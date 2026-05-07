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Chrome installa in silenzio un modello AI di 4 GB sui dispositivi: cosa cambia per la privacy

Chrome installa in silenzio un modello AI di 4 GB sui dispositivi: cosa cambia per la privacy

Gemini Nano in Chrome, perché il modello AI torna a installarsi da solo

Lo specialista di privacy Alexander Hanff ha scoperto che il modello AI Gemini Nano viene scaricato e installato automaticamente sui browser Chrome aggiornati, su dispositivi Windows e MacOS, quando sono attive le funzioni di intelligenza artificiale integrate.
La procedura avviene dal 2024 e riguarda strumenti come il rilevamento delle truffe e “Help Me Write”, abilitati di default.
Molti utenti hanno segnalato perdita di spazio su disco e impossibilità pratica di rimuovere stabilmente il file weights.bin, aprendo un caso sulla trasparenza di Google e sulla reale libertà di scelta degli utenti in tema di AI locale.

In sintesi:

  • Gemini Nano viene scaricato automaticamente con le funzionalità AI di Chrome abilitate di default.
  • Il file weights.bin si reinstalla dopo la cancellazione manuale dell’utente.
  • Google sostiene la disinstallazione automatica se lo spazio disco è insufficiente.
  • Da febbraio esiste un’opzione per disattivare e rimuovere Gemini Nano dalle impostazioni.

Come funziona l’installazione automatica di Gemini Nano in Chrome

Secondo le analisi di Alexander Hanff, il pacchetto di Gemini Nano viene installato su qualsiasi dispositivo che rispetti i requisiti hardware minimi non appena le funzionalità AI di Chrome risultano abilitate.
Tra queste figurano il rilevamento locale delle truffe e la funzione “Help Me Write”, che consente all’intelligenza artificiale di compilare testi nei campi di input.
Il ricercatore sottolinea che tali funzioni sono “attive per impostazione predefinita nelle versioni recenti di Chrome”, riducendo di fatto la possibilità per l’utente medio di prevenire il download iniziale del file weights.bin.

Il comportamento più contestato riguarda però la persistenza del modello: ogni volta che l’utente cancella manualmente il file, Chrome procede a scaricarlo nuovamente.
“L’utente lo elimina, Chrome lo scarica di nuovo, l’utente lo elimina di nuovo, Chrome lo scarica di nuovo”, scrive Hanff.
Le uniche soluzioni definitive individuate dal ricercatore sono la disattivazione esplicita delle funzionalità AI tramite chrome://flags o policy aziendali, strumenti però poco accessibili agli utenti domestici, oppure la disinstallazione completa del browser.

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La risposta di Google e le ricadute sulla fiducia degli utenti

In seguito alle segnalazioni, un portavoce di Google ha precisato che Gemini Nano è progettato per operare in locale, proteggendo la privacy perché non invia i dati al cloud.
Il gruppo riconosce che il modello richiede spazio su disco, ma ribadisce che viene rimosso automaticamente se il dispositivo è a corto di risorse.
Inoltre, da febbraio sarebbe in distribuzione un’opzione per disattivare e rimuovere facilmente Gemini Nano direttamente dalle impostazioni di Chrome; una volta disabilitato, il modello non verrebbe più scaricato né aggiornato.

La versione è stata rafforzata da Parisa Tabriz, responsabile della sicurezza di Chrome, che su X ha definito l’AI on-device “fondamentale” per strategia e sicurezza.
“Abbiamo notato alcune domande su Gemini Nano in Google Chrome, e vorrei chiarire alcune cose”, ha scritto, confermando la disinstallazione automatica in caso di risorse insufficienti.
Resta però il nodo della trasparenza: la combinazione di attivazione predefinita, reinstallazione automatica e impatto sullo storage rende cruciale una comunicazione più chiara verso gli utenti e controlli granulari davvero accessibili.

FAQ

Come verificare se Gemini Nano è installato su Google Chrome?

È possibile verificare aprendo le impostazioni di Chrome, sezione funzionalità AI sperimentali, e controllando la presenza delle opzioni legate a Gemini Nano e alle funzioni “Help Me Write” o sicurezza avanzata.

È possibile rimuovere definitivamente Gemini Nano dal computer?

È teoricamente possibile disabilitando tutte le funzionalità AI di Chrome nelle impostazioni avanzate o tramite chrome://flags, quindi cancellando il file locale; in casi estremi, disinstallando completamente il browser dal sistema operativo.

Quanto spazio occupa il modello Gemini Nano su Windows e MacOS?

Generalmente il modello occupa centinaia di megabyte sul disco, con variazioni in base alla versione distribuita da Google, all’architettura hardware del dispositivo e agli aggiornamenti periodici del browser Chrome installato.

Le funzioni AI di Chrome inviano i miei dati personali al cloud?

Secondo Google, Gemini Nano lavora in locale e non invia i contenuti al cloud; tuttavia è consigliabile verificare impostazioni privacy, sincronizzazione account e autorizzazioni aggiuntive per ridurre ulteriormente il tracciamento dei dati personali.

Qual è la fonte delle informazioni riportate su Gemini Nano in Chrome?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione secondo criteri giornalistici indipendenti.

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