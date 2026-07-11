11 Luglio 2026

Home / INTERNET / Presentato Rosaia, il robot italiano per satelliti e detriti spaziali

La notizia in sintesi

Rosaia è un robot spaziale progettato per satelliti e detriti.

è un robot spaziale progettato per satelliti e detriti. Il prototipo è stato presentato al Festival dello Spazio di Busalla .

. Il progetto è finanziato dall’ Agenzia Spaziale Italiana e sviluppato dall’ IIT .

e sviluppato dall’ . Quattro bracci flessibili e IA puntano a manovre orbitali più sicure.

(Riassunto generato con AI)

Rosaia, il robot italiano per le operazioni orbitali

Rosaia, robot spaziale destinato alla manipolazione di satelliti attivi, veicoli non funzionanti e detriti incontrollati, è stato presentato il 6 luglio 2026 al Festival dello Spazio di Busalla, vicino Genova. La notizia è riportata dall’ANSA.

Finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato dall’Istituto Italiano di Tecnologia, il sistema nasce per affrontare attività delicate in orbita, dalle manovre di avvicinamento all’aggancio, fino all’ispezione e alla manutenzione. L’obiettivo è operare in scenari dove la gestione di oggetti spaziali può richiedere precisione e livelli elevati di sicurezza.

Il nome Rosaia è l’acronimo di Robot parallelo continuo a smorzamento attivo su Intelligenza Artificiale. Il progetto combina una struttura robotica con più bracci e un sistema di Intelligenza Artificiale incaricato di coordinare il funzionamento complessivo.

La presentazione pubblica offre quindi un riferimento concreto sul lavoro italiano dedicato alla robotica per le operazioni in ambiente orbitale. Il prototipo è stato concepito per adattarsi a possibili impieghi e dimensioni differenti, in base alle necessità applicative.

Secondo quanto illustrato, la flessibilità meccanica e il controllo basato sull’IA sono elementi centrali: non si tratta soltanto di raggiungere un oggetto nello spazio, ma di gestirne il contatto in modo controllato. È una caratteristica rilevante quando l’oggetto può essere operativo, fuori uso oppure privo di controllo.

Quattro bracci flessibili per controllare urti e assetto

Le operazioni in orbita presentano condizioni particolarmente complesse. La microgravità, l’assenza di attrito e la necessità di regolare con precisione velocità e assetto riguardano sia il veicolo robotico sia l’oggetto da manipolare.

In questo contesto, un’azione apparentemente semplice come avvicinarsi a un satellite può richiedere un controllo coordinato dei movimenti. Il sistema deve infatti considerare la stabilità dell’oggetto, la possibilità di urti e le conseguenze di una presa non corretta.

Per rispondere a queste esigenze, Rosaia è stato progettato per essere flessibile e capace di assorbire gli urti. La configurazione punta inoltre a rispondere al più alto livello di sicurezza nelle fasi di avvicinamento, aggancio, ispezione e manutenzione.

Il prototipo mostrato a Busalla dispone di quattro bracci flessibili, lunghi 75 centimetri. I bracci possono agganciarsi tra loro per assicurare una presa salda sull’oggetto da trattare.

L’Intelligenza Artificiale è indicata come il sistema che garantisce la sicurezza complessiva dell’apparato. Il suo ruolo, secondo le informazioni diffuse, è coordinare e gestire i diversi bracci durante le attività previste.

Il valore del progetto sta nella combinazione fra capacità di presa e adattabilità. Il design, infatti, è pensato per essere facilmente modificabile e adattabile a taglie diverse, senza vincolarsi a una sola configurazione operativa.

Questa impostazione colloca il robot tra le soluzioni pensate per intervenire su più categorie di oggetti orbitali. Il fatto che possa rivolgersi a satelliti funzionanti, satelliti non più operativi e detriti evidenzia l’ampiezza delle applicazioni considerate nella fase progettuale.

Un design adattabile per future applicazioni

La conseguenza più concreta emersa dalla presentazione riguarda la natura modulabile di Rosaia. Il prototipo non è descritto come una macchina destinata a un solo compito: il suo design può essere modificato e adattato a dimensioni differenti in funzione delle applicazioni.

Questa caratteristica consente di collegare il progetto a operazioni diverse, purché compatibili con le attività indicate: avvicinamento, aggancio, ispezione e manutenzione. La flessibilità dei bracci resta il punto tecnico che permette di affrontare il contatto con oggetti dalle condizioni non uniformi.

Il passaggio dal prototipo alle possibili applicazioni future dipenderà dunque dalla capacità di adattare il sistema alle esigenze operative. Le informazioni disponibili non indicano missioni specifiche, ma definiscono con chiarezza l’ambito tecnologico su cui il progetto è stato sviluppato.

FAQ

Che cos’è Rosaia?

Sì, è un robot spaziale progettato per manipolare satelliti attivi, satelliti non funzionanti e detriti spaziali potenzialmente pericolosi.

Chi ha finanziato il progetto Rosaia?

Sì, il progetto è finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana ed è stato realizzato dall’Istituto Italiano di Tecnologia.

Dove è stato presentato Rosaia?

Sì, il prototipo è stato presentato durante il Festival dello Spazio di Busalla, località vicina a Genova.

Quanti bracci possiede il prototipo?

Sì, il prototipo dispone di quattro bracci flessibili lunghi 75 centimetri, capaci di agganciarsi tra loro per una presa salda.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.