Twitch usa i contenuti degli streamer per addestrare l’IA di Amazon

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Twitch consente ad Amazon di usare contenuti per addestrare IA generativa.

consente ad di usare contenuti per addestrare IA generativa. L’impostazione è attiva per default e richiede una rinuncia manuale.

Stream, chat, clip, immagini e testi possono rientrare nell’addestramento futuro.

La community contesta la scelta opt-out e chiede un consenso esplicito.

Riassunto generato con AI

Twitch e Amazon, consenso AI sotto accusa

Twitch, piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, ha introdotto un’impostazione che permette ai creator di rifiutare l’uso dei contenuti del canale per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa. La novità, annunciata nelle ultime ore, riguarda streamer e pubblico della piattaforma ovunque utilizzino i servizi, mentre restano non chiariti eventuali trattamenti differenziati nell’Unione europea.

Il punto centrale è il consenso: l’opzione “Training for Generative AI” risulta attiva per impostazione predefinita, perciò chi non interviene nelle opzioni di Sicurezza e privacy può lasciare disponibili stream, video-on-demand, clip, chat, testi e immagini. Amazon punta a usare questa mole di dati per migliorare i propri modelli, inclusi sistemi capaci di generare testo, audio, immagini e video.

La reazione degli utenti è stata immediata perché la scelta trasferisce sui creator l’onere di negare l’autorizzazione, anziché chiederla prima. Durante una diretta ufficiale, Mike Minton, Chief Product Officer di Twitch, ha spiegato: “Se fosse opt-in, nessuno accetterebbe. Questa è onestamente la risposta”.

Quali contenuti rientrano e quali limiti restano

Disattivare l’interruttore dovrebbe impedire l’uso futuro dei contenuti del canale per l’addestramento generativo di Amazon. Il rifiuto non disabilita invece altre applicazioni di IA già presenti su Twitch, come la moderazione automatica AutoMod, i sottotitoli, i sistemi di sicurezza, le raccomandazioni e gli strumenti di sponsorizzazione.

La distinzione è rilevante: la piattaforma sostiene che questi strumenti non conservino i contenuti per produrre nuovo materiale, ma non ha indicato quali modelli di Amazon riceveranno i dati né se l’addestramento sia già iniziato. Mike Minton ha dichiarato di non sapere se contenuti fossero stati già usati, né quali dati Amazon abbia impiegato nei propri modelli.

Esiste inoltre un limite per chi partecipa alle chat: i messaggi pubblicati nel canale altrui seguono la preferenza del titolare di quel canale, non quella dell’autore del messaggio. Alcuni utenti hanno segnalato che l’interruttore sarebbe tornato attivo dopo la disattivazione, ma si tratta di segnalazioni della community, non di un malfunzionamento confermato dalla piattaforma.

Mary Kish, responsabile della community di Twitch, ha illustrato il meccanismo durante la diretta e ha riconosciuto la prevedibile ostilità della platea. Una discussione su User Voice, orientata a ottenere un sistema opt-in, ha superato 13mila voti positivi.

Il nodo futuro è la trasparenza sull’uso passato

Il caso sposta l’attenzione dalla sola possibilità di rinuncia alla tracciabilità dei dati già raccolti. Twitch non ha chiarito la sorte dell’eventuale materiale usato prima della nuova impostazione, né quando la raccolta sia iniziata.

Il confronto con YouTube evidenzia due modelli opposti: la piattaforma di Google richiede ai creator un’azione attiva per autorizzare aziende terze, mentre Twitch richiede un’azione attiva per negare il consenso. Per streamer e utenti, la conseguenza pratica è verificare le proprie preferenze e quelle dei canali in cui partecipano alle chat.

FAQ

Dove si disattiva Training for Generative AI?

Sì. L’opzione è nelle impostazioni di Sicurezza e privacy di Twitch e va disattivata manualmente dal titolare del canale.

Quali contenuti può usare Amazon?

Sì. Possono rientrare stream, video-on-demand, clip, immagini, testi e chat del canale, se l’impostazione resta attiva.

La disattivazione blocca AutoMod e sottotitoli?

No. Il rifiuto riguarda l’addestramento dell’IA generativa e non spegne AutoMod, sottotitoli, raccomandazioni o strumenti di sicurezza.

Le chat seguono sempre la scelta di chi scrive?

No. I messaggi inviati nella chat di un altro streamer seguono la preferenza del titolare di quel canale.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì. La nostra Redazione ha svolto analisi approfondita e verifica incrociata su BBC News, la Repubblica e punto-informatico.it, includendo i dati concordanti.