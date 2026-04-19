Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elodie Marracash sorprende il pubblico con Niente Canzoni d’Amore live

Elodie e Marracash, la reunion sul palco che emoziona Milano

Chi: Elodie e Marracash, ex coppia iconica del pop e rap italiano.

Che cosa: inaspettato duetto su Niente Canzoni d’Amore e dedica affettuosa di lui sul palco.

Dove: Marra Block Party, street live nel quartiere Barona a Milano.

Quando: serata del 18 aprile 2026, davanti a migliaia di spettatori.

Perché: un legame personale ricucito e una collaborazione artistica riaperta, tra passato sentimentale e possibili progetti futuri.

In sintesi:

Duetto a sorpresa su “Niente Canzoni d’Amore” al Marra Block Party alla Barona.

Marracash abbraccia Elodie e le dice dal palco: “Ti voglio bene” .

. Elodie è oggi fidanzata con Franceska Nuredini , presente sotto il palco.

, presente sotto il palco. All’orizzonte possibili nuove collaborazioni musicali tra i due artisti.

Dal palco di Milano ai retroscena di una storia complessa

Al Marra Block Party di Milano, l’ingresso di Elodie sul palco insieme a Marracash ha trasformato un live di quartiere in un momento simbolico per pop e rap italiano. I due hanno scelto Niente Canzoni d’Amore, brano pubblicato dal rapper nel 2016 e reinterpretato da Elodie nel 2020 nel suo terzo album, certificato oltre 100.000 copie. La canzone, da sempre percepita dai fan come colonna sonora del loro amore, è diventata il veicolo perfetto per raccontare un rapporto che oggi sopravvive in forma diversa.

Al termine dell’esibizione, Marracash ha abbracciato la ex compagna e l’ha omaggiata pubblicamente: “Voglio che facciate un urlo per Elodie, che sotto sotto è una bandita come noi. Grazie, ti voglio bene”. In platea, sotto il palco, c’era l’attuale compagna di Elodie, Franceska Nuredini, che la cantante ha raggiunto subito dopo aver lasciato le luci della ribalta.

Secondo il settimanale Oggi, già a febbraio Marracash avrebbe sostenuto il nuovo percorso personale dell’ex, scrivendole in privato e “tifando” per Franceska. Gli stessi rumors indicano la possibilità di un futuro progetto musicale condiviso, formalmente “a quattro mani”: per ora, il segnale concreto è arrivato con questo duetto dal vivo.

Amore, rottura e arte: come il rapporto è diventato narrazione

La storia tra Elodie e Marracash nasce sul set di Margarita, primo duetto da cui, poco dopo, sboccia una relazione poi conclusa nel 2021, in concomitanza con l’uscita di Noi, Loro, gli Altri. Nel 2022, ospite di Peter Gomez, Elodie aveva dichiarato: “Lui è molto importante per me… lui è la persona che amerò più di tutta la mia vita, sicuramente… la verità è che non sarà mai alla sua altezza”.

Nel libro “Qualcosa in Cui Credere”, Marracash ha ricostruito la fase più difficile: la crisi esplosa durante la lavorazione di Noi, Loro, gli Altri, il tentativo di salvare la relazione e la decisione di chiudere proprio il giorno dello scatto di copertina dell’album, realizzata insieme, quando il pubblico ancora ignorava la rottura. Nei giorni successivi, le foto di Elodie con un altro uomo lo avrebbero ferito profondamente: “Le ho detto che così mi stava distruggendo… ero arrivato a credere che lei volesse sabotare il mio lavoro”.

Nonostante tutto, la copertina è rimasta invariata. Il rapper scrive di avervi letto, col tempo, un atto di autenticità, rinunciando alla “paranoia machista del passo per cornuto”. Dopo una sua intervista, Elodie lo avrebbe richiamato, scusandosi “dal profondo” e spiegando che quelle foto erano state una reazione “di pancia”.

Un ulteriore capitolo si è giocato sul set di Crazy in Love. In origine, quando la coppia era ancora unita, il video non prevedeva la scena dell’uccisione con l’arco. Dopo la separazione, i due si sono confrontati di nuovo per ridefinire il concept e hanno deciso insieme di inserire quella sequenza, ispirata alle performance di Marina Abramović, trasformando il dolore privato in metafora visiva. Marracash ha raccontato quel giorno come “durissimo”, impossibile da dimenticare. La reunion al Marra Block Party arriva dunque dopo un lungo lavoro di rielaborazione artistica e personale: un atto pubblico che suggella un equilibrio nuovo, in cui il passato sentimentale convive con la libertà presente.

Una reunion che apre scenari futuri per musica e fan

La performance di Elodie e Marracash alla Barona non è solo nostalgia: rappresenta un case study di come una ex coppia possa trasformare una storia privata in narrazione condivisa, senza cedere al gossip distruttivo. Per il mercato discografico, un eventuale nuovo progetto congiunto avrebbe forte valore editoriale: somma due fanbase trasversali, consolida un immaginario già riconoscibile e alimenta l’interesse di piattaforme streaming, radio e festival.

Per il pubblico, questo ritorno sul palco conferma che la loro “chemistry” artistica resta intatta, al netto delle nuove vite sentimentali. Una possibile collaborazione futura, annunciata o solo suggerita, potrebbe diventare uno dei dossier più osservati dei prossimi mesi nel pop italiano, capace di catalizzare attenzione su Elodie, su Marracash e sulla scena urban nazionale.

FAQ

Che cosa è successo tra Elodie e Marracash al Marra Block Party?

Al Marra Block Party di Milano, Elodie e Marracash hanno sorpreso il pubblico duettando su “Niente Canzoni d’Amore” e scambiandosi un abbraccio con dedica affettuosa.

Elodie e Marracash sono tornati insieme come coppia nella vita privata?

No, attualmente Elodie è sentimentalmente legata a Franceska Nuredini, presente sotto il palco, mentre con Marracash esiste oggi solo un rapporto affettivo e professionale.

Perché la canzone Niente Canzoni d’Amore è così importante per i fan?

Perché è percepita come simbolo della loro storia: incisa da Marracash nel 2016, reinterpretata da Elodie nel 2020 e associata sentimentalmente alla coppia.

Qual è il ruolo dell’album Noi, Loro, gli Altri nella loro rottura?

L’album segna la fase critica del rapporto: la decisione di lasciarsi arriva il giorno dello scatto di copertina fatto insieme, poco prima dell’uscita.

Da quali fonti sono tratte e rielaborate queste informazioni sulla vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.