31 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/OpenAI sperimenta la tariffazione dell’AI solo sui risultati ottenuti

La notizia in sintesi OpenAI sperimenta pagamenti legati al completamento effettivo dei compiti affidati all’AI.

sperimenta pagamenti legati al completamento effettivo dei compiti affidati all’AI. Il progetto coinvolge soltanto alcuni grandi clienti e non è un’offerta Enterprise generalizzata.

Nel supporto clienti il pagamento può scattare alla chiusura senza escalation umana.

La difficoltà centrale è definire contrattualmente un risultato misurabile e verificabile.





OpenAI testa l’AI pagata solo a risultato

OpenAI avrebbe avviato una sperimentazione riservata a un gruppo selezionato di grandi aziende per far pagare l’intelligenza artificiale soltanto quando completa con successo un compito concordato. La notizia, riportata il 31 agosto 2026 da ANSA da Milano sulla base di informazioni di The Information, riguarda un possibile cambio nella fatturazione dei servizi aziendali: non più solo risorse computazionali consumate, ma risultati verificabili.

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Il caso più immediato è l’assistenza clienti: l’addebito scatterebbe quando il sistema gestisce una richiesta dall’apertura alla chiusura, raggiungendo l’esito stabilito nel contratto. Se l’AI non risolve il problema, il tentativo non dovrebbe produrre costi per il cliente.

La formula punta a ridurre l’incertezza delle spese per le imprese, che nel modello tradizionale pagano anche elaborazioni inefficaci, errori o tentativi ripetuti. Il rischio economico delle operazioni non riuscite verrebbe quindi trasferito, almeno in parte, dal cliente al fornitore della tecnologia.

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La sperimentazione non è stata annunciata pubblicamente da OpenAI e non sono noti i nomi delle aziende coinvolte, le tariffe, le clausole contrattuali né i criteri esatti adottati per certificare il successo. L’iniziativa resta perciò distinta dalle formule Enterprise pubblicamente disponibili, basate su prezzi personalizzati, crediti e token.

Dal consumo di token alla verifica dell’esito

Finora la fatturazione di OpenAI è stata collegata soprattutto ai token: le unità con cui si misura il testo elaborato dai modelli, includendo input, dati in cache e output. Questo sistema remunera la potenza di calcolo usata, indipendentemente dal fatto che l’attività richiesta abbia prodotto un risultato utile per l’azienda.

Il modello in prova cambierebbe l’unità di misura commerciale: non più il volume dell’elaborazione, ma l’obiettivo operativo raggiunto. In un servizio clienti, per esempio, l’esito può essere la chiusura di un ticket senza il passaggio a un operatore umano.

Secondo quanto riferito da The Information, citato da ANSA, il nodo maggiore emerge nei compiti composti da molte fasi, sempre più associati agli agenti autonomi. “Se la chiusura di un ticket di assistenza è un dato oggettivo, il completamento di compiti articolati in molteplici passaggi […] rimane un parametro di difficile misurazione”, osserva la testata.

Il tema non è nuovo nel software per il customer service. Intercom applica al proprio Fin AI Agent una tariffa di 0,99 dollari per risultato e dichiara di non addebitare i tentativi senza un esito fatturabile. Il riferimento è utile perché mostra come un prezzo legato all’esito richieda una definizione preventiva dell’evento che genera il costo.

Zendesk usa le risoluzioni automatizzate come unità di misurazione e fatturazione, sottoponendo le conversazioni a una verifica affidata a un modello linguistico. Salesforce, con Agentforce, propone invece formule per conversazione o Flex Credits consumati dalle singole azioni.

La differenza della sperimentazione attribuita a OpenAI è il tentativo di collegare in modo più diretto il prezzo a un obiettivo aziendale concordato. Per le imprese, ciò può rendere più prevedibile la spesa; per il fornitore, impone di sostenere il costo delle elaborazioni che non superano la soglia fissata.

La ricostruzione pubblicata da Tom’s Hardware attribuisce il report originario ai giornalisti Kevin McLaughlin e Amir Efrati. I dettagli non divulgati impediscono però di stabilire quanto ampia sia la sperimentazione e se il sistema possa essere applicato oltre casi relativamente misurabili come l’assistenza tecnica.

Contratti più precisi per gli agenti autonomi

La conseguenza più concreta riguarda la scrittura dei contratti. Per applicare una tariffa a risultato, cliente e fornitore devono fissare in anticipo che cosa costituisce una pratica risolta, quali verifiche servono e quali casi restano esclusi dall’addebito.

Nei ticket semplici, la chiusura senza escalation può essere un parametro osservabile. Nei processi articolati, invece, una risposta completata dall’AI non coincide necessariamente con un risultato aziendale pienamente verificabile.

Il test di OpenAI evidenzia quindi una condizione pratica per l’espansione degli agenti: la qualità del modello dovrà essere accompagnata da metriche condivise, perché senza una soglia contrattuale chiara non è possibile stabilire quando il pagamento sia dovuto.

FAQ

Come funzionerebbe la nuova fatturazione OpenAI?

Il pagamento scatterebbe soltanto al completamento riuscito di un compito definito contrattualmente, anziché per i token e la potenza di calcolo consumati.

OpenAI offre già questa tariffa a tutte le aziende?

La sperimentazione riguarda un gruppo selezionato di grandi clienti e non risulta una proposta Enterprise pubblica disponibile per tutte le imprese.

Quale esempio riguarda il servizio clienti?

La chiusura definitiva di una richiesta di assistenza può generare l’addebito quando l’AI risolve l’interazione senza escalation verso un operatore umano.

Perché definire il successo è complesso?

I ticket chiusi sono misurabili, mentre le attività composte da più passaggi possono avere esiti difficili da valutare con un criterio unico e oggettivo.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, includendo le principali agenzie ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, per verificare coerenza e attendibilità delle informazioni.