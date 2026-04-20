michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

GialappaShow affida a Jake La Furia la conduzione della quarta puntata

GialappaShow affida a Jake La Furia la conduzione della quarta puntata

Jake La Furia protagonista della quarta puntata del GialappaShow

Nella quarta puntata del GialappaShow, in onda in prima serata dagli studi Mediaset, il co-conduttore d’eccezione è l’inaspettato Jake La Furia, chiamato a guidare il giro di boa della stagione tra sketch, musica e satira televisiva. Al suo fianco, una parata di ospiti: da Jovanotti a Maurizio Lastrico, fino al cantautore Motta, con un cast comico guidato da Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Toni Bonji e numerosi volti cult del programma. La puntata, pensata per consolidare l’identità del format, punta su nuove fiction parodistiche, cameo ad alto tasso di citazioni televisive e un forte richiamo ai talent show di successo, a partire da X Factor, per presidiare il prime time comico generalista.

In sintesi:

  • Jake La Furia co-conduce la quarta puntata del GialappaShow con nuovi sketch e ospiti.
  • Jovanotti torna per lanciare la docu serie sul personaggio Gineprio di Ubaldo Pantani.
  • Maurizio Lastrico è protagonista del segmento parodico Vererrimo con Brenda Lodigiani.
  • Nuove puntate delle fiction cult e reunion parodica dei giudici di X Factor.

Ospiti, parodie e musica nella nuova architettura del GialappaShow

Il ritorno di Jovanotti, già co-conduttore della prima puntata, avviene attraverso un cameo studiato per battezzare la nuova docu serie dedicata a Gineprio, personaggio creato da Ubaldo Pantani nella fiction Ultimo appuntamento. Gineprio, ormai riconosciuto per strada e “idolatrato” persino da Jovanotti, chiude ogni episodio con l’inevitabile refrain: *“sarà a posto così”*.

L’anima talk-show viene affidata a Maurizio Lastrico, ospite speciale di Vererrimo, versione satirica dei salotti pomeridiani condotta da una finta Silvia Toffanin, dietro cui si cela Brenda Lodigiani. Sul fronte musicale, Motta propone una rilettura intensa di Life on Mars di David Bowie, sostenuto dalle armonizzazioni dei Neri per Caso e dal quartetto GnuQuartet, a conferma della cura del programma per gli arrangiamenti live.

La sigla, diversa ogni settimana, omaggia stavolta Mission Impossible, coinvolgendo l’intero cast in una coreografia a tema action.

Personaggi, fiction e strategie future del format comico Mediaset

La quarta puntata consolida il ruolo del GialappaShow come laboratorio di nuovi personaggi. In studio irrompe un finto Pier Silvio Berlusconi, interpretato da Ubaldo Pantani, che offre a Jake La Furia improbabili ruoli Mediaset. Arriva poi un’esuberante Iva Zanicchi, mascherata da Giulia Vecchio, e lo sceneggiatore-regista Kaskai Annanzi, nuova creatura di Toni Bonji, intervistato proprio da Jake.

Il rapper diventa anche oggetto del desiderio di Bereguarda, la cantante sfortunata in amore interpretata da Brenda Lodigiani. La sua presenza permette anche una reunion parodica dei giudici di X Factor, con Jake sul palco insieme all’Achille Lauro di Giovanni Vernia e al Francesco Gabbani di Ross.

Tornano inoltre i segmenti seriali più seguiti: A’ Vicepreside con Michela Giraud, Storie male di Maccio Capatonda, Tatoo tour di Stefano Rapone, Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, L’avvocato D’Ufficio di Toni Bonji, Falserrimo con Gigi nei panni di Fabrizio Corona, Ciak si Rigira con la finta Sabrina Ferilli di Valentina Barbieri, il mindset guru Maicol Pirozzi alias Edoardo Ferrario e il nuovo cult radiofonico Radio GialappaShow con Giulia Vecchio in versione Ema Stokholma. Immancabile il ritorno delle improbabili coppie di Pechino Expressssss.

Il programma, ideato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson e diretto da Andrea Fantonelli, si conferma un asset strategico per la comicità Mediaset.

L’impatto della quarta puntata su pubblico, social e satira tv

La centralità di Jake La Furia e il ritorno di Jovanotti indicano la volontà del GialappaShow di dialogare con target trasversali, dai fan della vecchia scuola comica agli spettatori dei talent musicali. L’intreccio fra parodie televisive, docu serie finte e continuity dei personaggi seriali punta a costruire fidelizzazione e forte riconoscibilità anche su social e piattaforme on demand, dove clip e sketch brevi diventano leva di scoperta. Nelle prossime puntate, il successo delle finzioni come Gineprio e Falserrimo sarà decisivo per misurare la tenuta del format in un prime time sempre più competitivo.

FAQ

Quando va in onda la quarta puntata del GialappaShow?

La quarta puntata del GialappaShow va in onda in prima serata su Mediaset, nella collocazione tradizionale del prime time settimanale.

Chi è il co-conduttore della quarta puntata del GialappaShow?

Il co-conduttore della quarta puntata è Jake La Furia, presenza inedita chiamata a guidare sketch, interviste e momenti musicali.

Che cos’è la docu serie Gineprio lanciata con Jovanotti?

La docu serie su Gineprio è una finzione comica con Ubaldo Pantani, nata da Ultimo appuntamento e presentata dal cameo di Jovanotti.

Quali fiction parodistiche tornano nella quarta puntata del GialappaShow?

Tornano A’ Vicepreside, Storie male, Tatoo tour, Sensualità a corte, L’avvocato D’Ufficio, Falserrimo, Ciak si Rigira e Radio GialappaShow.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia sul GialappaShow?

Questo articolo è stato elaborato dalla Redazione a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache