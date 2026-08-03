Robinhood ottiene la registrazione FCA per i servizi crypto nel Regno Unito

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Robinhood ottiene la registrazione crypto della FCA nel Regno Unito.

ottiene la registrazione crypto della nel Regno Unito. L’iscrizione della controllata britannica risulta attiva dal 31 luglio.

L’autorizzazione riguarda i requisiti antiriciclaggio previsti dal regime vigente.

Il passaggio anticipa il nuovo quadro britannico, pienamente operativo nell’ottobre 2027.

( Riassunto generato con AI)

Robinhood registrata per i servizi crypto nel Regno Unito

Robinhood ha ottenuto la registrazione per offrire servizi in criptovalute nel Regno Unito: la sua controllata locale è stata inserita il 31 luglio nel registro delle imprese crypto della Financial Conduct Authority (FCA). La novità, riportata nelle ultime ore, consente alla piattaforma di procedere con i piani di espansione britannica dopo avere dichiarato, il 29 luglio, l’intenzione di lanciare offerte crypto nel Paese.

Il provvedimento arriva mentre il Regno Unito prepara un sistema autorizzativo più ampio, destinato a entrare pienamente in vigore nell’ottobre 2027. La registrazione attuale certifica il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, non equivale però all’autorizzazione definitiva prevista dal futuro quadro normativo.

Per Robinhood, il valore strategico è quindi duplice: rimuovere un requisito regolatorio essenziale e posizionarsi in anticipo nella transizione verso regole più strutturate. La società non ha indicato una data per l’effettiva disponibilità dei servizi crypto ai clienti britannici.

Registrazione FCA e transizione alle nuove regole

Dal 2020 la FCA richiede alle imprese crypto operative nel Regno Unito di registrarsi nell’ambito della disciplina antiriciclaggio. Nel registro figurano già oltre 50 operatori, tra cui Ripple, Kraken, BlackRock e BNY, a conferma di un mercato in cui piattaforme native digitali e gruppi della finanza tradizionale convivono sotto gli stessi presidi iniziali.

Il prossimo regime cambierà il perimetro della vigilanza: le domande di autorizzazione si apriranno alla fine di settembre e si chiuderanno alla fine di febbraio dell’anno successivo. Le imprese che intendono continuare a servire il mercato britannico dovranno ottenere l’autorizzazione nel nuovo sistema.

La registrazione già acquisita può consentire a Robinhood di affrontare parte del percorso con attività di conformità già svolte. Non elimina, tuttavia, gli adempimenti futuri né sostituisce la valutazione che sarà richiesta nel nuovo iter.

In una dichiarazione, Wander Rutgers, presidente di Robinhood International, ha definito l’approvazione un avvio concreto dell’espansione: “Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo per Robinhood”. Il passaggio si inserisce nella crescita internazionale del gruppo guidato da Vlad Tenev.

Un vantaggio operativo, non un lancio già definito

L’iscrizione della controllata al registro della FCA rende praticabile l’avanzamento dell’offerta crypto, ma non comunica prodotti, calendario o condizioni commerciali per il Regno Unito. Questa distinzione è rilevante: la conformità antiriciclaggio abilita l’operatività nel regime corrente, mentre il futuro quadro introdurrà un’autorizzazione più completa.

Nel secondo trimestre, Robinhood ha registrato 100 milioni di dollari di ricavi da transazioni crypto, in calo del 38% su base annua. Parallelamente ha lanciato Robinhood Chain, introdotto Stock Tokens in oltre 120 Paesi, avviato Robinhood Earn e completato l’acquisizione di WonderFi.

FAQ

Quando è stata registrata Robinhood dalla FCA?

Sì, la controllata britannica di Robinhood è stata aggiunta al registro crypto della FCA il 31 luglio.

Cosa consente la registrazione FCA a Robinhood?

Sì, consente a Robinhood di offrire servizi crypto nel Regno Unito nel regime vigente, dopo la verifica dei requisiti antiriciclaggio.

Robinhood ha annunciato la data del lancio crypto?

No, Robinhood non ha comunicato quando i servizi in criptovalute saranno disponibili ai clienti del Regno Unito.

Quando entrerà in vigore il nuovo regime britannico?

Sì, il sistema normativo più completo per le imprese crypto è programmato per entrare pienamente in vigore nell’ottobre 2027.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e crypto.news.