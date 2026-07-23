23 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Su OpenRouter i modelli AI cinesi superano quelli Usa per sei settimane

La notizia in sintesi

I modelli cinesi superano quelli statunitensi per chiamate API su OpenRouter.

DeepSeek-V4-Flash mantiene il primo posto nella graduatoria globale.

mantiene il primo posto nella graduatoria globale. MiniMax M3 entra nella top 3 e Xiaomi raggiunge il quarto posto.

entra nella top 3 e raggiunge il quarto posto. Prezzi competitivi ed efficienza guidano le scelte degli sviluppatori.

(Riassunto generato con AI)

I modelli cinesi avanzano su OpenRouter

I modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina, guidati da DeepSeek-V4-Flash, hanno superato le soluzioni statunitensi per volume di chiamate API sulla piattaforma OpenRouter per sei settimane consecutive. Il dato, riportato da Pandaily sulla base delle rilevazioni più recenti di OpenRouter, segnala un riequilibrio concreto nell’uso globale dei sistemi AI da parte degli sviluppatori. La ragione principale indicata è il crescente peso di modelli capaci di combinare prestazioni, costi inferiori ed efficienza nell’impiego su larga scala.

In una settimana, il volume complessivo delle chiamate API registrato dalla piattaforma ha raggiunto 36,1 trilioni di token. I modelli cinesi hanno rappresentato 14,19 trilioni di token, mentre quelli statunitensi si sono fermati a circa 3,2 trilioni. Il confronto riguarda l’attività osservata su OpenRouter, uno dei principali sistemi di instradamento per modelli di intelligenza artificiale, e fotografa le preferenze degli sviluppatori che utilizzano la piattaforma.

Costi e prestazioni cambiano la classifica

DeepSeek-V4-Flash resta al primo posto per numero di richieste grazie alle sue capacità di ragionamento e a un prezzo più contenuto rispetto a numerose alternative statunitensi di fascia alta. Il modello viene impiegato in particolare per workflow basati su agenti AI e applicazioni con un elevato numero di utilizzi. La sua posizione mostra come la sostenibilità economica delle chiamate API sia diventata un criterio operativo, non soltanto commerciale, per chi integra l’AI nei servizi reali.

Al secondo posto figura Tencent Hy3 preview, basato su un’architettura Mixture-of-Experts con 295 miliardi di parametri e una finestra di contesto da 256K token. La diffusione del modello è stata favorita dal rilascio open source e da una politica di prezzo competitiva. La novità più rilevante è l’ingresso di MiniMax M3, startup con sede a Shanghai, nella top 3 mondiale per volume di chiamate API.

La crescita di MiniMax M3 viene associata al rapporto tra prestazioni e costi, un fattore particolarmente rilevante per aziende e sviluppatori che gestiscono molte richieste. Anche Xiaomi entra nella graduatoria con MiMo-V2.5, al quarto posto, estendendo la propria presenza oltre il tradizionale mercato degli smartphone. La classifica evidenzia quindi un mercato dei modelli fondamentali più competitivo e meno concentrato rispetto al passato.

La pressione aumenta sui modelli premium

Il cambiamento coinvolge anche i concorrenti statunitensi: Claude Sonnet 4.6 e Claude Opus 4.7 di Anthropic sono usciti dalla top 5. Secondo gli osservatori citati nella fonte, il calo è legato ai prezzi più elevati per token e alla disponibilità di alternative cinesi con prestazioni simili a costi minori. La conseguenza futura più evidente è che benchmark e qualità resteranno importanti, ma dovranno misurarsi sempre di più con accessibilità, efficienza e rapidità di sviluppo.

FAQ

Quale modello guida OpenRouter?

Sì, DeepSeek-V4-Flash guida la classifica di OpenRouter per numero di richieste e mantiene stabilmente la prima posizione tra i modelli citati.

Per quanto tempo la Cina ha superato gli Stati Uniti?

Sì, i modelli cinesi hanno registrato più chiamate API delle soluzioni statunitensi sulla piattaforma OpenRouter per sei settimane consecutive.

Quanti token hanno gestito i modelli cinesi?

Sì, nell’ultima settimana rilevata i modelli cinesi hanno rappresentato 14,19 trilioni di token, su 36,1 trilioni di token complessivi.

Quale posizione ha raggiunto MiniMax M3?

Sì, MiniMax M3 è entrato per la prima volta nella top 3 mondiale dei sistemi AI più usati per volume di chiamate API.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.