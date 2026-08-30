30 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Truffa del finto CUP: SMS invitano a chiamare numeri a pagamento

La notizia in sintesi La truffa del falso CUP usa SMS per indurre le persone a chiamare numeri a pagamento.

I prefissi 893 e 899 possono comportare addebiti rapidi sul credito telefonico.

Il Centro Unico di Prenotazione non va contattato attraverso numeri ricevuti in messaggi sospetti.

Verifica sui canali ufficiali, blocco dei servizi premium e segnalazioni riducono il rischio.

Finto CUP, come riconoscere l’SMS truffa

Il Centro Unico di Prenotazione, indicato con l’acronimo CUP, viene usato impropriamente dai truffatori come falsa identità in SMS inviati a numerose utenze telefoniche. Il messaggio prospetta presunte comunicazioni personali importanti e chiede al destinatario di chiamare con urgenza un numero indicato nel testo. Lo scopo del raggiro è ottenere denaro attraverso gli addebiti di una telefonata verso servizi telefonici a pagamento.

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La truffa si fonda sulla credibilità attribuita a un servizio amministrativo legato alle prenotazioni sanitarie e sulla pressione psicologica dell’urgenza. Chi riceve l’SMS può essere portato a richiamare senza verificare il mittente, temendo di perdere un appuntamento o una comunicazione rilevante. Il danno non deriva da una pratica del CUP, ma dal contatto con l’utenza telefonica usata dai malintenzionati.

Nei casi descritti, il messaggio può arrivare da un normale numero di cellulare oppure apparire più credibile tramite SMS spoofing, una tecnica impiegata per alterare l’identità del mittente. L’indicazione del falso CUP non è quindi una garanzia dell’origine della comunicazione. La verifica del numero attraverso i canali ufficiali resta il passaggio decisivo prima di telefonare.

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Prefissi a pagamento e meccanismo del raggiro

Il punto centrale della truffa del falso CUP è il numero da richiamare: l’SMS lo presenta come un contatto utile o come un numero verde, ma l’utenza non corrisponde a un servizio gratuito. I numeri segnalati hanno in genere prefisso 893 oppure 899, associati a servizi telefonici a pagamento. Un vero numero verde, invece, ha prefisso 800.

Dopo la chiamata, la vittima può ascoltare un messaggio preregistrato che invita ad attendere oppure parlare con un operatore incaricato di prolungare la conversazione. Le due modalità hanno lo stesso effetto pratico: aumentare il tempo di permanenza sulla linea a pagamento. Gli addebiti possono così incidere rapidamente sul credito telefonico disponibile.

La richiesta di agire in tempi brevi è parte integrante del metodo, perché riduce lo spazio per un controllo autonomo. L’urgenza indicata nel testo non prova l’autenticità della comunicazione e non rende necessario richiamare il contatto ricevuto. Un messaggio inatteso che chiede una telefonata immediata richiede, al contrario, maggiore prudenza.

Il riferimento al Centro Unico di Prenotazione sfrutta un nome conosciuto per creare fiducia, senza che ciò dimostri un collegamento con il servizio reale. L’identità dichiarata dal mittente può essere falsificata e il contenuto dell’SMS può usare formule generiche su presunte comunicazioni personali. Per questo il numero indicato nel messaggio non deve essere considerato una fonte affidabile per verificare la notizia.

Il controllo corretto consiste nel cercare il recapito del CUP sul suo sito ufficiale, anziché utilizzare quello ricevuto via SMS. Questa distinzione separa il canale istituzionale dall’utenza scelta da chi tenta il raggiro. Anche quando il testo appare curato o il mittente sembra riconoscibile, prefisso e origine del contatto vanno verificati.

Le misure immediate per evitare addebiti

La prima difesa è non rispondere al messaggio e non richiamare il numero contenuto nell’SMS sospetto. Il testo va eliminato e segnalato come spam, mentre il mittente può essere comunicato alla Polizia Postale. Evitare i siti web eventualmente indicati nello stesso messaggio impedisce ulteriori contatti con canali non verificati.

È utile bloccare le chiamate verso servizi a pagamento e attivare le funzioni anti-spam disponibili su Android e iPhone. Il controllo del prefisso permette inoltre di distinguere subito un numero verde 800 da numerazioni come 893 e 899. La prevenzione dipende soprattutto dalla verifica indipendente dei recapiti e dalla scelta di non agire sotto pressione.

FAQ

Come funziona la truffa del falso CUP?

Un SMS attribuito al CUP invita a chiamare un numero che può appartenere a servizi telefonici a pagamento.

Quali prefissi devono far aumentare l’attenzione?

I prefissi 893 e 899 sono indicati tra quelli usati per le utenze a pagamento; i numeri verdi hanno prefisso 800.

Cosa accade chiamando il numero dell’SMS?

Messaggi preregistrati o operatori possono trattenere la chiamata, causando addebiti consistenti sul credito telefonico in poco tempo.

Come verificare un contatto del Centro Unico di Prenotazione?

Il recapito va cercato sul sito ufficiale del CUP, senza usare il numero ricevuto nel messaggio sospetto.

Come è stata verificata questa informazione?

Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica, con supervisione umana prima della pubblicazione.