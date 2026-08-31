OpenAI estende ChatGPT Ads self-service in Europa e India

31 Agosto 2026

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La notizia in sintesi OpenAI amplia ChatGPT Ads e apre Ads Manager in nuove aree geografiche.

amplia ChatGPT Ads e apre Ads Manager in nuove aree geografiche. Gli annunci usano il contesto conversazionale, senza modificare le risposte di ChatGPT.

Gli inserzionisti non accedono alle conversazioni private degli utenti.

La piattaforma integra CPC, Pixel, Conversions API, feed prodotto e pubblici personalizzati.

OpenAI estende ChatGPT Ads con accesso self-service

OpenAI ha annunciato il 31 agosto 2026 l’espansione globale di ChatGPT Ads, la piattaforma pubblicitaria integrata nell’assistente conversazionale, dopo aver raggiunto un tasso di ricavi annualizzati di 1 miliardo di dollari in meno di 200 giorni dal lancio. L’azienda rende disponibile l’acquisto diretto degli annunci tramite Ads Manager in India, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, estendendo un sistema già presente in oltre 40 Paesi attraverso il team OpenAI Ads Solutions, agenzie e partner tecnologici.

La novità riguarda il modo in cui le imprese possono intercettare utenti che usano ChatGPT per valutare software, pianificare acquisti, cercare lavoro, imparare competenze o confrontare alternative. Secondo OpenAI, l’annuncio viene selezionato in base al contesto della conversazione in corso: cioè a ciò che la persona sta cercando di capire, ai criteri dichiarati e ai vincoli espressi durante l’interazione.

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Nei Paesi e nelle configurazioni in cui questa opzione è attiva, il sistema può considerare anche il contesto più ampio dell’esperienza dell’utente su ChatGPT, così da riflettere interessi e preferenze oltre alla richiesta immediata. L’obiettivo dichiarato è rendere la pubblicità utile nel percorso di scoperta, valutazione e decisione, mantenendo però una separazione netta tra contenuto commerciale e assistenza generata dall’intelligenza artificiale.

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Per OpenAI, la pubblicità è uno dei pilastri del modello di business insieme agli abbonamenti consumer, alle offerte enterprise e alle API a consumo. Il livello gratuito finanziato anche dagli annunci è indicato dall’azienda come uno strumento per mantenere ChatGPT accessibile a oltre 1 miliardo di utenti attivi settimanali.

Come funziona la selezione degli annunci in ChatGPT

La macchina pubblicitaria di ChatGPT è costruita attorno alla rilevanza del dialogo, non attorno alla modifica della risposta fornita dall’assistente. Un utente può, per esempio, spiegare di dover scegliere un prodotto o un servizio, indicare necessità e limiti, quindi ricevere da ChatGPT un supporto per ordinare le opzioni; in questo spazio può comparire un annuncio coerente con l’argomento esplorato.

OpenAI dichiara che gli annunci sono sempre chiaramente etichettati e separati dalle risposte di ChatGPT. La pubblicità non influenza le risposte generate dal modello: questa distinzione è centrale perché impedisce che l’inserzionista determini contenuti, consigli o valutazioni dell’assistente.

Le aziende non ricevono accesso alle conversazioni private delle persone, mentre gli utenti possono controllare il livello di personalizzazione della propria esperienza pubblicitaria. OpenAI afferma inoltre di monitorare nel rollout globale indicatori relativi a fiducia, rilevanza ed esperienza complessiva, considerati sufficientemente solidi per sostenere l’ampliamento del servizio.

La disponibilita’ di ChatGPT Ads nel mondo ad agosto 2026 (fonte: OpenAI)

L’apertura di Ads Manager, introdotto a maggio, sposta il servizio da un modello iniziale basato su vendita gestita, agenzie e partner verso un accesso self-service destinato anche a piccole e medie imprese e startup. Queste realtà rappresentano già una quota rilevante dell’attività, secondo quanto comunicato da OpenAI, che punta a permettere a imprese di ogni dimensione di pianificare campagne mentre gli utenti valutano possibili scelte.

Sul piano operativo, la maggioranza delle campagne usa offerte a costo per clic, o CPC, e meccanismi ottimizzati sull’obiettivo. Pixel e Conversions API sono indicati come infrastrutture per misurazione e ottimizzazione, mentre feed di prodotto, targeting per piattaforma e area geografica, oltre ai pubblici personalizzati, consentono di restringere la diffusione dell’annuncio ai segmenti più pertinenti.

L’ecosistema comprende più di 50 partner tecnologici e di misurazione. OpenAI cita due risultati come esempi circoscritti: un inserzionista e-commerce ha ottenuto un ritorno sulla spesa pubblicitaria triplo in 28 giorni, mentre un partner tecnologico ha riferito che oltre l’80% del traffico ChatGPT generato dagli annunci proveniva da nuovi clienti.

Nuovi formati e interazioni native nella prossima fase

La crescita prevista per ChatGPT Ads non riguarda soltanto l’estensione geografica. OpenAI annuncia l’arrivo in ulteriori mercati e lo sviluppo di nuovi formati pubblicitari, obiettivi di campagna, opzioni di acquisto e capacità di misurazione.

Il punto più rilevante per il settore tecnologico è l’esplorazione di modalità più native con cui imprese e consumatori possano interagire dentro ChatGPT. Non sono stati forniti dettagli sui prodotti futuri, ma la direzione indicata è quella di avvicinare l’azione commerciale al momento in cui un utente formula un bisogno, confronta alternative e prende una decisione.

La separazione dichiarata tra annunci e risposte, i controlli sulla personalizzazione e il divieto di accesso alle chat private restano quindi gli elementi da verificare con l’espansione. Per inserzionisti e utenti, la qualità dell’esperienza dipenderà dalla capacità della piattaforma di mantenere rilevanza pubblicitaria senza confondere il messaggio commerciale con il supporto conversazionale.

FAQ

Dove è disponibile Ads Manager di ChatGPT?

L’accesso self-service viene aperto in India, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, dopo il lancio iniziale della piattaforma attraverso canali gestiti e partner.

Gli annunci influenzano le risposte di ChatGPT?

Le risposte restano separate dalla pubblicità: OpenAI dichiara che gli annunci non influenzano i contenuti generati da ChatGPT e sono sempre chiaramente etichettati.

Gli inserzionisti possono leggere le conversazioni private?

Gli inserzionisti non ricevono accesso alle conversazioni private degli utenti. La selezione pubblicitaria usa il contesto previsto dal sistema senza trasferire le chat personali alle aziende.

Quali strumenti tecnici offre ChatGPT Ads?

La piattaforma include offerte CPC e ottimizzate sull’obiettivo, Pixel, Conversions API, feed prodotto, targeting per piattaforma e località, oltre a pubblici personalizzati.

Quali fonti sono state utilizzate per questo articolo?

La Redazione ha rielaborato il materiale con supervisione umana, attraverso una verifica congiunta di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.