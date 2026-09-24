24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Motorola Edge 70 5G e Fusion in promozione su eBay e Amazon

La notizia in sintesi Motorola protagonista di due promozioni su smartphone Edge di fascia media.

protagonista di due promozioni su smartphone Edge di fascia media. Edge 70 5G da 512 GB proposto su eBay con codice sconto.

da 512 GB proposto su eBay con codice sconto. Edge 70 fusion segnalato in promozione su Amazon.

segnalato in promozione su Amazon. Specifiche e prezzi riguardano modelli distinti della gamma Motorola.





Due offerte per la gamma Motorola Edge

Motorola è al centro di due promozioni dedicate alla serie Edge, riportate il 23 e 24 settembre 2026 da fonti specializzate: una riguarda Motorola Edge 70 5G da 512 GB su eBay, l’altra Motorola edge 70 fusion su Amazon. Le offerte si collocano nel mercato degli smartphone di fascia media, dove il prezzo scontato è un fattore determinante per l’acquisto. Edge 70 5G viene indicato a 385,32 euro con il codice SETT26, rispetto a un listino di 799,90 euro.

Per edge 70 fusion, la promozione punta invece su display, autonomia e comparto fotografico. I due prodotti non vanno sovrapposti: hanno configurazioni hardware, capacità della batteria e caratteristiche tecniche differenti. La notizia interessa chi cerca un dispositivo con molta memoria e prestazioni adeguate a multitasking, contenuti multimediali e fotografia.

Specifiche diverse e sconti da verificare

Motorola Edge 70 5G nella configurazione segnalata offre 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, con processore Snapdragon 7 Gen 4. Il dispositivo adotta un display OLED da 6,7 pollici, refresh rate a 120 Hz e luminosità massima dichiarata di 2.000 nit. Pesa 159 grammi e dispone della certificazione IP69 contro polvere e acqua.

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La fotocamera posteriore principale è da 50 megapixel con grandangolare, mentre quella frontale è anch’essa da 50 megapixel; la gestione software include Moto AI. La batteria da 4.800 mAh supporta la ricarica cablata a 68 W e wireless a 15 W. Nell’articolo firmato da Michea Elia, il pagamento viene indicato anche in tre rate senza interessi tramite Klarna.

Motorola edge 70 fusion viene invece descritto con display Extreme AMOLED da 6,78 pollici, risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 144 Hz. Integra Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria. Il modello monta una batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida fino a 68 W, oltre a una doppia fotocamera posteriore con sensore Sony da 50 megapixel e ultra-grandangolare da 13 megapixel.

Il confronto richiede attenzione al modello

La concomitanza delle promozioni mostra quanto la denominazione commerciale possa incidere sulla scelta: Edge 70 5G e edge 70 fusion appartengono alla stessa famiglia, ma non condividono la medesima scheda tecnica. Chi punta sulla resistenza e sulla ricarica wireless trova queste funzioni nell’offerta eBay dell’Edge 70 5G. Chi privilegia display più ampio e batteria da 7.000 mAh deve invece considerare il modello fusion.

Prezzo finale, disponibilità e condizioni dei codici promozionali richiedono comunque una verifica diretta prima dell’acquisto.

FAQ

Quanto costa Motorola Edge 70 5G in offerta?

Il prezzo indicato è 385,32 euro su eBay, applicando il codice SETT26 al pagamento, rispetto al listino riportato di 799,90 euro.

Quale memoria offre Edge 70 5G promosso?

La configurazione proposta include 512 GB di memoria interna e 12 GB di RAM, abbinati al processore Snapdragon 7 Gen 4.

Che batteria monta Motorola edge 70 fusion?

La batteria dichiarata è da 7.000 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 68 W, secondo le specifiche riportate.

Edge 70 5G supporta la ricarica wireless?

La ricarica wireless è supportata fino a 15 W, mentre quella via cavo raggiunge 68 W nel modello Edge 70 5G.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, insieme a fonti giornalistiche qualificate e specializzate.