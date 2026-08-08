L’IA progetta virus inediti: creati fagi funzionanti contro i batteri

8 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

  • Stanford University e Arc Institute hanno progettato batteriofagi con l’AI Evo.
  • Sedici genomi sintetici hanno prodotto virus capaci di replicarsi nei batteri.
  • I fagi studiati colpiscono Escherichia coli e sono innocui per l’uomo.
  • Il risultato riapre il dibattito su biosicurezza, controlli e vuoti normativi.

(Riassunto generato con AI)

Evo crea virus funzionali mai osservati

Stanford University e Arc Institute hanno dimostrato che il modello di intelligenza artificiale Evo può progettare genomi di virus nuovi e funzionanti, capaci di replicarsi e distruggere batteri in laboratorio. Lo studio, pubblicato su Science e riportato nelle ultime ore, riguarda batteriofagi che infettano Escherichia coli, non l’uomo, ed è stato condotto in condizioni controllate.

Il risultato interessa la biologia sintetica perché sposta l’AI dalla lettura delle sequenze genetiche alla loro generazione sperimentale. I ricercatori hanno scelto fagi semplici, usando come riferimento il virus Phi X-174, per verificare se sequenze mai viste in natura potessero mantenere le funzioni necessarie a infettare un batterio.

La ragione della cautela è altrettanto chiara: la capacità di generare DNA virale può offrire strumenti contro batteri resistenti agli antibiotici, ma solleva interrogativi sulla possibilità che sistemi analoghi vengano impiegati impropriamente per progettare patogeni più pericolosi.

Dal modello genomico ai test su E. coli

Evo opera in modo simile a un grande modello linguistico, ma invece di prevedere parole calcola quali nucleotidi possano seguire in una sequenza genetica. Il sistema è stato addestrato su enormi raccolte di genomi provenienti da animali, piante, microbi e virus, quindi specializzato sul Phi X-174 e sui suoi parenti più vicini.

Dal modello sono emerse centinaia di migliaia di candidati genomici; il team ne ha selezionati circa 300 per la sintesi chimica del DNA e l’introduzione nelle cellule di E. coli. Sedici sequenze hanno dato origine a batteriofagi pienamente funzionali, in grado di replicarsi e uccidere i batteri ospiti.

Alcuni virus hanno mostrato una replicazione più rapida rispetto ai fagi di riferimento, mentre altri hanno evidenziato comportamenti differenti nell’infezione. Nei test su ceppi di E. coli resistenti al Phi X-174, una miscela di fagi progettati dall’AI ha superato rapidamente la resistenza batterica, indicando una possibile strada per terapie fagiche adattabili.

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Patrick Cai, biologo sintetico dell’University of Manchester, ha definito il lavoro “un traguardo importante”. La portata, tuttavia, va delimitata: questi virus restano piccoli batteriofagi e non dimostrano che l’AI possa progettare organismi complessi o patogeni umani.

Il vuoto normativo diventa centrale

Il gruppo ha escluso dall’addestramento virus che infettano l’uomo e patogeni correlati di animali, piante e funghi, adottando misure precauzionali non imposte da regole specifiche. Per Brian Hie, la scelta rispondeva all’esigenza di essere estremamente cauti.

Moritz Hanke e Tom Inglesby del Johns Hopkins Center for Health Security segnalano invece che la progettazione generativa di genomi esiste già, mentre la governance dedicata non è ancora definita. Le politiche statunitensi sulla ricerca ad alto rischio non coprono esplicitamente il lavoro puramente computazionale su nuovi genomi virali.

La conseguenza futura è un confronto inevitabile tra innovazione biomedica e controlli: la stessa tecnologia che potrebbe accelerare fagi contro infezioni resistenti richiede criteri di valutazione del rischio prima della sintesi e della diffusione di sequenze potenzialmente sensibili.

FAQ

Che cos’è Evo?

Sì, è un modello AI per biologia computazionale che predice sequenze di nucleotidi e apprende schemi genetici da grandi raccolte di genomi naturali.

I virus creati possono infettare gli esseri umani?

No, i virus analizzati sono batteriofagi progettati per infettare batteri, in particolare Escherichia coli, e le fonti li descrivono come innocui per l’uomo.

Quanti virus funzionali ha ottenuto lo studio?

Sì, sedici genomi sintetici hanno prodotto batteriofagi vitali, capaci di replicarsi e di distruggere i batteri ospiti nei test di laboratorio.

Perché i batteriofagi sono rilevanti in medicina?

Sì, possono colpire batteri resistenti agli antibiotici e i test riportati indicano che i fagi AI hanno superato rapidamente resistenze sviluppate da ceppi di E. coli.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Futurism, The Cryptonomist e WIRED.

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