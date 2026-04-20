GialappaShow affida a Jake La Furia la conduzione della quarta puntata

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Jake La Furia protagonista della quarta puntata del GialappaShow

Nella quarta puntata del GialappaShow, in onda in prima serata dagli studi Mediaset, il co-conduttore d’eccezione è l’inaspettato Jake La Furia, chiamato a guidare il giro di boa della stagione tra sketch, musica e satira televisiva. Al suo fianco, una parata di ospiti: da Jovanotti a Maurizio Lastrico, fino al cantautore Motta, con un cast comico guidato da Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Toni Bonji e numerosi volti cult del programma. La puntata, pensata per consolidare l’identità del format, punta su nuove fiction parodistiche, cameo ad alto tasso di citazioni televisive e un forte richiamo ai talent show di successo, a partire da X Factor, per presidiare il prime time comico generalista.

In sintesi:

Jake La Furia co-conduce la quarta puntata del GialappaShow con nuovi sketch e ospiti.

co-conduce la quarta puntata del con nuovi sketch e ospiti. Jovanotti torna per lanciare la docu serie sul personaggio Gineprio di Ubaldo Pantani .

torna per lanciare la docu serie sul personaggio di . Maurizio Lastrico è protagonista del segmento parodico Vererrimo con Brenda Lodigiani .

è protagonista del segmento parodico con . Nuove puntate delle fiction cult e reunion parodica dei giudici di X Factor.

Ospiti, parodie e musica nella nuova architettura del GialappaShow

Il ritorno di Jovanotti, già co-conduttore della prima puntata, avviene attraverso un cameo studiato per battezzare la nuova docu serie dedicata a Gineprio, personaggio creato da Ubaldo Pantani nella fiction Ultimo appuntamento. Gineprio, ormai riconosciuto per strada e “idolatrato” persino da Jovanotti, chiude ogni episodio con l’inevitabile refrain: *“sarà a posto così”*.

L’anima talk-show viene affidata a Maurizio Lastrico, ospite speciale di Vererrimo, versione satirica dei salotti pomeridiani condotta da una finta Silvia Toffanin, dietro cui si cela Brenda Lodigiani. Sul fronte musicale, Motta propone una rilettura intensa di Life on Mars di David Bowie, sostenuto dalle armonizzazioni dei Neri per Caso e dal quartetto GnuQuartet, a conferma della cura del programma per gli arrangiamenti live.

La sigla, diversa ogni settimana, omaggia stavolta Mission Impossible, coinvolgendo l’intero cast in una coreografia a tema action.

Personaggi, fiction e strategie future del format comico Mediaset

La quarta puntata consolida il ruolo del GialappaShow come laboratorio di nuovi personaggi. In studio irrompe un finto Pier Silvio Berlusconi, interpretato da Ubaldo Pantani, che offre a Jake La Furia improbabili ruoli Mediaset. Arriva poi un’esuberante Iva Zanicchi, mascherata da Giulia Vecchio, e lo sceneggiatore-regista Kaskai Annanzi, nuova creatura di Toni Bonji, intervistato proprio da Jake.

Il rapper diventa anche oggetto del desiderio di Bereguarda, la cantante sfortunata in amore interpretata da Brenda Lodigiani. La sua presenza permette anche una reunion parodica dei giudici di X Factor, con Jake sul palco insieme all’Achille Lauro di Giovanni Vernia e al Francesco Gabbani di Ross.

Tornano inoltre i segmenti seriali più seguiti: A’ Vicepreside con Michela Giraud, Storie male di Maccio Capatonda, Tatoo tour di Stefano Rapone, Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, L’avvocato D’Ufficio di Toni Bonji, Falserrimo con Gigi nei panni di Fabrizio Corona, Ciak si Rigira con la finta Sabrina Ferilli di Valentina Barbieri, il mindset guru Maicol Pirozzi alias Edoardo Ferrario e il nuovo cult radiofonico Radio GialappaShow con Giulia Vecchio in versione Ema Stokholma. Immancabile il ritorno delle improbabili coppie di Pechino Expressssss.

Il programma, ideato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson e diretto da Andrea Fantonelli, si conferma un asset strategico per la comicità Mediaset.

L’impatto della quarta puntata su pubblico, social e satira tv

La centralità di Jake La Furia e il ritorno di Jovanotti indicano la volontà del GialappaShow di dialogare con target trasversali, dai fan della vecchia scuola comica agli spettatori dei talent musicali. L’intreccio fra parodie televisive, docu serie finte e continuity dei personaggi seriali punta a costruire fidelizzazione e forte riconoscibilità anche su social e piattaforme on demand, dove clip e sketch brevi diventano leva di scoperta. Nelle prossime puntate, il successo delle finzioni come Gineprio e Falserrimo sarà decisivo per misurare la tenuta del format in un prime time sempre più competitivo.

FAQ

Quando va in onda la quarta puntata del GialappaShow?

La quarta puntata del GialappaShow va in onda in prima serata su Mediaset, nella collocazione tradizionale del prime time settimanale.

Chi è il co-conduttore della quarta puntata del GialappaShow?

Il co-conduttore della quarta puntata è Jake La Furia, presenza inedita chiamata a guidare sketch, interviste e momenti musicali.

Che cos’è la docu serie Gineprio lanciata con Jovanotti?

La docu serie su Gineprio è una finzione comica con Ubaldo Pantani, nata da Ultimo appuntamento e presentata dal cameo di Jovanotti.

Quali fiction parodistiche tornano nella quarta puntata del GialappaShow?

Tornano A’ Vicepreside, Storie male, Tatoo tour, Sensualità a corte, L’avvocato D’Ufficio, Falserrimo, Ciak si Rigira e Radio GialappaShow.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia sul GialappaShow?

Questo articolo è stato elaborato dalla Redazione a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.