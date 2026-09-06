6 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Meta offre sconti fino al 98% sui modelli Muse Spark in cambio dei dati

La notizia in sintesi Meta riduce le tariffe API a chi autorizza l’uso dei dati.

riduce le tariffe API a chi autorizza l’uso dei dati. Il piano Contributor abbassa drasticamente i costi per token elaborato.

I prompt e le risposte possono includere codice e materiali tecnici riservati.

Muse Spark 1.3 punta su agenti IA e attività complesse.

Meta sconta l’IA in cambio dei dati

Meta ha introdotto per Muse Spark 1.3 un sistema tariffario che offre forti sconti ad aziende, sviluppatori e professionisti disposti a consentire l’uso di prompt e risposte per migliorare i suoi sistemi di intelligenza artificiale. L’iniziativa riguarda il Meta Model API, aperto agli sviluppatori dopo il debutto della famiglia Muse sviluppata dai Meta Superintelligence Labs. Il modello, presentato il 2 settembre, è pensato per attività agentive: processi articolati, programmazione, impiego di strumenti e gestione di contenuti oltre il testo.

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La scelta trasforma la condivisione dei dati operativi in una leva commerciale, riducendo sensibilmente la spesa di chi elabora grandi quantità di token. Per Meta, l’obiettivo è ottenere esempi concreti utili a perfezionare strumenti IA destinati ai flussi professionali, in particolare quelli legati allo sviluppo software.

Come funzionano prezzi e autorizzazioni

Nel listino Standard, un milione di token in input costa 1,25 dollari e un milione di token in output 4,25 dollari. Con il livello Contributor, gli stessi volumi scendono rispettivamente a 0,10 e 0,20 dollari, con una riduzione che può superare il 95% e, secondo la documentazione richiamata dalle fonti, arrivare oltre il 98% del costo complessivo in specifiche configurazioni.

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I token sono le unità minime con cui il modello elabora testo e altri contenuti: quelli di input appartengono alla richiesta inviata, quelli di output alla risposta prodotta. Esiste inoltre il cached input, contesto già processato e riutilizzabile, soggetto a una tariffa inferiore. La differenza decisiva riguarda però il trattamento del traffico: nel piano Standard prompt e completamenti restano esclusi dall’uso per il miglioramento dei prodotti, mentre nel piano Contributor l’utente concede tale autorizzazione.

Nei casi d’uso di programmazione, questo materiale può comprendere istruzioni, frammenti di codice, documentazione interna, messaggi d’errore e informazioni trasmesse al modello. Mario Zechner, autore dell’harness open source Pi, ha collegato i progressi degli agenti di coding alla disponibilità di sessioni reali impiegate nell’addestramento. Il professore di Princeton Arvind Narayanan ha osservato che molte grandi imprese privilegiano piani Enterprise proprio per le garanzie su conservazione dei dati e governance IT.

Il confine tra risparmio e riservatezza

Il programma di Meta rende esplicito un compromesso già centrale nell’IA generativa: un costo inferiore in cambio di dati utilizzabili per l’evoluzione dei modelli. Le organizzazioni interessate dovranno quindi distinguere i materiali condivisibili da quelli proprietari o sensibili prima di scegliere il livello Contributor.

La misura può facilitare prototipi, integrazioni e sperimentazioni su larga scala, ma incentiva anche controlli più rigorosi sui contenuti inviati attraverso le API. La concorrenza sui prezzi tra i principali laboratori IA rende questa valutazione sempre più concreta.

FAQ

Quanto costa Muse Spark 1.3 nel piano Contributor?

Il prezzo è 0,10 dollari per milione di token input e 0,20 dollari per milione di token output.

Che cosa concede chi sceglie Contributor?

L’utente autorizza Meta a usare prompt e completamenti del traffico API per migliorare i propri sistemi di intelligenza artificiale.

A cosa serve Muse Spark 1.3?

Il modello è progettato per compiti agentivi complessi, programmazione, uso di strumenti e gestione di progetti composti da più passaggi.

Quali dati possono comparire nei prompt di coding?

I prompt possono contenere istruzioni, porzioni di codice, documentazione tecnica, messaggi di errore e altri materiali inviati volontariamente dallo sviluppatore.

Quali fonti hanno supportato questa analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.