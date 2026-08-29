Noleggio sociale a 100 euro al mese: domande non ancora disponibili

29 Agosto 2026

29 Agosto 2026/Home/MOTORI/Noleggio sociale a 100 euro al mese: domande non ancora disponibili

La notizia in sintesi

  • MIMIT e ACI preparano il noleggio sociale di auto nuove.
  • Accesso previsto per cittadini con ISEE inferiore a 30mila euro.
  • Domande non aperte al 27 agosto 2026; avvio probabile nel 2027.
  • Canone di 100 euro mensili per 36 mesi e 12mila chilometri annui.

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Noleggio sociale auto: requisiti e tempi

Il programma di noleggio sociale a lungo termine promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito dall’Automobile Club d’Italia punta a rendere disponibili auto nuove a persone fisiche con ISEE inferiore a 30mila euro. La misura, presentata il 23 luglio dal ministro Adolfo Urso e dal presidente dell’ACI Geronimo La Russa, prevede un canone di 100 euro al mese per tre anni, con l’obbligo di rottamare un veicolo fino a Euro 4. L’obiettivo indicato dal programma è accompagnare la sostituzione delle auto più datate con vetture nuove, immatricolate in Italia e conformi a requisiti ambientali più recenti.

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Al 27 agosto 2026, tuttavia, lo sportello telematico per inoltrare le richieste non risulta ancora attivo. L’avvio operativo viene ritenuto probabile nel corso del 2027, perché devono essere completate la gara pubblica per scegliere il veicolo, l’acquisizione delle automobili e la realizzazione della piattaforma digitale. La prima fase sperimentale dispone di circa 50 milioni di euro e dovrebbe coinvolgere circa 3mila vetture.

Il programma resterà attivo fino al 30 giugno 2030. L’ordine cronologico di presentazione delle domande determinerà la graduatoria quando la piattaforma sarà disponibile. Per i potenziali beneficiari, il dato decisivo è quindi la futura comunicazione dell’apertura dello sportello, non ancora definito nel comunicato originario dell’ACI.

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Come funziona il contratto previsto

Il contratto di noleggio avrà una durata minima di 36 mesi e un canone sociale di 100 euro mensili, IVA inclusa. La cifra comprende 12mila chilometri all’anno, fino a un massimo complessivo di 36mila chilometri nel triennio. La misura non configura quindi un contributo diretto per acquistare subito un’auto, ma un noleggio a condizioni predeterminate per durata, percorrenza e requisiti di accesso.

Per partecipare sarà necessario rottamare un veicolo posseduto da almeno 12 mesi e appartenente a una classe emissiva fino a Euro 4. Le auto offerte dovranno appartenere alla categoria M1, essere almeno Euro 6, nuove e immatricolate in Italia. Il limite sulle emissioni è fissato a non oltre 135 grammi di CO2 per chilometro.

Il modello disponibile non sarà scelto liberamente dal singolo beneficiario nella prima sperimentazione. L’ACI dovrà individuare, tramite una gara pubblica, un unico modello da assegnare agli aventi diritto. Per ciascuna vettura, il tetto di acquisto fissato per l’ACI è di 14.800 euro più IVA.

Questa impostazione distingue il progetto italiano dal leasing sociale sperimentato in Francia, perché non limita l’offerta ai soli veicoli elettrici. Il requisito centrale riguarda invece il rispetto della soglia di emissioni prevista e della normativa Euro 6. La scelta di un unico modello nella fase iniziale consente di collegare la procedura di gara, l’acquisto dei veicoli e l’avvio dello sportello a un percorso amministrativo unico.

Alla scadenza dei 36 mesi, l’automobilista potrà restituire l’auto oppure acquistarla. In caso di riscatto, il programma prevede uno sconto del 10% sul valore di mercato della vettura al termine del noleggio. Il valore effettivo di riscatto sarà dunque determinato alla fine del periodo contrattuale, applicando la riduzione indicata.

La definizione della piattaforma e della flotta precede necessariamente l’apertura delle candidature. I tempi della procedura europea citata nel percorso operativo rendono plausibile la partenza nel 2027, senza che nel materiale disponibile sia indicata una data precisa. Fino all’attivazione dello sportello, non è possibile presentare domanda né conoscere il modello che sarà selezionato.

Graduatoria e riscatto: cosa cambia

La graduatoria basata sull’ordine cronologico attribuisce particolare rilievo al momento di invio della domanda. I requisiti economici e la rottamazione restano condizioni necessarie, ma l’accesso alla prima tranche dipenderà anche dalla disponibilità limitata delle circa 3mila automobili previste. La futura apertura della piattaforma sarà quindi il passaggio operativo che renderà concreta la misura.

La possibilità di riscattare il veicolo aggiunge un’opzione al termine del noleggio, senza obbligare il beneficiario all’acquisto. Chi preferirà non acquistare potrà restituire l’auto dopo i 36 mesi. Chi eserciterà il riscatto potrà applicare lo sconto del 10% sul valore di mercato rilevato alla scadenza.

Il programma, seguito nel testo firmato da Piermario Boccellato, combina dunque un canone calmierato, limiti di percorrenza e condizioni ambientali. La fase sperimentale chiarirà l’attuazione della gara e della piattaforma prima dell’eventuale sviluppo della misura fino al 2030.

FAQ

Quando aprono le domande per il noleggio sociale?

Le domande non erano aperte al 27 agosto 2026. L’avvio effettivo è ritenuto probabile nel corso del 2027, dopo gara, acquisto delle auto e piattaforma telematica.

Quale ISEE serve per partecipare?

L’ISEE deve essere inferiore a 30mila euro. Il programma è destinato alle persone fisiche che rispettano questa soglia economica.

Quale auto bisogna rottamare?

Occorre rottamare un veicolo fino alla classe Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. La rottamazione costituisce un requisito obbligatorio per l’accesso.

Quanti chilometri comprende il canone?

Il canone include 12mila chilometri all’anno, per un massimo di 36mila chilometri nell’intera durata minima di 36 mesi del contratto.

Come è stata verificata questa informazione?

L’analisi nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Key4biz; ogni articolo è sottoposto a supervisione umana prima della pubblicazione.

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