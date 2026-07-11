Grok Build 0.2.97 introduce output JSON e modalità voce

11 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Grok Build aggiorna il software alla versione 0.2.97.

aggiorna il software alla versione 0.2.97. Arrivano output JSON headless e controllo vocale tramite chiave API.

L’update interviene su stabilità, selezione testo e comandi shell.

Le versioni precedenti hanno introdotto slash command e dettatura Linux.

Riassunto generato con AI

Grok Build 0.2.97 introduce comandi vocali

Grok Build ha rilasciato l’11 luglio 2026 la versione 0.2.97 del proprio software, con novità rivolte soprattutto a sviluppatori e utenti avanzati. L’aggiornamento introduce l’output JSON headless, che rende disponibili dati sull’uso dei token e sui costi per prompt e sessione. Secondo quanto riportato da The Cryptonomist, la novità più rilevante è la modalità voce per le sessioni utilizzate con chiave API.

La funzione permette di impartire comandi vocali al software, ampliando le modalità di interazione durante le attività operative. L’obiettivo dichiarato dall’insieme delle modifiche è rendere il flusso di lavoro più immediato, controllabile e affidabile. La release interviene inoltre su elementi pratici dell’esperienza d’uso, dalla selezione del testo alla gestione dei comandi shell.

Il rilascio si colloca in una sequenza ravvicinata di aggiornamenti che ha modificato progressivamente strumenti, interfaccia e gestione delle sessioni. L’integrazione tra dati di utilizzo, costi e comandi vocali indica un’attenzione specifica verso chi utilizza il software in contesti tecnici. Restano centrali, per gli utenti, la verifica della compatibilità operativa e delle modalità di accesso previste dalle chiavi API.

Costi, sessioni e stabilità al centro dell’aggiornamento

Con l’output JSON headless, Grok Build espone informazioni su token consumati e costi associati a prompt e sessioni. Si tratta di un elemento utile per chi deve monitorare l’impiego del software e avere maggiore visibilità sui parametri delle attività eseguite. La modalità voce nelle sessioni con chiave API aggiunge invece un canale di comando diretto, senza sostituire gli altri strumenti disponibili.

La versione 0.2.97 migliora anche la selezione del testo e la gestione dei comandi shell. Include inoltre correzioni per problemi relativi al congelamento delle sessioni, alla perdita di attività e alla copia negli appunti. Questi interventi puntano a ridurre le interruzioni che possono incidere sulla continuità del lavoro, un aspetto particolarmente rilevante negli ambienti di sviluppo.

Il percorso recente comprende la versione 0.2.96, rilasciata il 10 luglio 2026, con notifiche di sistema strutturate e il comando /history per la gestione delle sessioni. La 0.2.95, del 9 luglio, ha introdotto novità nell’invio dei comandi utente del team e nell’interazione su Wayland. La 0.2.94 aveva aggiunto il comando /goal e miglioramenti al dashboard.

Un’evoluzione graduale degli strumenti disponibili

Le modifiche della versione 0.2.97 si inseriscono in un ciclo di sviluppo già orientato alla produttività e alla semplificazione delle operazioni. Le versioni 0.2.89 e 0.2.90 avevano introdotto, rispettivamente, la dettatura vocale su Linux e il comando /auto per la modalità permessi. La 0.2.90 ha anche affinato i titoli delle sessioni e il reporting delle chiavi del modello, riducendo la frequenza delle richieste di permessi automatici.

In precedenza, la 0.2.88 aveva migliorato scrolling e ricerca nelle sessioni. Il dato emergente è una progressiva estensione delle funzioni di controllo e consultazione, che ora comprende anche metriche di costo e input vocale per le sessioni API.

FAQ

Quando è stata rilasciata Grok Build 0.2.97?

Sì, la versione 0.2.97 di Grok Build è stata rilasciata l’11 luglio 2026.

Quali dati mostra l’output JSON headless?

Sì, l’output JSON headless mostra l’uso dei token e il costo per prompt e per sessione.

La modalità voce richiede una chiave API?

Sì, la modalità voce introdotta dalla versione 0.2.97 riguarda le sessioni effettuate con chiave API.

Quali problemi risolve l’ultimo aggiornamento?

Sì, l’aggiornamento corregge problemi di congelamento delle sessioni, perdita di attività e copia negli appunti.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.