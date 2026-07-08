Microsoft introduce controlli per disattivare Copilot in Teams e Microsoft 365

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Microsoft introduce controlli per disattivare Copilot in Teams e in Microsoft 365 .

introduce controlli per disattivare in e in . La novità sposta l’attenzione dall’AI diffusa alla sua gestione selettiva e documentabile.

In Teams , spegnere Copilot incide anche su registrazione e trascrizione delle riunioni.

, spegnere incide anche su registrazione e trascrizione delle riunioni. Per le aziende, governance, audit e opt-out diventano centrali nell’adozione dell’AI.

(Riassunto generato con AI)

Microsoft porta Copilot sotto controllo

Microsoft ha introdotto di recente in Teams e nell’ecosistema Microsoft 365 nuovi controlli che consentono ad amministratori e utenti di disattivare Copilot. La novità riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, dai meeting ai documenti, e assume rilievo soprattutto nelle imprese che devono bilanciare produttività, trattamento dei dati e conformità.

Il punto non è soltanto tecnico. In una fase in cui l’AI viene spinta come componente strutturale dell’ambiente di lavoro digitale, la possibilità di spegnerla in modo affidabile segnala un passaggio di maturità: l’adozione non ruota più attorno alla presenza dell’assistente, ma alla sua governabilità per contesto, ruolo e livello di rischio.

È questo il cambiamento sostanziale: l’AI non viene più trattata come una funzione da attivare ovunque, ma come un elemento infrastrutturale da amministrare con criteri espliciti, revocabili e verificabili.

Perché la disattivazione è strategica

Nelle policy delle riunioni di Teams, Copilot può essere configurato per essere attivo durante l’incontro, disponibile anche dopo oppure completamente disattivato. Questo introduce una granularità che riflette un approccio più maturo all’AI aziendale. Non conta solo avere la funzione, ma poter decidere dove ha senso abilitarla.

Il dato più rilevante è operativo: disattivare Copilot in una riunione comporta automaticamente la disattivazione anche di registrazione e trascrizione. In pratica, la scelta sull’assistente non incide solo sull’esperienza d’uso, ma sulla produzione di contenuti derivati e sulla conservazione di prove digitali. Per il risk management, questo collegamento è cruciale.

Nelle app Office, invece, il quadro è meno uniforme. L’utente può deselezionare l’opzione Abilita Copilot con effetto locale sul dispositivo, ma in alcuni scenari la disattivazione selettiva in Word, Outlook e PowerPoint passa ancora dalla rimozione della licenza. Questo trasforma la gestione delle licenze in una leva di controllo organizzativo.

Lo stesso vale sul lato sistema: la presenza di un CSP dedicato a WindowsAI con la policy RemoveMicrosoftCopilotApp conferma che Microsoft tratta ormai l’AI come un componente amministrabile dell’infrastruttura. La policy, secondo quanto descritto, si applica solo in condizioni specifiche, tra cui assenza di utilizzo per 28 giorni, installazione non manuale e presenza di Microsoft 365 Copilot.

Da qui emerge una lettura più ampia: in azienda l’AI accettabile deve essere governabile, auditabile e reversibile. Se può essere spenta, riaccesa, rimossa e reintrodotta in modo disciplinato, allora può essere allineata a sicurezza, privacy, retention e segregazione dei ruoli.

Dall’AI ovunque all’AI selettiva

La direzione indicata da Microsoft è chiara: passare da un modello di AI onnipresente a un modello in cui l’AI viene distribuita solo dove genera valore e dove il rischio è giudicato sostenibile. In Teams, nelle app Microsoft 365, in Windows e anche in Edge, i controlli disponibili delineano un principio di opt-out che non appare più eccezionale, ma necessario.

Per le organizzazioni, la conseguenza futura è concreta. Il vantaggio competitivo non dipenderà soltanto dalla disponibilità di Copilot, ma dalla capacità di dimostrare quando è stato limitato, dove è stato escluso e con quali criteri è stato autorizzato. In questa prospettiva, la governance dell’AI pesa quanto, se non più, delle sue funzioni.

FAQ

Cosa cambia con i controlli di Copilot?

Sì, cambia la gestione. Microsoft consente ora ad amministratori e utenti di disattivare Copilot in Teams e in parti di Microsoft 365.

Spegnere Copilot in Teams cosa comporta?

Sì, comporta un effetto diretto. La disattivazione di Copilot in una riunione Teams spegne anche registrazione e trascrizione.

Copilot si può disattivare nelle app Office?

Sì, in parte. L’utente può togliere Abilita Copilot localmente, ma in alcuni scenari serve rimuovere la licenza.

Esiste una rimozione da Windows gestita dall’IT?

Sì, esiste. La policy RemoveMicrosoftCopilotApp nel CSP WindowsAI consente una rimozione controllata in condizioni specifiche indicate dalla fonte.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.