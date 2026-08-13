Amazon investe altri 13 miliardi di dollari in India per AI e cloud

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Amazon annuncia 13 miliardi di dollari aggiuntivi per AI e cloud in India .

annuncia 13 miliardi di dollari aggiuntivi per AI e cloud in . Il piano porta a 48 miliardi gli investimenti programmati nel Paese entro il 2030.

I data center AWS di Mumbai e Hyderabad saranno ampliati.

di e saranno ampliati. L’India rafforza il ruolo di hub globale per infrastrutture digitali e calcolo AI.

Riassunto generato con AI

Amazon amplia il piano AI in India

Amazon investirà altri 13 miliardi di dollari in India per espandere infrastrutture di intelligenza artificiale e cloud, portando a 48 miliardi il totale degli impegni programmati nel Paese entro il 2030. L’annuncio è arrivato dopo l’incontro a Nuova Delhi tra il CEO Andy Jassy e il primo ministro Narendra Modi, in una fase in cui il mercato indiano è al centro delle strategie delle grandi piattaforme tecnologiche.

Le nuove risorse saranno indirizzate soprattutto alla capacità dei data center di Amazon Web Services, o AWS, presenti a Mumbai e Hyderabad. L’obiettivo dichiarato è sostenere l’espansione dei servizi cloud e delle tecnologie AI, settori che richiedono una disponibilità crescente di capacità di calcolo.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, l’operazione rappresenta il terzo rilevante impegno finanziario comunicato dal gruppo in India nell’arco di tre anni. Il dato conferma la centralità del Paese nella pianificazione industriale di Amazon, sia per le infrastrutture digitali sia per la rete commerciale e logistica.

Data center AWS e impegni finanziari

Nel 2023, dopo un precedente incontro fra Jassy e Modi, Amazon aveva annunciato investimenti per 15 miliardi di dollari entro il 2030, inclusi 12,7 miliardi destinati ad AWS. A dicembre 2025 il gruppo aveva poi comunicato un ulteriore impegno superiore a 35 miliardi di dollari.

Con l’ultima tranche da 13 miliardi, Amazon indica quindi un totale programmato di 48 miliardi per l’India, senza precisare come l’intera somma sarà ripartita tra le attività del gruppo. Questa distinzione è rilevante: gli impegni pluriennali delle grandi aziende tecnologiche possono comprendere spese in conto capitale e costi operativi, e non equivalgono necessariamente alla sola costruzione di nuove strutture.

L’espansione di AWS a Mumbai e Hyderabad si colloca nella competizione per l’infrastruttura necessaria ai servizi di AI. Microsoft ha annunciato a dicembre 17,5 miliardi di dollari in India entro il 2029, mentre Google aveva comunicato a ottobre un piano da 15 miliardi per un hub AI e per infrastrutture di data center. Il governo di Nuova Delhi sostiene questa attrattività anche con incentivi, comprese esenzioni fiscali per alcuni fornitori cloud stranieri.

La sfida si estende a commercio e consegne

L’investimento di Amazon non riguarda soltanto il cloud. La società prevede di aprire nel corso dell’anno oltre 20 centri di distribuzione e più di 100 stazioni per le consegne dell’ultimo miglio in India.

Parallelamente, il servizio di quick commerce Amazon Now dovrebbe raggiungere più di 300 città e località. La mossa rafforza la competizione con Blinkit, Instamart di Swiggy, Zepto e Flipkart, che punta ad aprire 1.500 micro-centri di distribuzione entro la fine del 2026.

La conseguenza più concreta è una presenza Amazon più estesa lungo l’intera filiera: capacità cloud per l’AI, data center, logistica e consegne rapide nello stesso mercato nazionale.

FAQ

Quanto investirà Amazon in India?

Sì, Amazon ha programmato investimenti complessivi per 48 miliardi di dollari in India entro il 2030, includendo il nuovo impegno da 13 miliardi.

Dove saranno ampliati i data center AWS?

Sì, le nuove risorse saranno destinate in particolare all’espansione della capacità dei data center AWS di Mumbai e Hyderabad.

Chi ha incontrato Andy Jassy a Nuova Delhi?

Sì, il CEO di Amazon Andy Jassy ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi prima dell’annuncio.

Quali aziende investono nell’AI indiana?

Sì, oltre ad Amazon, la fonte cita Microsoft e Google, con piani rispettivamente da 17,5 e 15 miliardi di dollari.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.