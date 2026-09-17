Apple valuta un server AI con fino a quattro chip M8 Ultra

17 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Apple valuta un server IA con fino a quattro chip M8 Ultra.

valuta un server IA con fino a quattro chip M8 Ultra. Il progetto potrebbe arrivare sul mercato non prima del 2029.

Nvidia è considerata per collegare i processori tramite NVLink Fusion.

è considerata per collegare i processori tramite NVLink Fusion. La domanda IA spinge aziende verso Mac mini e Mac Studio.

Apple studia il ritorno nei server per l’intelligenza artificiale

Apple starebbe preparando un server aziendale per intelligenza artificiale basato sui futuri chip M8 Ultra, secondo indiscrezioni attribuite a The Information. Il progetto, in sviluppo da circa un anno e sostenuto da John Ternus, riguarda sviluppatori, imprese e governi che eseguono modelli nei data center. Le configurazioni esaminate prevedono due oppure quattro chip collegati, con una possibile integrazione di Nvidia NVLink Fusion; nessun lancio sarebbe atteso prima del 2029.

L’iniziativa nascerebbe dalla crescente domanda di sistemi Apple Silicon per carichi IA e segnerebbe, se confermata, il ritorno di Cupertino alla vendita di server dopo l’uscita di scena di Xserve nel 2011, dopo quasi nove anni.

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Il nodo tecnico dell’interconnessione tra chip

Le indiscrezioni non indicano core, memoria o prestazioni degli M8 Ultra, né confermano definitivamente l’adozione di NVLink Fusion. Il nodo è l’interconnessione: riunire più SoC richiede banda elevata e bassa latenza, perché trasferimenti frequenti di dati possono ridurre il vantaggio teorico della scala. Un sistema multi-chip può però distribuire richieste indipendenti e aumentare la capacità disponibile per l’inferenza.

La tecnologia Nvidia combina switch, chiplet e software per connettere processori nei data center e potrebbe agevolare la comunicazione fra i chip Apple, ma la sua presenza è ancora in valutazione. Nvidia concede già in licenza l’interconnessione a Qualcomm, Arm, Fujitsu e Marvell.

Il precedente interno è Private Cloud Compute, l’infrastruttura presentata nel 2024 per elaborare richieste troppo complesse per i dispositivi locali, con Secure Enclave, Secure Boot e un sistema operativo dedicato. Nel 2026 il servizio è stato ampliato attraverso partner con GPU Nvidia. Intanto OpenAI ha acquistato decine di migliaia di Mac mini per addestrare agenti con apprendimento per rinforzo, mentre Anthropic ha noleggiato Mac mini da Amazon Web Services.

Un mercato diverso dai server usati internamente

Un prodotto commerciale imporrebbe a Apple requisiti ulteriori rispetto ai propri sistemi interni: gestione remota, raffreddamento, alimentazione, monitoraggio e compatibilità con le infrastrutture aziendali. La crescita di Mac mini e Mac Studio tra sviluppatori e imprese indica un bacino già interessato a eseguire modelli localmente.

Il progetto resta modificabile o cancellabile prima del lancio. Se proseguisse, riporterebbe Apple nel mercato dei server dopo quasi due decenni e metterebbe alla prova la capacità dell’azienda di trasformare il proprio silicio in una piattaforma per data center.

FAQ

Quando potrebbe arrivare il server Apple?

Il debutto non sarebbe previsto prima del 2029, secondo le indiscrezioni sul progetto aziendale basato sui futuri chip M8 Ultra.

Quanti chip M8 Ultra sono previsti?

Le configurazioni allo studio comprenderebbero una macchina con due M8 Ultra e una più potente con quattro processori collegati.

A cosa servirebbe NVLink Fusion?

NVLink Fusion potrebbe fornire banda elevata e bassa latenza fra chip, riducendo le difficoltà di comunicazione nei sistemi multi-processore.

Quali aziende usano già Mac per l’IA?

OpenAI ha acquistato decine di migliaia di Mac mini, mentre Anthropic ha noleggiato Mac mini tramite Amazon Web Services.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un confronto accurato di fonti stampa, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da analisi giornalistiche qualificate.