Cloudflare OS porta agenti AI open source nei sistemi aziendali

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Cloudflare ha lanciato Cloudflare OS, workspace AI open source per le aziende.

La piattaforma è disponibile da oggi nel repository open source di Cloudflare.

Cloudflare OS integra controlli Zero Trust e connettori gestiti per i sistemi interni.

Una distribuzione gestita tramite dashboard Cloudflare è prevista prossimamente.

Riassunto generato con AI

Cloudflare ha annunciato il lancio di Cloudflare OS, una piattaforma open source pensata per portare agenti e strumenti di intelligenza artificiale nei processi aziendali. Il software, disponibile dal 6 agosto 2026 attraverso il repository dell’azienda, è progettato per consentire ai dipendenti di accedere a dati, documenti e sistemi interni attraverso un ambiente controllato.

La piattaforma è nata inizialmente per l’utilizzo interno di Cloudflare e, secondo quanto comunicato dalla società, viene impiegata quotidianamente da migliaia di dipendenti per ricerche, creazione di documenti collegati a dati aggiornati, automazione di attività e sviluppo di applicazioni. Ora il codice viene reso disponibile alle organizzazioni che intendono installarlo nel proprio account Cloudflare.

Agenti AI collegati ai sistemi aziendali

Cloudflare OS punta a superare uno dei limiti degli strumenti AI generici: la mancanza di contesto sulle procedure interne, sui livelli di autorizzazione e sulle fonti informative di una singola organizzazione. Il workspace è accessibile dal browser e non richiede competenze di sviluppo per le funzioni indicate dall’azienda.

Gli utenti possono avviare ricerche, generare documenti con dati in tempo reale ed eseguire workflow in background. I risultati possono inoltre essere trasformati in applicazioni condivisibili, con database dedicato, aggiornamenti in tempo reale e regole di accesso.

Secondo Cloudflare, l’architettura open source consente alle aziende di mantenere il controllo su processi, informazioni e integrazioni realizzate all’interno del proprio ambiente, senza legarli a una piattaforma proprietaria esterna.

“Cloudflare OS è il modo in cui gestiamo il lavoro in Cloudflare. Per trasformare davvero un’azienda, l’intelligenza artificiale non può vivere in maniera isolata né rimanere bloccata dietro un collo di bottiglia rappresentato dagli sviluppatori. Ogni dipendente deve poter creare, sperimentare e automatizzare il proprio lavoro in modo sicuro. I nostri dipendenti utilizzano strumenti di intelligenza artificiale collegati ai sistemi con cui lavorano ogni giorno e la sicurezza non è qualcosa che il reparto IT deve aggiungere successivamente,” ha dichiarato Matthew Prince, cofondatore e CEO di Cloudflare.

“Abbiamo sviluppato questa piattaforma perché non esisteva nulla che rispondesse alle nostre esigenze. Ora qualsiasi azienda può partire da un punto che noi abbiamo impiegato anni a raggiungere.”

Sicurezza, permessi e controllo della spesa

La gestione degli accessi è basata su Cloudflare Access. Gli agenti AI non ricevono autorizzazioni predefinite e possono ottenere soltanto i permessi necessari per uno specifico compito. I connettori gestiti, chiamati Gatekeepers, permettono ai responsabili dei sistemi interni di stabilire quali dati possano essere consultati, quali modifiche siano consentite e quando sia necessaria l’approvazione umana.

Cloudflare OS utilizza inoltre Cloudflare AI Gateway per consentire l’impiego di diversi fornitori di modelli AI. Gli amministratori possono visualizzare i costi per utente, team o applicazione, fissare budget e limiti di utilizzo, oltre a indirizzare alcune attività verso modelli meno costosi.

Per le implementazioni in ambienti complessi, Cloudflare indica la collaborazione con partner tra cui Presidio e Happy Cog. Questi soggetti dovranno adattare la piattaforma ai requisiti di settore, agli stack tecnologici esistenti e agli obblighi di conformità delle aziende clienti.

“Sicurezza e governance non possono più essere considerate elementi da aggiungere successivamente quando si implementano agenti autonomi e strumenti AI interni. Basando Cloudflare OS sulla rete Zero Trust di Cloudflare e su un modello di sicurezza fondato sulle capacità autorizzate, Cloudflare ha definito un nuovo standard per l’adozione sicura dell’intelligenza artificiale in ambito enterprise. Siamo orgogliosi di partecipare al lancio di Cloudflare OS per aiutare le organizzazioni a organizzare il proprio patrimonio informativo, implementare i Gatekeepers e distribuire applicazioni AI di livello enterprise in modo sicuro,” ha dichiarato Matt Weinberg, cofondatore e Presidente di Happy Cog.

Cloudflare OS è già scaricabile come software open source. L’azienda ha annunciato che una modalità di distribuzione gestita sarà resa disponibile prossimamente nella dashboard Cloudflare.

FAQ

Che cos’è Cloudflare OS?

È un workspace AI open source di Cloudflare che collega strumenti di intelligenza artificiale, processi aziendali e sistemi interni in un ambiente controllato.

Dove è disponibile Cloudflare OS?

È disponibile da oggi nel repository open source di Cloudflare, indicato dall’azienda all’indirizzo github.com/cloudflare/cloudflare-os.

Come vengono gestiti gli accessi ai dati?

Avvengono tramite Cloudflare Access e Gatekeepers, che verificano utenti e richieste e definiscono dati consultabili, modifiche consentite e approvazioni umane.

Cloudflare OS supporta diversi modelli AI?

Sì, tramite Cloudflare AI Gateway le organizzazioni possono usare diversi provider di modelli AI e monitorare costi, budget e limiti di utilizzo.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.