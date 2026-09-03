tado° presenta Smart Thermostat X con batteria USB-C e Multi Home

3 Settembre 2026

3 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/tado° presenta Smart Thermostat X con batteria USB-C e Multi Home

La notizia in sintesi

  • tado° presenta Smart Thermostat X di seconda generazione.
  • Il dispositivo misura 17,8 millimetri di spessore e integra una batteria USB-C.
  • Multi Home permette di gestire più immobili attraverso un solo account.
  • I prezzi partono da 99,99 euro per il sensore di temperatura wireless.

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Kit di avviamento wireless tado° Smart Thermostat X (2a generazione) finitura a filo, include Bridge X, ricevitore wireless,controllo del riscaldamento per caldaie e riscaldamento a pavimento.

RISPARMIA ENERGIA E COSTI: Con tado° X, riduci i costi di riscaldamento in media del 22%. La nostra promessa di risparmio energetico tado°: se non noti alcun risparmio durante il primo anno, ti rimborseremo l’intero prezzo di acquisto. · IDEALE PER LE CASE SENZA CABLAGGIO A PARETE: La soluzione perfetta quando non è presente un cablaggio a muro per il termostato. Il ricevitore wireless incluso controlla direttamente la caldaia o il riscaldamento a pavimento, mentre il termostato viene posizionato senza fili nella stanza. · CONTROLLO INTELLIGENTE TRAMITE APP: Gestisci il riscaldamento ovunque ti trovi. Utilizza programmi ambiente intelligenti, il controllo remoto e il rilevamento delle finestre aperte direttamente tramite l’app gratuita tado° per il massimo comfort ed efficienza.

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tado° ha annunciato il 3 settembre il nuovo Smart Thermostat X di seconda generazione, termostato intelligente destinato alla gestione del riscaldamento domestico. Il dispositivo introduce un design più sottile, una batteria ricaricabile via USB-C e nuove funzioni software, tra cui la gestione di più abitazioni da un unico account. Il prodotto è disponibile da oggi sul negozio online dell’azienda e presso rivenditori selezionati in Europa.

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Secondo quanto comunicato dall’azienda, il termostato ha uno spessore di 17,8 millimetri ed è caratterizzato da una finitura bianca opaca, un display LED e un’interfaccia touch circolare. Un pulsante collocato nella parte superiore consente di richiamare alcune funzioni quotidiane e può essere personalizzato, ad esempio per visualizzare l’umidità oppure attivare rapidamente il riscaldamento.

Il nuovo modello utilizza una batteria ricaricabile tramite USB-C, con un’autonomia dichiarata superiore a un anno per singola ricarica. La configurazione avviene attraverso una procedura guidata nell’app tado°. Il termostato è indicato come compatibile con caldaie, pompe di calore e impianti di riscaldamento a pavimento, oltre che con i prodotti già esistenti della gamma tado° X.

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Funzioni software e risparmio energetico

Tra le novità annunciate c’è AI Assist, servizio opzionale proposto a 3,99 euro al mese oppure 29,99 euro all’anno. Il servizio usa l’intelligenza artificiale per regolare automaticamente il riscaldamento sulla base delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche dell’abitazione. Include funzioni quali geolocalizzazione, rilevamento delle finestre aperte, riscaldamento adattivo e preriscaldamento prima del rientro.

Il Bilanciamento Idraulico è disponibile attraverso AI Assist e richiede l’uso con Smart Radiator Thermostat X. La funzione è pensata per ottimizzare la distribuzione del calore nell’impianto. L’azienda dichiara inoltre che i clienti tado° risparmiano in media il 22% sui costi di riscaldamento e prevede il rimborso del prezzo d’acquisto per chi non sia soddisfatto dei risparmi entro i primi 12 mesi, nell’ambito della propria garanzia di risparmio energetico.

Con il lancio viene resa disponibile anche Multi Home, funzione dell’app che permette di controllare più abitazioni o uffici attraverso lo stesso account. Il sistema consente di gestire immobili differenti, come case vacanza, uffici o proprietà in affitto, e di riunire sotto un solo profilo prodotti appartenenti a linee diverse, incluse V3+ e X.

Prezzi e configurazioni disponibili

Il Wired Starter Kit di Smart Thermostat X di seconda generazione costa 179,99 euro. La versione senza fili, il Wireless Starter Kit, è proposta a 199,99 euro. Entrambi sono destinati a chi intende avviare un nuovo sistema di controllo intelligente del riscaldamento.

Per chi possiede già componenti compatibili, il Wired Smart Thermostat X di seconda generazione viene venduto a 119,99 euro. Il Wireless Temperature Sensor X di seconda generazione, invece, ha un prezzo di 99,99 euro.

Multi Home e il Bilanciamento Idraulico risultano disponibili da oggi nell’app, mentre AI Assist mantiene la formula in abbonamento mensile o annuale. tado°, fondata a Monaco di Baviera nel 2011, indica sul proprio sito ufficiale servizi e prodotti dedicati alla gestione del clima e dell’energia domestica.

L’arrivo della seconda generazione amplia la linea X con un dispositivo aggiornato nell’hardware e nelle modalità di controllo. Per gli utenti, la differenza principale riguarda l’unione tra gestione diretta dal termostato, automazioni via app e possibilità di concentrare più immobili nello stesso account.

FAQ

Quanto costa Smart Thermostat X di seconda generazione?

Il Wired Starter Kit costa 179,99 euro, il Wireless Starter Kit 199,99 euro e il termostato cablato singolo 119,99 euro.

Come si ricarica il nuovo termostato tado°?

La batteria integrata si ricarica tramite USB-C e ha un’autonomia dichiarata superiore a un anno con una singola ricarica.

Quali impianti supporta Smart Thermostat X?

Il dispositivo è compatibile con caldaie, pompe di calore e sistemi di riscaldamento a pavimento, secondo le informazioni diffuse dall’azienda.

Quanto costa l’abbonamento AI Assist?

AI Assist costa 3,99 euro al mese oppure 29,99 euro all’anno e include anche il Bilanciamento Idraulico.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da tado°, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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