Google Earth sospende la funzione per creare immagini satellitari con l’AI

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google sospende le immagini AI sovrapposte in Google Earth .

sospende le immagini AI sovrapposte in . La funzione permetteva di alterare luoghi reali con prompt testuali.

Il rischio riguarda verifiche giornalistiche, crisi e intelligence open source.

Nuovi controlli sono necessari prima di un eventuale ritorno.

( Riassunto generato con AI)

Google Earth sospende le immagini AI

Google ha disattivato nelle ultime ore una funzione di Google Earth che consentiva agli utenti di generare immagini con intelligenza artificiale sopra località reali visualizzate dalla piattaforma satellitare. Lanciato giovedì scorso, lo strumento permetteva di scegliere un luogo, cliccare su “Crea immagine” e inserire un prompt per trasformarne lo scenario, con finalità dichiarate anche educative o progettuali. La sospensione è arrivata dopo la rapida diffusione di schermate artificiali che potevano apparire come immagini geospaziali autentiche.

Il problema centrale è la credibilità storicamente attribuita a Google Earth: una falsa calamità, un attacco militare o un’infrastruttura distrutta potevano essere condivisi come se fossero dati osservati dallo spazio. Google ha riconosciuto che alcuni contenuti sembravano violare le proprie politiche e ha annunciato controlli più rigorosi. La scelta risponde quindi al rischio che una funzione creativa comprometta un riferimento usato per leggere eventi reali in aree difficili da raggiungere.

Perché i falsi satellitari sono rilevanti

Le prove emerse nei test e nelle immagini pubblicate hanno mostrato quanto fosse semplice costruire scenari ingannevoli: Henk van Ess, ricercatore e investigatore, ha segnalato immagini di rifugiati al confine messicano, una centrale nucleare collocata artificialmente in Iran e un cratere vicino a un falso ospedale a Gaza. Altri esempi riguardavano alluvioni, aeroporti, centrali, confini e presunti danni bellici. In alcuni casi le immagini non apparivano perfettamente realistiche, ma la loro collocazione su una mappa reale poteva aumentarne la forza persuasiva.

Le immagini satellitari sono diventate uno strumento essenziale per giornalisti, ricercatori, organizzazioni come Bellingcat, università e governi. Sono state usate per documentare l’avanzata russa e la distruzione di infrastrutture in Ucraina, confrontare lo stato degli edifici a Gaza e osservare crisi in Myanmar, Sudan e Siria. Un’inchiesta di BuzzFeed News, premiata con il Pulitzer nel 2020, contribuì inoltre a rivelare l’espansione dei campi di detenzione degli uiguri in Cina tramite immagini satellitari.

La criticità non è soltanto tecnica: un falso incendio in un terminal petrolifero, un porto apparentemente distrutto o un’alluvione inesistente potrebbero influenzare mercati, logistica e percezione del rischio prima delle verifiche. Le immagini generate erano contrassegnate dalla filigrana digitale SynthID e soggette a filtri, ma il loro utilizzo dentro lo stesso ambiente reputato affidabile rendeva più complessa la verifica. Come ha osservato Henk van Ess, “il falso viene creato all’interno dello stesso strumento utilizzato per verificare se un’immagine è autentica”.

La fiducia diventa il vero limite

La sospensione non equivale necessariamente all’abbandono definitivo della funzione: Google ha indicato di voler introdurre protezioni più solide e ha rilevato anche utilizzi professionali utili. Tuttavia, l’episodio segnala un passaggio delicato per l’intelligence open source: l’autorevolezza non può più dipendere dalla sola provenienza apparente di una schermata. In futuro, verificare immagini geospaziali richiederà controlli su fonti, cronologia, contesto e segnali di generazione artificiale.

Per cittadini, redazioni e istituzioni, la conseguenza è immediata: una mappa non basta più a dimostrare un fatto. La qualità dei guardrail determinerà se eventuali strumenti generativi potranno convivere con una piattaforma usata per l’osservazione del mondo reale.

FAQ

Perché Google ha disattivato la funzione?

Sì, Google l’ha sospesa perché alcune schermate di immagini generate sembravano violare le politiche della piattaforma e potevano alimentare disinformazione.

Come funzionava l’overlay AI?

Sì, bastava selezionare una località in Google Earth, cliccare su “Crea immagine” e descrivere tramite prompt lo scenario desiderato.

Le immagini AI erano riconoscibili?

Sì, Google ha indicato la presenza della filigrana digitale SynthID e di filtri, ma gli esperti hanno evidenziato rischi di condivisione decontestualizzata.

Quali attività rischiano maggiormente?

Sì, giornalismo investigativo, ricerca, verifiche Osint e monitoraggio di guerre o disastri rischiano confusione tra osservazioni reali e scenari artificiali.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Il Sole 24 ORE e The Guardian.