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Georgia sconvolta da misteriosa pioggia di smartphone dal cielo, indagini e ipotesi degli esperti

Georgia sconvolta da misteriosa pioggia di smartphone dal cielo, indagini e ipotesi degli esperti

Georgia, campagna elettorale tra droni abbattuti e smartphone sulle carceri

In Georgia, durante le riprese di un video elettorale, il procuratore generale repubblicano Chris Carr, candidato a governatore, ha sparato a dei droni che trasportavano smartphone, facendoli letteralmente “piovere dal cielo” vicino alle carceri statali.
Il filmato, pubblicato su YouTube, vuole mostrare come Carr intenda autorizzare le forze dell’ordine ad abbattere i droni usati per introdurre telefoni, droga e armi dietro le sbarre.
L’episodio, avvenuto nel contesto della campagna per le prossime elezioni statali, solleva interrogativi su sicurezza penitenziaria, legalità degli abbattimenti e uso delle immagini di fuoco reale nella comunicazione politica.

In sintesi:

  • Droni usati per consegnare smartphone, droga e armi nelle carceri della Georgia.
  • Chris Carr spara ai droni in un video elettorale su YouTube.
  • Proposta di autorizzare la polizia ad abbattere i droni sopra le prigioni.
  • Il caso riapre il dibattito su sicurezza, legalità e propaganda politica.

Droni, smartphone e sicurezza delle carceri in Georgia

Nel video diffuso su YouTube, Chris Carr spara con un fucile ai droni che trasportano smartphone, simulando le consegne illegali verso i penitenziari della Georgia.
Il messaggio è diretto: i droni consentono a detenuti e complici esterni di far entrare nei complessi carcerari non solo telefoni, ma anche droga e persino armi, permettendo di continuare a dirigere attività criminali dall’interno delle celle.
“Se le forze dell’ordine intervengono per fermare uno di questi droni, io sarò al vostro fianco”, dichiara Carr, promettendo copertura politica e legale agli agenti che li abbatteranno.

Nella sinossi del video, il procuratore ribadisce il concetto: “I criminali sfruttano i droni per continuare a commettere reati dal carcere. Non resteremo in attesa dei burocrati. Tirateli giù, e io sosterrò ogni agente che lo farà.
La proposta si inserisce in una più ampia strategia “law and order”, che punta a rafforzare i poteri operativi della polizia penitenziaria, ridurre i flussi di contrabbando high-tech e mostrarsi inflessibile verso l’uso criminale delle nuove tecnologie.
Resta aperta la discussione su limiti legali, protocolli di ingaggio e rischi collaterali degli abbattimenti in aree abitate.

Implicazioni politiche e tecnologiche di una campagna a colpi di fucile

La scelta di Chris Carr di mostrare droni e smartphone crivellati di colpi trasforma un reale problema di sicurezza penitenziaria in un potente simbolo elettorale.
L’uso di immagini forti, associato a promesse di azione immediata, punta a intercettare l’elettorato più sensibile al tema della criminalità e dell’ordine pubblico.
Allo stesso tempo, la diffusione virale del video su YouTube contribuisce ad amplificare il dibattito nazionale sui limiti d’uso dei droni, sulla gestione del contrabbando in carcere e sul confine tra sicurezza, propaganda e spettacolarizzazione della forza nelle campagne politiche statunitensi.

FAQ

Perché i droni sono usati per consegnare smartphone in carcere?

I droni sono usati perché sorvolano facilmente i perimetri, eludono controlli tradizionali e permettono di recapitare smartphone, droga e armi direttamente nei cortili interni.

La proposta di Chris Carr prevede di abbattere sempre i droni?

Sì, la proposta elettorale di Carr prevede di autorizzare le forze dell’ordine ad abbattere i droni sospetti sopra o vicino alle carceri.

Quali rischi comporta l’ingresso di smartphone nelle carceri?

L’ingresso di smartphone permette a molti detenuti di coordinare traffici di droga, intimidazioni, truffe e comunicazioni criptate con le organizzazioni criminali esterne.

Gli abbattimenti di droni sono oggi sempre legali negli USA?

No, la legalità varia: norme federali e statali limitano l’abbattimento, imponendo procedure specifiche e responsabilità per eventuali danni collaterali.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su questo episodio?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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