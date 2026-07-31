Smartphone pieghevoli, svalutazione del 70% dopo un anno

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Compare and Recycle rileva una forte svalutazione degli smartphone pieghevoli.

rileva una forte svalutazione degli smartphone pieghevoli. Dopo dodici mesi, il deprezzamento medio indicato raggiunge il 70%.

Il divario rispetto agli smartphone tradizionali è stimato tra 10 e 15 punti.

Samsung, Google e il futuro pieghevole Apple restano al centro del mercato.

Riassunto generato con AI)

Pieghevoli, valore residuo sotto pressione

Gli smartphone pieghevoli di Samsung e Google sono al centro di un report di Compare and Recycle, realizzato nel Regno Unito, che segnala una svalutazione più rapida rispetto ai telefoni tradizionali. Secondo l’analisi, i dispositivi con schermo flessibile perdono in media circa il 70% del valore dopo dodici mesi dal lancio. Il dato assume rilievo mentre i nuovi Galaxy Z, il Pixel Fold di nuova generazione e il primo iPhone pieghevole riportano questa categoria in primo piano.

Per chi acquista un modello pieghevole, il punto non riguarda soltanto innovazione e prezzo iniziale: la possibile rivendita nel breve o medio periodo può tradursi in una valutazione sensibilmente inferiore a quella di lancio. Il report colloca il deprezzamento dei pieghevoli tra 10 e 15 punti sopra quello dei modelli tradizionali. La ragione pratica è quindi chiara: il valore residuo diventa un elemento da considerare insieme alle caratteristiche tecniche del dispositivo.

Il quadro riguarda il mercato dell’usato osservato da Compare and Recycle e non equivale a una previsione automatica per ogni singolo smartphone. Tuttavia, la tendenza descritta dall’indagine indica che la maggiore maturità raggiunta da alcune serie non ha ancora eliminato il divario di svalutazione rispetto ai telefoni non pieghevoli.

I dati del report e il confronto

L’indagine cita in particolare la serie Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold di Samsung, oltre al Pixel Fold di Google. Antonia Hristov, esperta di tecnologia e responsabile marketing di Compare and Recycle, afferma: “Abbiamo riscontrato che, sia con la serie Galaxy Z Flip e Fold di Samsung, sia con il Pixel Fold di Google, questi dispositivi costosi e innovativi si sono dimostrati gli smartphone che si svalutano più rapidamente sul mercato entro il primo anno dal lancio”.

La responsabile precisa inoltre che “ogni modello pieghevole analizzato ha perso almeno il 57% del suo valore di vendita al dettaglio entro 12 mesi, con diversi modelli che hanno superato l’80% di deprezzamento”. Il 70% riportato come media va quindi letto accanto a una variabilità significativa tra i prodotti analizzati. Non tutti i dispositivi seguono lo stesso andamento, ma nessuno dei modelli esaminati è sceso sotto la soglia del 57% di perdita del valore retail nel primo anno.

Il confronto con gli smartphone tradizionali evidenzia il nodo economico della categoria. Un differenziale di 10-15 punti nel deprezzamento può incidere sulla convenienza di un acquisto per chi programma di sostituire frequentemente il telefono. La fonte non attribuisce il fenomeno a una singola causa, perciò il dato va mantenuto nel suo perimetro: è una fotografia del valore di rivendita rilevato nel mercato britannico.

Il possibile effetto dei prossimi lanci

Il mercato potrebbe cambiare con l’arrivo di iPhone Ultra, indicato come primo modello pieghevole di Apple. Anche i nuovi Galaxy Z, descritti come prodotti sempre più maturi, potrebbero conservare maggiormente il valore. Al momento, però, il report non certifica un’inversione della tendenza.

Il Pixel Fold di nuova generazione è atteso ma non arriverà in Italia. Per gli acquirenti italiani, la scelta resta quindi concentrata sui modelli effettivamente disponibili e sul loro possibile valore nell’usato. Il prossimo banco di prova sarà verificare se i futuri lanci ridurranno concretamente la distanza segnalata dall’indagine.

FAQ

Quanto perdono valore i pieghevoli dopo un anno?

Sì, il report di Compare and Recycle indica una svalutazione media di circa il 70% dopo dodici mesi dal lancio.

Qual è il divario con gli smartphone tradizionali?

Sì, i pieghevoli si svalutano di circa 10-15 punti in più rispetto ai modelli tradizionali, secondo l’indagine citata.

Quali pieghevoli sono stati menzionati nel report?

Sì, vengono citati Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Fold e Google Pixel Fold.

Il nuovo Pixel Fold sarà venduto in Italia?

No, il Pixel Fold di nuova generazione viene indicato come imminente, ma non arriverà in Italia.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.