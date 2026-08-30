Meta, accordo fino a 18 miliardi con quasi tutti gli Stati Usa sui minori

30 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Meta chiude con gli Stati americani un contenzioso fino a 18 miliardi di dollari.

chiude con gli Stati americani un contenzioso fino a 18 miliardi di dollari. L’intesa riguarda Facebook e Instagram, progettazione delle piattaforme e dati dei minori.

Il processo federale era iniziato il 18 agosto dopo la causa promossa nel 2023.

Le verifiche dell’età rilanciano il tema della raccolta di dati personali.

Meta, accordo sui minori e dati personali

Meta ha raggiunto il 26 agosto 2026 un accordo fino a 18 miliardi di dollari con quasi tutti gli Stati americani che l’accusavano di avere progettato Facebook e Instagram per aumentare il coinvolgimento dei minori. L’intesa chiude il processo federale avviato il 18 agosto e riguarda anche la presunta raccolta di dati di utenti sotto i 13 anni senza il consenso dei genitori.

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La causa, presentata nel 2023 da 33 procuratori generali davanti a un tribunale federale, contestava a Meta di avere minimizzato pubblicamente i rischi legati alle proprie piattaforme. Secondo quanto riportato da Atlas21, l’accordo introduce nuove restrizioni per gli adolescenti, inclusi limiti di utilizzo e strumenti più efficaci per determinarne l’età.

Il punto centrale non è soltanto economico: il caso collega il funzionamento dei social alla tutela dei minori e alla gestione delle informazioni personali. Le misure previste intervengono su accesso e identificazione degli utenti giovani, mentre le contestazioni iniziali riguardavano anche le scelte di progettazione che possono favorire un utilizzo prolungato delle piattaforme.

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Le accuse sul design di Facebook e Instagram

Il procedimento contro Meta si concentrava su due profili. Il primo riguardava il design di Instagram e Facebook, con algoritmi di raccomandazione, scorrimento infinito, notifiche e altre funzioni accusate di incentivare un impiego compulsivo dei servizi.

Il secondo profilo riguardava la presunta violazione della legge federale che protegge i dati dei minori sotto i 13 anni. L’accordo interrompe il giudizio, ma inserisce il confronto tra piattaforme digitali e adolescenti in una storia più ampia di controversie sulla privacy e sui meccanismi di coinvolgimento degli utenti.

Una parte rilevante del dibattito era emersa nel 2021 con i Facebook Files. Frances Haugen, ex product manager di Facebook, consegnò migliaia di documenti interni dai quali risultava che l’azienda aveva svolto studi sugli effetti dei prodotti, incluso l’impatto di Instagram su alcuni adolescenti.

In quella fase aumentò la pressione politica, Haugen testimoniò davanti al Congresso e Facebook sospese il progetto Instagram Kids, pensato per gli under 13. Il contenzioso chiuso il 26 agosto non nasce quindi in modo isolato, ma arriva dopo un confronto già consolidato sulle conseguenze delle piattaforme per i più giovani.

Le questioni sulla gestione dei dati, inoltre, precedono i Facebook Files. Nel 2018 il caso Cambridge Analytica mostrò che, attraverso un’app, erano stati raccolti dati da milioni di profili Facebook, compresi quelli di persone che non avevano usato direttamente l’app, poi impiegati dalla società britannica per profilazione politica.

La vicenda è stata raccontata nel documentario Netflix The Great Hack, uscito nel 2019. Nello stesso anno la Federal Trade Commission multò Facebook per 5 miliardi di dollari, allora la maggiore sanzione mai imposta per violazioni della privacy, contestando informazioni ingannevoli agli utenti e la violazione di un accordo del 2012.

La verifica dell’età amplia il nodo privacy

L’accordo con gli Stati americani si inserisce in una tendenza internazionale verso limiti di età più rigidi sui social network. In Australia, dal 10 dicembre 2025, piattaforme quali Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, Snapchat e Reddit devono impedire agli under 16 di avere un account e adottare sistemi di verifica dell’età.

Secondo Atlas21, anche Grecia, Spagna, Francia, Danimarca, Nuova Zelanda e Slovacchia si stanno orientando verso restrizioni analoghe. La conseguenza evidenziata dal caso Meta è il possibile aumento dei dati richiesti per stabilire chi possa accedere alle piattaforme.

La tutela dei minori può dunque incrociarsi con interrogativi concreti su quali informazioni vengano raccolte, dove siano conservate, per quanto tempo restino disponibili e se possano essere impiegate per finalità diverse. Le accuse a Meta riguardavano anche il prodotto: il dibattito resta perciò legato alla possibilità di intervenire sulle funzioni che massimizzano permanenza e attenzione, oltre che sull’identificazione degli utenti.

FAQ

Quando è stato raggiunto l’accordo con Meta?

L’intesa tra Meta e quasi tutti gli Stati americani è stata raggiunta il 26 agosto 2026.

Quanto vale l’accordo tra Meta e gli Stati?

L’accordo può arrivare fino a 18 miliardi di dollari, secondo le informazioni riportate da Atlas21.

Quali piattaforme sono coinvolte nel procedimento?

Facebook e Instagram erano al centro delle accuse relative a engagement dei minori e raccolta di dati.

Perché la verifica dell’età pone problemi di privacy?

I sistemi di controllo possono richiedere ulteriori dati personali per stabilire l’età degli utenti e consentire l’accesso.

Come è stata verificata questa analisi?

L’analisi nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Atlas21, e passa sempre dalla supervisione umana prima della pubblicazione.