Home / SPETTACOLI & CINEMA / Laila Hasanovic elogiata da Elena Santarelli compagna ideale per Jannik Sinner

Laila Hasanovic, chi è la compagna discreta del n°1 Jannik Sinner

La relazione tra Jannik Sinner e la modella danese Laila Hasanovic è tornata al centro dell’attenzione dopo il trionfo del tennista al Masters 1000 di Monte Carlo. Durante il torneo monegasco, sul Court Rainier, Laila è rimasta sugli spalti per tutta la settimana, sostenendo Sinner fino alla vittoria decisiva che gli è valsa il sorpasso su Carlos Alcaraz e il ritorno al n°1 del mondo.

Le immagini dell’abbraccio finale e gli scatti diffusi dai media internazionali hanno rilanciato le domande su chi sia davvero la giovane danese e sul suo ruolo nell’equilibrio personale del campione azzurro.

In un panorama sportivo spesso dominato da esposizione social e sovraesposizione delle “Wags”, la figura misurata e silenziosa di Laila rappresenta un modello diverso di presenza accanto a un fuoriclasse globale.

In sintesi:

Laila Hasanovic ha seguito tutte le partite di Sinner al Masters 1000 di Monte Carlo.

ha seguito tutte le partite di Sinner al Masters 1000 di Monte Carlo. La modella danese viene considerata da molti un “portafortuna” per il n°1 del mondo.

Elena Santarelli la descrive come discreta, umile, composta e perfetta per un grande campione.

la descrive come discreta, umile, composta e perfetta per un grande campione. Laila mantiene un basso profilo: nessuna foto con Sinner sul suo profilo Instagram.

Profilo riservato, supporto costante e percezione pubblica

La presenza di Laila Hasanovic a Monte Carlo è apparsa costante ma mai protagonista. Rimasta sulle tribune del Court Rainier per l’intero torneo, ha sostenuto Jannik Sinner nel momento forse più complesso della stagione, dopo recenti problemi fisici e alcune delusioni sportive.

La vittoria sulla terra rossa – superficie storicamente meno gradita all’azzurro – ha rafforzato l’idea, tra tifosi e commentatori, di Laila come “portafortuna” del n°1 del mondo. Tuttavia, chi l’ha incontrata parla soprattutto di equilibrio e normalità portati nella vita del campione.

Secondo Elena Santarelli, che ha seguito i Masters 1000 da vicino, l’immagine “fredda” attribuita alla modella è frutto di semplici pregiudizi estetici. L’aspetto nordico e i modi apparentemente “glaciali” contrasterebbero con il profilo reale di una ragazza alla mano, descritta da più testimoni come “della porta accanto”.

In una storia iniziata nel 2025, Laila ha scelto una strategia comunicativa controcorrente per chi vive anche di immagine.

Pur essendo una professionista affermata nel fashion system, evita accuratamente di esporre la relazione con Sinner sui social, separando vita privata e lavoro. Sul suo profilo Instagram non compaiono scatti insieme al campione, neppure dopo un trionfo di rilevanza mondiale come Monte Carlo.

Questo approccio, in un contesto di ipercondivisione, contribuisce a rafforzare la percezione di autenticità e rispetto dei ruoli, elementi centrali per la credibilità dell’entourage di un atleta di vertice.

Il valore di una presenza silenziosa nel tennis di vertice

Nel tennis moderno, dove la pressione extra-campo pesa quanto quella sul campo, figure come Laila Hasanovic possono diventare un fattore competitivo invisibile. La sua scelta di “esserci senza sgomitare”, come ha sottolineato Elena Santarelli, offre a Jannik Sinner un ambiente relazionale stabile, lontano da dinamiche mediatiche ingombranti.

In prospettiva, la combinazione tra leadership tecnica di Sinner e sostegno discreto del suo entourage sentimentale potrebbe incidere sulla continuità ad altissimo livello del n°1 del mondo, soprattutto nelle fasi più delicate della stagione sul cemento e sull’erba.

La storia tra Jannik e Laila, costruita lontano dai riflettori, rappresenta infine un possibile modello per le nuove generazioni di sportivi: successo globale, sì, ma con una gestione della sfera privata fondata su misura, rispetto e controllo dell’esposizione digitale.

FAQ

Chi è Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner?

È una modella danese di 26 anni, attiva nel fashion internazionale, che affianca Sinner in modo discreto e lontano dai riflettori social.

Da quando Jannik Sinner e Laila Hasanovic stanno insieme?

La relazione è iniziata nel 2025 e, fin dall’inizio, entrambi hanno scelto un profilo pubblico estremamente basso e controllato.

Laila Hasanovic è presente alle partite più importanti di Sinner?

Sì, ha seguito dal vivo il Masters 1000 di Monte Carlo, restando sugli spalti per l’intero torneo fino al trionfo finale.

Perché Laila non pubblica foto con Sinner su Instagram?

Perché tutela consapevolmente la vita privata: distingue il lavoro da modella dall’esposizione sentimentale, evitando contenuti di coppia nel suo feed.

Quali sono le fonti delle informazioni su Sinner e Hasanovic?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.