

Google non ha comunicato se la funzione verrà estesa oltre l’attuale fase di test. Per il momento, la sperimentazione va letta come un segnale dell’integrazione progressiva di messaggi generati dall’AI nei risultati sponsorizzati della Ricerca.

La conseguenza futura più rilevante sarà la verifica dell’impatto sulle prestazioni: gli advertiser osserveranno se le descrizioni influenzeranno clic, coinvolgimento degli utenti e risultati delle campagne. Finché non emergeranno indicazioni ufficiali, non è possibile considerare il test una funzione disponibile in modo generalizzato.

La qualità e l’aderenza delle sintesi ai prodotti resteranno il punto da monitorare con maggiore attenzione.

FAQ

Cosa sta testando Google negli annunci Shopping?

Sì, Google sta testando descrizioni generate dall’AI accanto a inserzioni Shopping e Product nella Ricerca, secondo gli avvistamenti riportati da Search Engine Land.

Chi ha individuato il test sulle Product ads?

Sì, il possibile test è stato individuato dall’esperto PPC Brodie Clark e pubblicato sulla sua pagina SERP Alert.

Google aveva già testato descrizioni AI nelle Search ads?

Sì, Google aveva confermato a inizio luglio un test di sintesi generate dall’AI nei risultati di ricerca sponsorizzati tradizionali.

Gli inserzionisti controllano le descrizioni generate dall’AI?

No, le descrizioni AI aggiungono un livello che gli inserzionisti non controllano direttamente, mentre titoli, immagini e descrizioni dei prodotti restano asset centrali delle campagne.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Search Engine Land.