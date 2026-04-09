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Jannik Sinner trascina i tifosi italiani a Monaco e accende l’entusiasmo dei club in tribuna

Jannik Sinner trascina i tifosi italiani a Monaco e accende l’entusiasmo dei club in tribuna

Monte-Carlo Masters, l’onda azzurra trascina il Ponente ligure verso il tennis

Giovani tennisti del Ponente ligure riempiono pullman diretti al Rolex Monte‑Carlo Masters, storico torneo Atp nel Principato di Monaco. Accade in queste settimane primaverili, mentre l’exploit di Jannik Sinner e degli altri azzurri accende le scuole tennis locali.
Motivazione principale: vivere da vicino il grande tennis internazionale e imitare i campioni.

Nel territorio più vicino al confine francese, il legame con il torneo è rafforzato dalla storia di Bordighera e del Piatti Tennis Center, dove Sinner si è formato per oltre sette anni. Club e associazioni del territorio strutturano pacchetti dedicati per atleti e soci, trasformando la passione televisiva in una partecipazione di massa e organizzata sugli spalti del Monte‑Carlo Country Club.

In sintesi:

  • Il Monte‑Carlo Masters richiama pullman di giovani tennisti dal Ponente ligure verso il Principato.
  • L’onda Sinner e degli azzurri genera un incremento delle scuole tennis fino al 25%.
  • I circoli registrano più tesserati, affitti campi e praticanti “della domenica”.
  • L’inserimento di ex professionisti come Gianluca Mager rafforza il movimento agonistico locale.

L’effetto Sinner sui circoli del Ponente ligure e i numeri in crescita

Nel racconto di chi lavora in campo l’effetto è tangibile. Fabio Orengo, maestro del Circolo Tennis Sanremo, descrive un vero “esodo” verso Monaco: *«Siamo andati al Monte‑Carlo Country Club con un pullman il giorno di Pasquetta: una sessantina tra ragazzi di 14‑15 anni e soci»*.
Quella giornata, spiega, ha mostrato la portata del fenomeno: *«Tutti i circoli della regione organizzano corriere per vedere il torneo di Montecarlo. Nella nostra zona di postazione come tribuna c’era il pienone. Il sostegno per Sinner e tutti i nostri Azzurri è stato bello caloroso»*.

Sui bilanci dei club l’onda azzurra è già misurabile. Orengo stima *«un incremento delle scuole tennis del 20‑25%»* al Circolo Tennis Sanremo, dato che molti colleghi confermano. Crescono i corsi di base, dal propedeutico al mini tennis, ma anche le tessere federali e l’utilizzo degli impianti: *«Vedo un bell’incremento sull’affitto e prenotazione dei campi»*.

Non è solo Sinner. Il tecnico parla di un traino collettivo: «Non solo Sinner‑mania, ma anche effetto‑Musetti, Berrettini, Coppa Davis. Certo Sinner è il traino, come sono stati Tomba, Pantani e Rossi per altri sport».

Alla base dello scatto in avanti c’è anche la programmazione agonistica. Il circolo ha integrato nello staff Gianluca Mager, ex giocatore di Coppa Davis e numero 62 del mondo come best ranking: una presenza capace di alzare il livello tecnico e di ambizione dei giovani seguiti nel Ponente ligure.

Dal Ponente a Monaco, un laboratorio per il futuro del tennis italiano

L’esperienza diretta sulle tribune del Monte‑Carlo Masters sta trasformando il Ponente ligure in un laboratorio di crescita per il tennis di base italiano. Vedere da vicino Sinner e gli altri azzurri consolida il legame emotivo con uno sport percepito sempre più come alternativa strutturata al calcio.

La vicinanza geografica con il Principato e il precedente di Bordighera come “culla” del numero 1 italiano creano un ecosistema favorevole: scuole tennis piene, staff tecnici qualificati, ex professionisti come Mager nei circoli chiave, maggiore domanda di impianti e tornei giovanili.
Se questi trend saranno accompagnati da investimenti in strutture e formazione, la “Sinner‑generation” del Ponente potrebbe diventare uno dei principali serbatoi di talenti per il tennis azzurro del prossimo decennio.

FAQ

Perché il Monte‑Carlo Masters attrae tanti giovani dal Ponente ligure?

Accade perché il torneo è vicino geograficamente, altamente prestigioso e legato alla storia di Sinner a Bordighera, diventando meta naturale per scuole tennis.

Di quanto sono aumentate le iscrizioni alle scuole tennis nel Ponente?

Secondo Fabio Orengo, al Circolo Tennis Sanremo le scuole tennis hanno registrato un incremento stimato tra il 20% e il 25%.

Quali campioni italiani influenzano oggi il boom del tennis ligure?

Incidono direttamente Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e la squadra di Coppa Davis, considerati riferimenti per i giovani tennisti.

Che ruolo ha Gianluca Mager nello sviluppo tennistico locale?

Ha un ruolo decisivo come ex top‑100 ed ex Coppa Davis, inserito nello staff agonistico, contribuendo ad alzare standard tecnici e ambizioni giovanili.

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