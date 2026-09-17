 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Apple valuta un server AI con fino a quattro chip M8 Ultra

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/INTERNET/Apple valuta un server AI con fino a quattro chip M8 Ultra

La notizia in sintesi

  • Apple valuta un server IA con fino a quattro chip M8 Ultra.
  • Il progetto potrebbe arrivare sul mercato non prima del 2029.
  • Nvidia è considerata per collegare i processori tramite NVLink Fusion.
  • La domanda IA spinge aziende verso Mac mini e Mac Studio.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Apple MacBook Air 13” con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Galassia

LA POTENZA VOLA ALTO – MacBook Air con chip M5 racchiude prestazioni fulminee e potenti funzioni AI in un design incredibilmente portatile. Ha Apple Intelligence, fino a 18 ore di autonomia, e un’archiviazione SSD veloce che parte da 512GB, così puoi lavorare, creare e giocare ovunque le tue giornate ti portino. · CON I SUPERPOTERI DI M5 – Con CPU e memoria unificata più veloci, il chip M5 ti dà prestazioni ancora migliori e più fluidità quando ti muovi tra le app, così tutto fila che è un piacere, dal multitasking ai flussi di lavoro creativi. Il potente Neural Engine e la GPU di nuova generazione con Neural Accelerator ti offrono una piattaforma straordinaria per l’AI. · APPLE INTELLIGENCE – Apple Intelligence è il sistema di intelligenza personale che rende più facile scrivere, creare e fare tutto ciò che vuoi. E grazie a funzioni di ultima generazione per la tutela della privacy, hai la certezza che nessuno potrà accedere ai tuoi dati, nemmeno Apple.

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Apple studia il ritorno nei server per l’intelligenza artificiale

Apple starebbe preparando un server aziendale per intelligenza artificiale basato sui futuri chip M8 Ultra, secondo indiscrezioni attribuite a The Information. Il progetto, in sviluppo da circa un anno e sostenuto da John Ternus, riguarda sviluppatori, imprese e governi che eseguono modelli nei data center. Le configurazioni esaminate prevedono due oppure quattro chip collegati, con una possibile integrazione di Nvidia NVLink Fusion; nessun lancio sarebbe atteso prima del 2029.

L’iniziativa nascerebbe dalla crescente domanda di sistemi Apple Silicon per carichi IA e segnerebbe, se confermata, il ritorno di Cupertino alla vendita di server dopo l’uscita di scena di Xserve nel 2011, dopo quasi nove anni.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il nodo tecnico dell’interconnessione tra chip

Le indiscrezioni non indicano core, memoria o prestazioni degli M8 Ultra, né confermano definitivamente l’adozione di NVLink Fusion. Il nodo è l’interconnessione: riunire più SoC richiede banda elevata e bassa latenza, perché trasferimenti frequenti di dati possono ridurre il vantaggio teorico della scala. Un sistema multi-chip può però distribuire richieste indipendenti e aumentare la capacità disponibile per l’inferenza.

La tecnologia Nvidia combina switch, chiplet e software per connettere processori nei data center e potrebbe agevolare la comunicazione fra i chip Apple, ma la sua presenza è ancora in valutazione. Nvidia concede già in licenza l’interconnessione a Qualcomm, Arm, Fujitsu e Marvell.

Il precedente interno è Private Cloud Compute, l’infrastruttura presentata nel 2024 per elaborare richieste troppo complesse per i dispositivi locali, con Secure Enclave, Secure Boot e un sistema operativo dedicato. Nel 2026 il servizio è stato ampliato attraverso partner con GPU Nvidia. Intanto OpenAI ha acquistato decine di migliaia di Mac mini per addestrare agenti con apprendimento per rinforzo, mentre Anthropic ha noleggiato Mac mini da Amazon Web Services.

Un mercato diverso dai server usati internamente

Un prodotto commerciale imporrebbe a Apple requisiti ulteriori rispetto ai propri sistemi interni: gestione remota, raffreddamento, alimentazione, monitoraggio e compatibilità con le infrastrutture aziendali. La crescita di Mac mini e Mac Studio tra sviluppatori e imprese indica un bacino già interessato a eseguire modelli localmente.

Il progetto resta modificabile o cancellabile prima del lancio. Se proseguisse, riporterebbe Apple nel mercato dei server dopo quasi due decenni e metterebbe alla prova la capacità dell’azienda di trasformare il proprio silicio in una piattaforma per data center.

FAQ

Quando potrebbe arrivare il server Apple?

Il debutto non sarebbe previsto prima del 2029, secondo le indiscrezioni sul progetto aziendale basato sui futuri chip M8 Ultra.

Quanti chip M8 Ultra sono previsti?

Le configurazioni allo studio comprenderebbero una macchina con due M8 Ultra e una più potente con quattro processori collegati.

A cosa servirebbe NVLink Fusion?

NVLink Fusion potrebbe fornire banda elevata e bassa latenza fra chip, riducendo le difficoltà di comunicazione nei sistemi multi-processore.

Quali aziende usano già Mac per l’IA?

OpenAI ha acquistato decine di migliaia di Mac mini, mentre Anthropic ha noleggiato Mac mini tramite Amazon Web Services.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un confronto accurato di fonti stampa, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da analisi giornalistiche qualificate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Tech e casaLe migliori Smart TV Android e Google TV di agosto 2026Casa e ufficioLe migliori sedie ergonomiche da ufficio di agosto 2026Casa e ufficioI migliori accessori per smart working di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Cloudflare separa ricerca e addestramento AI nei controlli crawler
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#2
EVENTI
Milano Digital Week esplora la Città Generativa allo Smart City Lab
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#3
INTERNET
Lidl lancia l’aspirapolvere Silvercrest ricaricabile a 89 euro
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#4
MOTORI
Hyundai lancia myHyundaiTestDrive per prenotare test drive online
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#5
INTERNET
Secsolutionforum torna a BolognaFiere con oltre 100 eventi sulla sicurezza
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.