21 Ottobre 2026

/ Home/SMART CITIES/Plenitude presenta SunStep, fotovoltaico con accumulo a canone

La notizia in sintesi Plenitude presenta SunStep, un servizio fotovoltaico con accumulo destinato alle abitazioni unifamiliari.

La formula prevede una quota mensile da 39,90 euro e un contributo iniziale da 799 euro.

Il contratto dura 13 anni; progettazione, installazione, allaccio, monitoraggio e manutenzione sono a carico di Plenitude.

Il cliente può riscattare l’impianto dal quarto anno, a un valore prestabilito che diminuisce nel tempo.

Un impianto fotovoltaico domestico con batteria, utilizzabile pagando un contributo iniziale e una quota mensile, senza acquistarlo subito. È la formula di SunStep, il servizio presentato il 21 ottobre 2026 da Plenitude per le abitazioni unifamiliari. Il contratto ha una durata di 13 anni e lascia alla società la proprietà dell’impianto, con la possibilità per il cliente di riscattarlo a partire dal quarto anno.

Il servizio introduce un’alternativa all’acquisto del sistema: la famiglia può utilizzare l’elettricità generata dai pannelli e quella conservata nell’accumulo, quando disponibile, mentre la gestione tecnica resta a carico di Plenitude. La presenza del fotovoltaico non elimina il ricorso alla rete elettrica, dalla quale continua ad arrivare l’energia necessaria a coprire i consumi non soddisfatti dall’impianto e dalla batteria.

Quanto costa e come funziona

Le condizioni economiche partono da 39,90 euro al mese, ai quali si aggiunge un contributo iniziale da 799 euro. Si tratta di importi di partenza, non di un prezzo unico indicato per qualsiasi abitazione. La quota mensile è fissa e consente di accedere all’energia prodotta dal sistema fotovoltaico con accumulo senza sostenere all’inizio l’investimento richiesto per comprarlo.

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Il funzionamento combina quindi produzione solare, batteria e prelievi dalla rete. L’energia dei pannelli viene impiegata per i consumi domestici; quella immagazzinata può essere utilizzata quando è disponibile. Se queste due fonti non bastano, il fabbisogno residuo viene coperto attraverso la rete. La formula riguarda dunque l’utilizzo dell’impianto e della sua produzione, non una sostituzione completa della fornitura elettrica esterna.

SunStep si aggiunge alle modalità di acquisto del fotovoltaico già proposte da Plenitude, che comprendono il pagamento in un’unica soluzione o tramite finanziamento. La differenza riguarda soprattutto il momento in cui il cliente diventa proprietario: con il nuovo servizio l’acquisto non avviene all’avvio, ma può essere scelto successivamente, secondo le condizioni contrattuali.

Installazione e manutenzione affidate alla società

Plenitude segue la progettazione del sistema, l’installazione e l’allacciamento alla rete. Durante il rapporto contrattuale si occupa inoltre del monitoraggio e degli interventi di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria. Queste attività fanno parte del servizio, mentre la titolarità dell’impianto rimane alla società per il periodo previsto dal contratto, salvo l’esercizio del riscatto da parte del cliente.

Vincenzo Viganò, Head of Retail Italian Market di Plenitude, ha dichiarato:

“Con SunStep ampliamo i nostri servizi con una soluzione che propone un nuovo approccio al fotovoltaico domestico. Grazie a una formula flessibile con una quota mensile fissa e un contributo iniziale, accompagniamo i clienti verso una maggiore autonomia energetica facendo leva sulle competenze e sull’esperienza di Plenitude”

Il riscatto può partire dal quarto anno

La possibilità di acquistare l’impianto si apre dal quarto anno. Il valore di riscatto è stabilito in anticipo e diminuisce con il passare del tempo. Il cliente può quindi decidere se diventare proprietario durante il rapporto contrattuale oppure proseguire con il servizio, senza esercitare subito questa opzione.

Al termine del tredicesimo anno è prevista anche la possibilità di acquisire la proprietà alle condizioni fissate dal contratto: il passaggio non viene dunque descritto come automatico. La scelta tra continuare a utilizzare il sistema come servizio e acquistarlo resta l’elemento che distingue SunStep dalle formule di vendita già disponibili, insieme all’affidamento a Plenitude delle attività tecniche e della manutenzione.