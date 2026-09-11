11 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Inter e BBVA avviano la partnership sulle divise nerazzurre

La notizia in sintesi Inter e BBVA hanno presentato la partnership il 10 settembre all’Inter HQ.

BBVA sarà Official Sleeve Partner delle principali squadre del club nerazzurro.

La banca annuncia un’offerta per clienti attivi dal 1° ottobre.

Sono previste iniziative legate all’esperienza allo stadio per i clienti BBVA.

FC Internazionale Milano e BBVA hanno presentato il 10 settembre, all’Inter HQ di Milano, l’avvio operativo della partnership annunciata lo scorso 28 luglio. L’accordo porta il marchio della banca sulle divise di diverse squadre del club e prevede iniziative rivolte a tifosi e clienti.

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BBVA sarà Official Sleeve Partner della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends. L’istituto sarà inoltre Front Jersey Partner delle formazioni giovanili maschili e femminili dall’Under 18 in giù.

All’incontro con i media sono intervenuti il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il vice president Javier Zanetti, il Chief Revenue Officer del club Giorgio Ricci e l’Head of Digital Banking di BBVA Italia Walter Rizzi.

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La collaborazione tra club e banca

L’intesa punta a sviluppare contenuti e iniziative dedicate alla comunità dei tifosi, con particolare attenzione ai canali digitali. Tra i progetti indicati da BBVA c’è anche un programma a estrazione destinato ai propri clienti, che consentirà ai vincitori di ottenere biglietti per settori di San Siro. I dettagli dell’iniziativa dovrebbero essere comunicati nelle prossime settimane.

“Siamo felici di ospitare BBVA nella nostra sede e di dare ufficialmente il via a questo nuovo percorso insieme. Già in queste prime settimane di collaborazione, abbiamo riconosciuto in BBVA una visione di crescita e innovazione pienamente in linea con quella del nostro Club, insieme ad una forte ambizione di creare valore concreto per le persone e le nostre community. Siamo convinti che questa partnership ci offrirà nuove opportunità per rafforzare il rapporto con i nostri tifosi, evolvere ulteriormente l’ecosistema digitale del Club e sviluppare esperienze sempre più innovative e rilevanti.”

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, ha collegato la partnership allo sviluppo dell’offerta digitale e al rapporto del club con il proprio pubblico.

Per BBVA, la visibilità sulle maglie si inserisce nel percorso di espansione della banca in Italia. Nel comunicato l’istituto riferisce di avvicinarsi a un milione di clienti nel Paese, senza fornire un dato aggiornato puntuale né indicare il periodo di riferimento dei volumi citati.

Le offerte annunciate da BBVA

Durante la presentazione, BBVA ha illustrato anche alcune condizioni commerciali. Dal 1° ottobre, l’offerta rivolta a chi è già cliente della banca digitale prevede un tasso fino al 4,25% sulla nuova liquidità. La banca ha inoltre annunciato l’estensione al 31 dicembre 2030 del periodo in cui si impegna a corrispondere interessi a tutti i clienti del conto corrente, rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2027.

Per i nuovi clienti, l’offerta indicata nel comunicato prevede invece un tasso del 4% e un cashback del 4% per sei mesi. La promozione è segnalata come attiva dall’8 settembre all’11 dicembre. Le condizioni sono state presentate nel quadro della campagna di comunicazione “BBVA, digitale e banca banca”.

“Vedere il nostro logo sulla maglia dell’Inter è un momento importante per BBVA. Questa partnership è il segno concreto del nostro impegno di lungo periodo nel Paese: vogliamo continuare a crescere insieme ai nostri clienti, offrendo prodotti innovativi e un’esperienza digitale sempre più semplice e vantaggiosa. Essere accanto a uno dei club più amati e seguiti al mondo ci permette di avvicinarci a milioni di persone che condividono i nostri stessi valori di fiducia, innovazione ed eccellenza”.

Walter Rizzi, Head of Digital Banking di BBVA Italia, ha definito l’accordo un tassello della strategia di crescita dell’istituto nel mercato italiano. La partnership combina quindi la presenza del marchio nelle competizioni e nelle attività del club con proposte commerciali e iniziative riservate ai clienti della banca.

I prossimi passaggi riguarderanno la presentazione delle attività legate alle partite e all’accesso allo stadio, mentre l’accordo è già operativo sulle squadre e sulle categorie indicate dalle due organizzazioni.

FAQ

Quali squadre dell’Inter coinvolge la partnership?

BBVA sarà Official Sleeve Partner di Prima Squadra maschile, Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends.

Che ruolo avrà BBVA nelle squadre giovanili?

BBVA sarà Front Jersey Partner delle squadre giovanili maschili e femminili dell’Inter dall’Under 18 in giù.

Quale tasso offre BBVA ai clienti esistenti?

Dal 1° ottobre l’offerta per chi è già cliente BBVA prevede un tasso fino al 4,25% sulla nuova liquidità.

Fino a quando BBVA riconoscerà interessi sul conto?

Il periodo di impegno per la corresponsione degli interessi a tutti i clienti è esteso al 31 dicembre 2030.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.