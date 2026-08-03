Trump Media trasferisce 2.628 Bitcoin a Crypto.com: valore di circa 165 milioni

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Trump Media ha trasferito 2.628 Bitcoin a Crypto.com .

ha trasferito 2.628 Bitcoin a . Il movimento valeva circa 165 milioni di dollari al momento della rilevazione.

La blockchain non prova una vendita né chiarisce la finalità del trasferimento.

I Bitcoin residui coincidono quasi con il collaterale delle note convertibili.

Riassunto generato con AI

Trump Media sposta 2.628 Bitcoin verso Crypto.com

Trump Media & Technology Group, società legata a Truth Social, ha trasferito 2.628 Bitcoin a indirizzi attribuiti all’exchange Crypto.com, secondo rilevazioni on-chain emerse il 2 agosto. L’operazione, stimata in circa 165 milioni di dollari, riguarda una delle più visibili tesorerie aziendali in Bitcoin negli Stati Uniti e ha riacceso l’attenzione degli investitori sulla gestione delle riserve digitali del gruppo.

Il motivo del trasferimento non è verificabile dai soli dati blockchain: un deposito su un exchange può precedere una vendita, ma può anche servire per custodia istituzionale, regolamenti over-the-counter, garanzie o attività di tesoreria. Non emergono prove on-chain che i Bitcoin siano stati venduti.

Il caso pesa perché la società aveva acquistato circa 11.542 BTC per 1,37 miliardi di dollari, con un prezzo medio stimato di 118.522 dollari per Bitcoin. Dopo il calo dell’asset dai massimi di fine 2025, il valore della strategia è diventato un elemento centrale per i conti e per la capacità finanziaria di Trump Media.

Le riserve residue e il nodo del collaterale

Dopo l’ultimo movimento, nei wallet pubblicamente attribuiti a Trump Media restano circa 4.261 Bitcoin, valutati approssimativamente 268 milioni di dollari con Bitcoin vicino a 63.000 dollari. Il dato quasi coincide con i 4.260,73 BTC indicati dalla società come garanzia per le proprie note convertibili nella relazione del primo trimestre, riferita al 31 marzo.

La sovrapposizione non dimostra che l’intero saldo residuo sia necessariamente vincolato, né che i wallet tracciati esauriscano tutte le disponibilità della società. Tuttavia, evidenzia un punto rilevante: il margine di Bitcoin non impegnato potrebbe essere molto limitato.

Il documento 10-Q del primo trimestre indica restrizioni sul prelievo o sulla distribuzione del collaterale fino al rispetto di specifiche condizioni dell’accordo di finanziamento, comunque non oltre la scadenza delle note fissata al 29 maggio 2028. Un’eventuale riduzione ulteriore delle riserve richiederebbe quindi di distinguere tra asset liberamente disponibili e Bitcoin soggetti a vincoli contrattuali.

La pressione arriva in un quadro operativo delicato: nel primo trimestre 2026 il gruppo ha riportato una perdita netta di 405,9 milioni di dollari, a fronte di ricavi per 871.200 dollari. Le discussioni sulla “Truth API” hanno inoltre coinvolto i senatori Elizabeth Warren e Adam Schiff, che hanno sollevato rilievi presso la SEC.

Il prossimo bilancio può chiarire l’operazione

La relazione 10-Q del secondo trimestre potrà indicare se i 2.628 Bitcoin trasferiti restano nella tesoreria di Trump Media, sono stati affidati a un diverso custode oppure convertiti. Fino a quel documento, interpretare il trasferimento come una cessione definitiva sarebbe prematuro.

Il mercato seguirà anche eventuali movimenti successivi da Crypto.com, perché le riserve Bitcoin societarie possono cambiare prima che arrivino comunicazioni pubbliche o nuove informative finanziarie. La blockchain offre un segnale tempestivo, non la spiegazione economica completa dell’operazione.

FAQ

Quanti Bitcoin ha trasferito Trump Media?

Sono 2.628 Bitcoin trasferiti verso indirizzi attribuiti a Crypto.com, per un valore stimato di circa 165 milioni di dollari.

I Bitcoin trasferiti sono stati venduti?

No, i dati on-chain confermano soltanto lo spostamento verso l’exchange e non forniscono prova di una vendita completata.

Quanti Bitcoin restano nei wallet tracciati?

Restano circa 4.261 Bitcoin nei wallet pubblicamente attribuiti a Trump Media, secondo le analisi riportate dalle fonti.

Perché il trasferimento verso Crypto.com è rilevante?

È rilevante perché i depositi su exchange possono consentire liquidità, custodia o vendita, ma la finalità richiede conferme societarie o ulteriori movimenti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e The Cryptonomist.