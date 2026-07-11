11 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Google presenta Gemma 4 12B, modello multimodale per laptop da 16 GB di RAM

La notizia in sintesi

Google DeepMind presenta il modello multimodale Gemma 4 12B .

presenta il modello multimodale . Il sistema è progettato per funzionare localmente su laptop con 16 GB di RAM.

Integra input audio e visivi senza encoder separati.

La famiglia Gemma supera 150 milioni di download secondo Google.

Riassunto generato con AI

Gemma 4 12B porta l’AI multimodale sui laptop

Google DeepMind ha presentato il 3 giugno 2026 Gemma 4 12B, un nuovo modello di intelligenza artificiale pensato per portare capacità multimodali e agentiche direttamente sui laptop. Il progetto, illustrato da Olivier Lacombe, Director of Product Management, e da Gus Martins, Product Manager di Google DeepMind, si colloca tra il modello orientato all’edge E4B e il più avanzato Gemma 4 26B Mixture of Experts. L’obiettivo dichiarato è offrire ragionamento avanzato, gestione di immagini e audio e una maggiore efficienza di memoria su hardware di uso quotidiano.

Secondo Google, Gemma 4 12B è abbastanza compatto da poter funzionare localmente su notebook consumer dotati di 16 GB di RAM. Il modello punta quindi a ridurre la dipendenza dall’elaborazione remota, rendendo accessibili esperienze AI complesse direttamente sul dispositivo dell’utente. La novità più rilevante è l’introduzione degli input audio nativi in un modello Gemma di fascia intermedia, insieme alla capacità di elaborare contenuti visivi.

Architettura senza encoder e minore uso di memoria

Gemma 4 12B è stato progettato per offrire prestazioni vicine a quelle del più grande Gemma 4 26B MoE, ma con meno della metà dell’occupazione complessiva di memoria. Il posizionamento del modello risponde a un’esigenza concreta degli sviluppatori: eseguire applicazioni multimodali in locale senza sacrificare velocità o capacità di ragionamento. Per Google DeepMind, il compromesso tra dimensione e prestazioni è il punto centrale della nuova proposta.

I modelli multimodali tradizionali utilizzano in genere encoder distinti per convertire immagini e audio in rappresentazioni destinate poi al modello linguistico. Questa separazione può aumentare latenza e consumo di memoria, due limiti particolarmente rilevanti su computer portatili. Gemma 4 12B adotta invece un’architettura definita encoder-free, addestrata per integrare direttamente gli input audio e visivi.

La scelta tecnica consente al modello di trattare nativamente diverse tipologie di dati, senza il passaggio aggiuntivo attraverso componenti separati. L’annuncio non fornisce numeri comparativi sulla latenza, ma collega esplicitamente l’architettura alla riduzione dell’uso di memoria e alla ricerca di maggiore rapidità operativa. Il risultato atteso è l’esecuzione di funzioni agentiche e multimodali su dispositivi personali, anziché esclusivamente su infrastrutture cloud.

Google segnala inoltre che i modelli della famiglia Gemma hanno superato 150 milioni di download grazie alla comunità di sviluppatori. Tra gli impieghi citati dall’azienda figurano bracci robotici indossabili per l’assistenza fisica e soluzioni di sicurezza AI destinate alle imprese. Questi esempi indicano l’ampiezza degli scenari d’uso già esplorati attorno all’ecosistema Gemma.

Il valore strategico dell’elaborazione locale

Il lancio di Gemma 4 12B rafforza la strategia di Google DeepMind sui modelli capaci di lavorare vicino all’utente. L’aspetto distintivo non è soltanto la dimensione intermedia, ma la combinazione fra audio nativo, visione e ragionamento in un formato destinato ai laptop. Se l’adozione confermerà le premesse tecniche illustrate da Google, gli sviluppatori potranno costruire applicazioni multimodali locali con requisiti hardware più accessibili rispetto ai modelli di maggiori dimensioni.

La disponibilità di un modello eseguibile su 16 GB di RAM può inoltre rendere più concreta la sperimentazione su macchine consumer. Resta centrale il ruolo della comunità di sviluppo, che Google indica come motore della diffusione della famiglia Gemma. L’evoluzione del progetto dipenderà dalla capacità di trasformare le funzionalità annunciate in strumenti affidabili per casi d’uso reali.

FAQ

Che cos’è Gemma 4 12B?

Sì, è un modello AI di Google DeepMind progettato per offrire capacità multimodali e agentiche direttamente sui laptop.

Gemma 4 12B supporta l’audio?

Sì, è il primo modello Gemma di fascia intermedia a integrare input audio nativi, oltre agli input visivi.

Quanta RAM richiede il modello?

Sì, secondo Google il modello è sufficientemente compatto per funzionare localmente su laptop consumer con 16 GB di RAM.

Come riduce l’uso della memoria?

Sì, usa un’architettura senza encoder separati, integrando direttamente gli input audio e visivi per evitare componenti aggiuntivi.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Google.