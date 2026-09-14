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PittaRosso Pink Parade finanzia uno studio sul tumore al seno

14 Settembre 2026

14 Settembre 2026/Home/INTERNET/PittaRosso Pink Parade finanzia uno studio sul tumore al seno

La notizia in sintesi

  • La PittaRosso Pink Parade si terrà a Milano domenica 18 ottobre 2026
  • I fondi sosterranno un nuovo studio clinico sul tumore della mammella
  • Previste visite senologiche gratuite dal 16 al 19 ottobre
  • Le iscrizioni costano da 19 a 24 euro secondo la modalità scelta

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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PittaRosso Pink Parade il 18 ottobre a Milano

La tredicesima PittaRosso Pink Parade si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 a Milano. La camminata, organizzata da PittaRosso e Fondazione Umberto Veronesi ETS, raccoglierà fondi per la ricerca sui tumori femminili e sarà accompagnata da iniziative dedicate alla prevenzione. L’evento è stato presentato il 14 settembre nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino.

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La manifestazione si terrà nelle strade di Milano, ma consentirà la partecipazione anche dal resto d’Italia. L’iniziativa punta a promuovere attività fisica, prevenzione e attenzione agli stili di vita, oltre a finanziare progetti di ricerca sostenuti dalla Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti del Comune di Milano, della Città Metropolitana, della Fondazione, di PittaRosso e del Corpo consolare. Tra gli interventi anche quello di Vanessa Ferrari, atleta medagliata olimpica e campionessa del mondo di ginnastica artistica, oggi tecnico del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano.

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PittaRosso Pink Parade finanzia uno studio sul tumore al seno

Il Comune di Milano sosterrà anche una nuova collaborazione con i Musei Civici: gli iscritti alla manifestazione milanese potranno accedere a una tariffa agevolata per i biglietti d’ingresso. La Città Metropolitana di Milano aderisce invece al progetto per il terzo anno, promuovendolo anche nei territori esterni al capoluogo.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato il contributo raccolto dalle precedenti edizioni dell’iniziativa. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione, sono stati finanziati oltre 700 ricercatori e ricercatrici, più di 30 progetti pluriennali e una piattaforma dedicata alla ricerca e alla cura del tumore al seno.

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Un nuovo studio sul tumore della mammella

I fondi della tredicesima edizione contribuiranno all’avvio di uno studio clinico di fase 3 all’interno della piattaforma di ricerca sul tumore al seno della Fondazione. La sperimentazione valuterà il trastuzumab deruxtecan, farmaco appartenente alla classe degli anticorpi coniugati, o ADC.

Questi trattamenti associano un anticorpo, in grado di riconoscere selettivamente le cellule tumorali, a un agente chemioterapico trasportato all’interno delle cellule cancerose. Lo studio riguarderà donne con tumore della mammella HR+/HER2− che, dopo la chemioterapia prima dell’intervento, presentano una malattia residua con caratteristiche biologiche aggressive.

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L’obiettivo dichiarato della ricerca è verificare se il trattamento possa ridurre il rischio di recidiva e migliorare le prospettive di guarigione nel lungo periodo. Il progetto si concentra quindi su un gruppo di pazienti per cui il percorso terapeutico richiede ulteriori opzioni dopo la terapia preoperatoria.

La Fondazione Umberto Veronesi ETS, nata nel 2003 su iniziativa del professor Umberto Veronesi, opera nel finanziamento della ricerca scientifica e nella divulgazione. Informazioni sulle attività della Fondazione e sul sostegno alla ricerca sono disponibili sul sito di Fondazione Veronesi.

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Visite gratuite e attività al villaggio

Nei giorni che precederanno e seguiranno la camminata sarà attivo un programma di prevenzione. Venerdì 16 ottobre, in piazza Cadorna, e sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 ottobre, in piazza Sempione, l’ambulatorio mobile del Centro Diagnostico Italiano offrirà visite senologiche gratuite.

Le visite saranno disponibili dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per prenotare occorrerà contattare il numero indicato dagli organizzatori, 02 48317300, dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 17. Auxologico IRCCS metterà inoltre a disposizione nutrizionisti e fisioterapisti per consulti e attività gratuite al Villaggio della manifestazione il 17 e il 18 ottobre.

PittaRosso Pink Parade finanzia uno studio sul tumore al seno

Iscrizioni e donazioni fino al 31 ottobre

Le iscrizioni sono aperte nei negozi PittaRosso e sulla pagina della PittaRosso Pink Parade. La quota è di 21 euro per la partecipazione a Milano, con ritiro del Pink Kit il giorno dell’evento; per chi aderisce dal resto d’Italia il costo è di 19 euro con ritiro in negozio oppure di 24 euro con consegna a domicilio.

Il Pink Kit 2026 comprende una Gym Tote Bag, la T-shirt ufficiale e omaggi o coupon messi a disposizione dai partner. Chi non prenderà parte alla camminata potrà donare fino al 31 ottobre nei punti vendita PittaRosso oppure online. Aggiornamenti sull’evento sono pubblicati sul sito ufficiale della manifestazione.

FAQ

Quando si svolge la PittaRosso Pink Parade?

La camminata è in programma domenica 18 ottobre 2026 nelle strade di Milano, con adesioni possibili anche dal resto d’Italia.

Quanto costa iscriversi alla manifestazione?

Le quote sono 21 euro a Milano, 19 euro con ritiro del kit in negozio e 24 euro con consegna del kit a domicilio.

Quale ricerca finanzieranno le donazioni?

I fondi contribuiranno a uno studio clinico di fase 3 sul trastuzumab deruxtecan per pazienti con tumore della mammella HR+/HER2−.

Dove saranno offerte le visite senologiche gratuite?

L’ambulatorio mobile sarà in piazza Cadorna il 16 ottobre e in piazza Sempione dal 17 al 19 ottobre, con prenotazione telefonica.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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