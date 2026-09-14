14 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/I Simpson approdano ogni sera su Italia 2 con due episodi

La notizia in sintesi I Simpson arrivano su Italia 2 dal 15 settembre alle 20

Il canale 49 trasmetterà due episodi ogni giorno della settimana

La serie animata ha superato gli 800 episodi ed è alla 38ª stagione

Il programma ripercorre storia, curiosità e crossover della famiglia di Springfield

I Simpson ogni sera su Italia 2

I Simpson entrano nella programmazione serale di Italia 2. Da martedì 15 settembre, il canale 49 del digitale terrestre trasmetterà due episodi della serie animata ogni giorno alle 20.

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La nuova collocazione porta la famiglia di Springfield nella fascia che precede la prima serata. L’appuntamento sarà quotidiano e affiancherà la presenza della serie su Italia 1.

Italia 2 ha diffuso anche un promo dedicato alla programmazione, pubblicato sui propri canali social.

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La serie fu ideata da Matt Groening nel 1987 come una sequenza di corti animati per il Tracey Ullman Show. Il debutto come programma autonomo su Fox risale al 17 dicembre 1989.

In Italia, I Simpson arrivarono su Canale 5 nel 1991. Dal 1997 la messa in onda è passata a Italia 1, dove il cartone continua a essere programmato.

La trasmissione su Italia 2 propone quindi un ulteriore spazio televisivo per gli episodi dedicati a Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie.

Secondo le informazioni diffuse dall’emittente, la serie ha superato gli 800 episodi e si trova alla 38ª stagione. Il formato ha attraversato quasi quattro decenni di programmazione.

Il racconto della famiglia Simpson è ambientato a Springfield, città immaginaria usata dagli autori per costruire storie satiriche sulla società, la politica, la scuola e la vita familiare.

Fra i personaggi ricorrenti figurano anche le sorelle di Marge, Patty e Selma, oltre ai vicini, ai compagni di scuola e ai colleghi di Homer nella centrale nucleare.

Il colore giallo dei personaggi è una delle caratteristiche visive più riconoscibili dello show. Nel comunicato, questa scelta viene ricondotta alla volontà di rendere la serie distinguibile durante lo zapping.

Le mani dei personaggi hanno generalmente quattro dita, una scelta legata ai tempi e ai costi dell’animazione. Dio e Gesù costituiscono l’eccezione indicata dalla produzione.

I nomi di Homer, Marge, Lisa, Maggie e Patty derivano da persone della famiglia di Matt Groening. Bart, invece, è indicato come anagramma della parola inglese “brat”, cioè monello.

La sigla della serie cambia spesso durata e contenuto. Tra gli elementi più noti c’è la gag del divano, utilizzata anche per adattare il minutaggio dell’episodio alle esigenze della programmazione.

Quando occorre più tempo, la sequenza può diventare un breve cortometraggio. Il comunicato cita una sigla della 29ª stagione durata 2 minuti e 15 secondi.

In quella versione Homer attraversa ricordi d’infanzia e riferimenti alla storia del cinema e dell’animazione, secondo la descrizione fornita dall’emittente.

Nel corso degli anni, alcuni episodi sono stati associati a presunte anticipazioni di eventi successivi. Tra gli esempi richiamati figurano Donald Trump presidente degli Stati Uniti e uno smartwatch visto al polso del fidanzato di Lisa.

L’episodio “Bart al futuro”, trasmesso nel 2000, viene citato per il riferimento alla futura presidenza di Trump. “Il matrimonio di Lisa”, del 1995, è invece associato al dispositivo da polso.

Questi richiami hanno contribuito alla diffusione online di raccolte e discussioni sulle cosiddette “profezie” della serie.

I Simpson hanno ospitato nel tempo numerose celebrità, sia come doppiatori sia come caricature animate. Il comunicato attribuisce allo show il Guinness World Record per il maggior numero di guest star in una serie televisiva.

Tra i nomi elencati compaiono Michael Jackson, i Rolling Stones, Elton John, Lady Gaga, Billie Eilish, Meryl Streep, Tom Hanks, Dustin Hoffman e Natalie Portman.

La lista comprende inoltre Stephen Hawking e sportivi come Cristiano Ronaldo e LeBron James. Il comunicato parla di oltre 800 celebrità apparse o coinvolte nella serie.

La rivista Time viene ricordata nel materiale diffuso da Italia 2 per aver definito lo show la “miglior serie televisiva del XX secolo”.

La longevità della produzione è legata anche alla capacità di aggiornare personaggi e temi, mantenendo però invariata la struttura della famiglia al centro del racconto.

Homer resta il padre impulsivo della famiglia, Marge il suo contrappeso, mentre Bart, Lisa e Maggie rappresentano prospettive diverse dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tra gli appuntamenti più conosciuti ci sono gli speciali di Halloween “La paura fa novanta”, noti in originale come Treehouse of Horror. La tradizione è iniziata nel 1990.

Questi episodi adottano una struttura antologica e consentono agli autori di modificare le regole abituali della serie, trasformando o facendo morire i personaggi senza conseguenze nelle puntate successive.

Nei titoli di coda, alcuni nomi della troupe vengono modificati con giochi di parole a tema horror, come “Bat Groening”.

Gli speciali hanno parodiato nel tempo opere del cinema e della televisione. Italia 2 cita fra i riferimenti The Shining, L’esorcista, Arancia Meccanica, IT, Parasite e Stranger Things.

Il ricorso alla parodia è una componente costante della serie, che ha adattato linguaggi e personaggi di molti universi narrativi nella cornice di Springfield.

Questa pratica si è estesa anche agli episodi crossover realizzati negli anni con altre produzioni animate e franchise cinematografici.

Fra i crossover ricordati dall’emittente ci sono quelli con I Griffin e Futurama. Negli ultimi anni si sono aggiunti incontri con riferimenti a Star Wars, Marvel e ai classici dell’animazione.

Il comunicato menziona, tra gli altri, Il risveglio della forza dopo il riposino, The Good, the Bart, and the Loki e I Simpson in Plusversary.

La famiglia ha inoltre incrociato universi televisivi degli anni Novanta come X-Files e The Critic, in episodi costruiti intorno a personaggi e codici già noti al pubblico.

La programmazione quotidiana su Italia 2 punta a rendere disponibili due episodi consecutivi ogni sera, con una fascia fissa alle 20.

Il canale utilizza così una serie già conosciuta dal pubblico italiano, riproponendola in un orario diverso rispetto alle precedenti collocazioni sulle reti Mediaset.

La scelta permette di seguire gli episodi sia in modo continuativo sia come appuntamento serale, senza modificare il formato originario delle puntate.

Il debutto è fissato per martedì 15 settembre. Da quella data, Italia 2 prevede la trasmissione di I Simpson sette giorni su sette, con due episodi a partire dalle 20.

FAQ

Quando iniziano I Simpson su Italia 2?

La programmazione parte martedì 15 settembre con due episodi trasmessi dalle 20 su Italia 2.

Su quale canale si vedono I Simpson?

Italia 2 è disponibile al canale 49 del digitale terrestre, secondo quanto indicato nel comunicato.

Quanti episodi trasmetterà Italia 2 ogni sera?

Due episodi saranno programmati ogni giorno alle 20, dal lunedì alla domenica.

Da quanto tempo esiste la serie?

I primi corti risalgono al 1987, mentre il debutto della serie autonoma su Fox avvenne il 17 dicembre 1989.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.