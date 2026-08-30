Smartphone, Android al 75% delle vendite globali nel secondo trimestre 2026

30 Agosto 2026

30 Agosto 2026/Home/INTERNET/Smartphone, Android al 75% delle vendite globali nel secondo trimestre 2026

La notizia in sintesi

  • Android mantiene il 75% delle vendite mondiali di smartphone nel secondo trimestre 2026.
  • iOS raggiunge il 20%, sostenuto dalla domanda della serie iPhone 17.
  • HarmonyOS sale al 5% globale e al 24% delle vendite di smartphone in Cina.
  • Google Pixel 10a emerge in Giappone con il 7% delle vendite trimestrali.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

XIAOMI REDMI Note 15 5G, Smartphone 8+512GB, Blu Ghiacciaio Resistenza IP65

【Design ultra-sottile ma ultra-resistente】Presenta un corpo sottile e leggero con parte anteriore e posteriore curve, progettate per una presa più comoda. · 【Resistenza a polvere e acqua IP65】REDMI Note 15 5G supporta la resistenza a polvere e acqua IP65, offrendo una protezione efficace contro schizzi, polvere o altre situazioni previste. · 【Fotocamera super nitida a 108 MP】La fotocamera super nitida a 108 MP con OIS (stabilizzatore ottico di immagine) offre un’esperienza di imaging ad alta risoluzione eccezionale.

SCONTO -22%257,00 €
Prezzo consigliato: 329,90 €
RISPARMI 72,90 €

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Android guida il mercato, ma perde terreno annuo

Android conserva la leadership mondiale nei sistemi operativi per smartphone nel secondo trimestre del 2026, secondo i dati di Counterpoint Research, ma la sua quota scende rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il sistema operativo di Google rappresenta il 75% delle vendite globali, davanti a iOS al 20% e a HarmonyOS di Huawei al 5%. Il dato arriva in una fase negativa per l’intero comparto: le vendite mondiali di smartphone risultano diminuite dell’11% su base annua, con una contrazione più marcata del calo del 4% registrato nel trimestre precedente.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La pressione sulle vendite è collegata alla crisi delle memorie, che ha innalzato i costi e colpito in particolare gli smartphone più economici e i mercati emergenti. I produttori Android cinesi stanno quindi spostando l’attenzione verso modelli di valore più elevato e riducendo l’attività nella fascia entry-level. In questo scenario, la serie Samsung Galaxy S26, soprattutto il modello Ultra, ha contribuito a limitare il calo di Android grazie a risultati migliori rispetto alla generazione precedente.

Quote globali e differenze tra i mercati nazionali

La quota del 75% assegna ad Android un recupero di due punti rispetto al primo trimestre 2026, ma segnala anche una flessione di quattro punti su base annua: nel secondo trimestre dell’anno precedente la piattaforma valeva il 79% delle vendite. La fotografia evidenzia quindi due tendenze simultanee: Android resta dominante per diffusione, mentre Apple e Huawei rafforzano la loro presenza nei segmenti e nei Paesi in cui dispongono di maggiore capacità competitiva.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

iOS arretra di due punti rispetto al trimestre iniziale dell’anno, ma cresce di tre punti rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente. A sostenere il sistema operativo di Apple sono la domanda costante per la famiglia iPhone 17 e l’arrivo di iPhone 17e. Il risultato conferma che, nonostante la frenata generale delle spedizioni, gli apparecchi collocati in fasce di prezzo più alte possono attenuare l’impatto della contrazione dei volumi.

HarmonyOS mantiene invece il 5% globale già registrato nel primo trimestre e guadagna un punto in un anno. Il dato più rilevante è concentrato in Cina, dove il sistema operativo di Huawei rappresenta il 24% delle vendite complessive di smartphone. Il rafforzamento sul mercato interno ha contribuito a una riduzione di otto punti della quota Android nel Paese rispetto all’anno precedente, mostrando quanto il quadro globale possa cambiare quando si osservano i singoli mercati.

Il caso del Giappone aggiunge un ulteriore elemento alla lettura dei dati. In un’analisi sui telefoni più venduti nei principali mercati, la serie iPhone 17 occupa le prime posizioni, ma il Google Pixel 10a riesce a distinguersi proprio in Giappone. Il modello, appartenente alla proposta più attenta al prezzo della gamma Pixel, ha raggiunto il 7% delle vendite di smartphone nel trimestre considerato. La fonte rileva inoltre che il precedente Pixel 9a non figurava nella stessa lista un anno prima.

La presenza del Pixel 10a non modifica la gerarchia globale tra sistemi operativi, ma indica una capacità di penetrazione locale per Google in un mercato dove la concorrenza degli iPhone resta particolarmente forte. L’andamento rende visibile una dinamica spesso nascosta dalle medie mondiali: la leadership di Android dipende da molti produttori e fasce di prezzo, mentre i risultati dei singoli brand possono concentrarsi in aree geografiche specifiche.

Memorie e fascia bassa condizionano il prossimo ciclo

La crisi delle memorie è il fattore che collega la riduzione delle vendite mondiali alle strategie dei produttori. La fascia bassa, più esposta all’aumento dei componenti e con margini inferiori, risulta la più vulnerabile; per questo diversi marchi Android cinesi stanno privilegiando dispositivi di maggiore valore. L’effetto può rendere più selettivo il mercato, con meno spazio per modelli entry-level nei Paesi maggiormente colpiti.

Per Android la tenuta dipenderà dalla capacità di compensare questa debolezza con prodotti di fascia superiore, come la serie Galaxy S26. Per iOS, la domanda di iPhone 17 e iPhone 17e mostra il peso delle gamme premium. Per Huawei, il 24% raggiunto da HarmonyOS in Cina rafforza una posizione che resta soprattutto domestica, ma sempre più incisiva.

FAQ

Qual è la quota globale di Android?

Android rappresenta il 75% delle vendite globali di smartphone nel secondo trimestre del 2026, due punti in più del trimestre precedente e quattro in meno su base annua.

Quanto vale iOS nel mercato smartphone?

iOS si attesta al 20% delle vendite mondiali: perde due punti rispetto al primo trimestre 2026, ma guadagna tre punti rispetto all’anno precedente.

Perché le vendite di smartphone sono calate?

La crisi delle memorie ha aumentato le difficoltà per i produttori, soprattutto nella fascia bassa e nei mercati emergenti, contribuendo al calo annuo dell’11% delle vendite globali.

In quale Paese spicca Google Pixel 10a?

Giappone è il mercato in cui Google Pixel 10a emerge tra i modelli più venduti, con una quota del 7% delle vendite di smartphone nel trimestre rilevato.

Come sono state verificate queste informazioni?

L’analisi nasce dalla verifica incrociata della Redazione su 9to5Google e libero.it; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè automatiche in grani di agosto 2026CucinaI migliori frigoriferi di agosto 2026CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
La Commissione Ue presenta il piano d’azione su cybersicurezza e intelligenza artificiale
di Redazione Assodigitale
#4
GAMES
IKEA e Xbox lanciano YXSTABY, arredi gaming per spazi condivisi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#5
MOBILE
Iliad lancia Tanto lo sai per le offerte fibra domestiche
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.