30 Settembre 2026

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La notizia in sintesi EssilorLuxottica lancia in Italia gli occhiali acustici Nuance Audio Plus

Il prezzo consigliato parte da 899 euro, secondo la configurazione delle lenti

Il prodotto è destinato ad adulti con perdita uditiva lieve o moderata percepita

Disponibili tre montature, cinque colori e funzioni gestibili tramite app

EssilorLuxottica ha annunciato il lancio in Italia di Nuance Audio Plus, una nuova versione dei suoi occhiali acustici destinati agli adulti che percepiscono una perdita uditiva da lieve a moderata. Il prodotto, disponibile dal 14 settembre nei negozi Salmoiraghi & Viganò, GrandVision Italia, centri ottici e acustici indipendenti, parte da un prezzo al pubblico consigliato di 899 euro, variabile in base alla configurazione delle lenti.

Gli occhiali integrano un sistema di amplificazione audio open-ear nella montatura e possono essere realizzati con lenti oftalmiche. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è offrire una soluzione che unisca correzione visiva e supporto uditivo, senza ricorrere a dispositivi inseriti nell’orecchio.

Secondo i dati citati nel comunicato, la perdita uditiva riguarda circa 1,6 miliardi di persone nel mondo; circa 1,25 miliardi convivrebbero con una perdita da lieve a moderata. EssilorLuxottica riferisce inoltre che quasi il 90% delle persone in questa fascia non utilizza soluzioni per l’udito.

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Autonomia e controlli sulla montatura

Nuance Audio Plus affianca, e non sostituisce, la precedente collezione Nuance Audio Glasses. Tra le novità indicate figurano un sistema audio rivisto, microfoni direzionali con tecnologia beamforming, pulsanti per il volume e un interruttore di accensione e spegnimento collocati sulle aste.

La batteria offre un’autonomia di circa dieci ore in condizioni medie d’uso, secondo quanto comunicato dall’azienda. La confezione comprende una base di ricarica e un cavo USB-C; è disponibile separatamente anche un telecomando. Gli occhiali consentono inoltre di gestire chiamate vocali dalla montatura quando sono associati a un iPhone compatibile con iOS 16 o successivi.

«La risposta a Nuance Audio Glasses è stata estremamente positiva e conferma che i consumatori sono alla ricerca di un modo più naturale e attraente per accedere alle soluzioni per l’udito», ha dichiarato Stefano Genco, Global Head of Nuance Audio. «In un solo anno, abbiamo ampliato la nostra presenza a 14 Paesi e oltre 18.000 punti vendita, raggiungendo consumatori che hanno, in media, cinque anni in meno rispetto ai clienti tradizionali di apparecchi acustici; due su tre non avevano mai preso in considerazione l’utilizzo di un apparecchio acustico tradizionale. Con Nuance Audio Plus, la nostra nuova generazione di prodotto, compiamo un ulteriore passo importante verso l’obiettivo di rendere il supporto all’udito una componente naturale della vita quotidiana».

La configurazione e la regolazione dei parametri passano dalla Nuance Audio App. L’utente può scegliere tra una modalità frontale, pensata per privilegiare le conversazioni faccia a faccia, e una modalità 360° per amplificare i suoni circostanti. L’app offre inoltre quattro preset di amplificazione, tre livelli per la riduzione del rumore di fondo e cinque livelli di volume.

Tre montature e cinque colori

La collezione comprende le montature Square 53, Panthos 48 e Upturn 52, disponibili nei colori nero lucido, Bordeaux brillante, blu intenso, ambra e verde oliva. Alcuni modelli prevedono naselli regolabili; l’azienda segnala anche una scelta più ampia di taglie rispetto alla gamma precedente.

Il sistema lascia il condotto uditivo libero grazie agli altoparlanti integrati nelle aste. La tecnologia è rivolta a chi avverte un crescente sforzo nell’ascolto delle conversazioni, soprattutto in luoghi rumorosi, e a chi cerca un dispositivo che riunisca esigenze visive e uditive.

Le montature possono essere abbinate anche alle lenti Transitions, progettate per adattarsi alle variazioni della luce. La disponibilità online è prevista soltanto in alcuni Paesi selezionati, mentre per il mercato italiano la distribuzione avviene attraverso la rete di ottici e centri acustici indicata dall’azienda.

Una versione web della comunicazione è disponibile qui, mentre il materiale diffuso dall’azienda include comunicato e fotografie. La notizia è stata ricevuta dalla redazione di Asso Digitale, disponibile anche all’indirizzo www.assodigitale.it e nella relativa pagina web. I collegamenti associati alla distribuzione della comunicazione sono consultabili a questo indirizzo e qui.