Perfetti Van Melle Milano presenta Chewing Gum Galaxy innovativa esperienza immersiva a Milano

Chewing Gum Galaxy a Milano: un’esperienza immersiva

Perfetti Van Melle ha dato vita a Milano alla Chewing Gum Galaxy, un’esperienza immersiva unica dedicata al mondo del chewing gum. Eventualmente ospitata dallo spazio esperienziale Space Dreamers, l’installazione celebra oltre sette decenni di storia e innovazione del chewing gum, coinvolgendo il pubblico in un percorso interattivo ricco di contenuti informativi, curiosità e dettagli sui benefici del prodotto.

Il progetto si inserisce nell’ambiziosa iniziativa Chewing Gum Reloaded, lanciata nel 2022, che punta a valorizzare la cultura positiva legata al chewing gum e a rafforzarne l’immagine presso diverse fasce di consumatori.

La Chewing Gum Galaxy offre ai visitatori numerose esperienze multisensoriali e ambientazioni dedicate ai marchi storici di Perfetti Van Melle, tra cui Air Action Vigorsol, Vivident, Big Babol, Daygum e Brooklyn. Attraverso scenografie accattivanti e spazi instagrammabili, il pubblico può muoversi lungo un percorso narrativo che combina elementi educativi con momenti di svago e interattività, valorizzando i principali aspetti legati all’igiene orale, alla freschezza e al supporto alla concentrazione offerti dal chewing gum.

L’evento ha rappresentato anche un’occasione significativa per consolidare il rapporto con il consumatore giovane, favorendo la memorabilità del brand con modalità innovative e coinvolgenti.

La strategia di comunicazione e le campagne pubblicitarie

Perfetti Van Melle ha definito una strategia comunicativa articolata e coerente che mira a mantenere alta la visibilità dei suoi marchi principali durante l’ultimo trimestre del 2025. La pianificazione pubblicitaria integra sapientemente diversi canali, includendo televisione, digital e gaming, per garantire una copertura capillare e una forte coerenza di messaggio. Tra le campagne di rilievo confermate vi sono quella di Golia Active Plus con il noto spot degli orsi parlanti, Air Action Vigorsol che prosegue con il format innovativo “Mannequin”, e Daygum Protex, che vede come protagonista lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Queste iniziative sono sostenute da una pianificazione media coordinata da una struttura interna, Selection Communication & Design, mentre i soggetti televisivi di Vigorsol sono prodotti in collaborazione con BBH Londra. Per quanto riguarda la comunicazione digitale e social, dal 2025 la gestione è affidata a Sbam, agenzia appartenente al gruppo Jakala, scelta tramite un selettivo pitch. L’azienda conferma la centralità della televisione come medium strategico, integrata da strumenti digitali e azioni esperienziali territoriali, fondamentali per incrementare la memorabilità soprattutto tra i consumatori più giovani.

La marketing manager del gruppo, Serena Zaffaroni, sottolinea l’importanza di eventi locali come leva indispensabile non solo per sostenere le iniziative pubblicitarie, ma anche per consolidare il legame emotivo con i target giovanili, riconoscendo che la sinergia tra media tradizionali e nuovi touchpoint rappresenta la via più efficace per rafforzare la presenza e l’identità dei brand sul mercato italiano.

Il coinvolgimento nel mondo gaming: torneo League of Legends

Il settore gaming rappresenta un pilastro strategico per Perfetti Van Melle, che ha scelto di rafforzare la propria presenza attraverso iniziative dirette e mirate. L’azienda ha infatti investito nel lancio del torneo “Breeze of Glory”, un progetto esclusivo sviluppato in collaborazione con il titolo di punta League of Legends. Questo evento competitivo è studiato per intercettare e coinvolgere il pubblico giovane e appassionato di videogiochi, capitalizzando su due manifestazioni di grande richiamo: le qualificazioni si svolgeranno durante Lucca Comics & Games, mentre le finali sono programmate per la Milano Games Week.

La scelta di creare un torneo proprietario consente a Vigorsol di presidiare il mondo dell’intrattenimento digitale in modo diretto, generando engagement e costruendo una relazione autentica con la comunità gaming, un segmento considerato cruciale per la crescita futura. La marketing manager Serena Zaffaroni evidenzia come questa iniziativa permetta di sfruttare due eventi di riferimento per il target under 35, offrendo un’esperienza competitiva e di intrattenimento che rafforza i valori di marca legati a energia, freschezza e socialità.

Questa strategia posiziona Perfetti Van Melle non solo come un produttore di chewing gum, ma anche come brand capace di innovare e integrarsi nel lifestyle delle nuove generazioni, attraverso attività di comunicazione che superano il tradizionale paradigma pubblicitario per abbracciare forme più immersive e partecipative.