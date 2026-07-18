18 Luglio 2026

Home / INTERNET / OneDrive, stop al supporto su Windows 10 22H1 e versioni precedenti

La notizia in sintesi

Microsoft interromperà il supporto OneDrive Sync su Windows 10 22H1 e precedenti.

interromperà il supporto OneDrive Sync su Windows 10 22H1 e precedenti. Dal 15 agosto 2026 non arriveranno patch, correzioni o nuove funzioni.

L’aggiornamento a Windows 10 22H2 mantiene il supporto fino al 10 ottobre 2028.

Il client continuerà a funzionare, ma senza garanzie di sicurezza e affidabilità.

(Riassunto generato con AI)

OneDrive Sync: fine supporto per Windows 10 meno recenti

Microsoft ha definito la fine del supporto del client OneDrive Sync per i computer con Windows 10 versione 22H1 e precedenti: dal 15 agosto 2026 il software non riceverà più aggiornamenti, patch di sicurezza né nuove funzionalità. La decisione riguarda il componente che sincronizza file e cartelle tra il PC e lo spazio cloud di OneDrive, evitando agli utenti trasferimenti manuali delle versioni più aggiornate dei documenti.

L’azienda indica l’aggiornamento almeno a Windows 10 22H2 come percorso per mantenere un ambiente supportato. La ragione è soprattutto operativa e di sicurezza: il client potrà restare installato e funzionante, ma eventuali vulnerabilità, bug o incompatibilità successivi alla scadenza non saranno più corretti ufficialmente.

La comunicazione, identificata nel Message Center con il codice MC1426708, coinvolge quindi chi utilizza build di Windows 10 ormai fuori dal ciclo di supporto ordinario. Per questi utenti la continuità della sincronizzazione non equivarrà alla piena affidabilità del servizio nel tempo.

Cosa cambia per file, cartelle e protezione dei dati

OneDrive Sync è una componente centrale dell’integrazione tra Windows e il cloud Microsoft. Supporta la sincronizzazione bidirezionale dei contenuti, l’accesso offline ai file, il trasferimento nel cloud di cartelle note come Documenti e Desktop tramite Known Folder Move, oltre a Files On-Demand, funzione pensata per ridurre lo spazio occupato localmente.

Il venir meno del supporto non disattiva automaticamente queste capacità il 15 agosto 2026. Il punto critico è che Microsoft non potrà più assicurare il corretto funzionamento del client sulle versioni interessate e non distribuirà interventi per risolvere problemi rilevati dopo quella data.

La distinzione è rilevante: un’applicazione può continuare a operare senza essere più supportata, ma resta esposta a difetti non risolti e a possibili vulnerabilità. Nel caso di un servizio che gestisce documenti sincronizzati, la scelta di restare su Windows 10 22H1 o precedente comporta quindi l’accettazione di un rischio privo di rimedi ufficiali.

Windows 10 22H1 aveva già concluso il proprio supporto ufficiale a dicembre 2022, mentre il client OneDrive aveva continuato a ricevere funzioni e aggiornamenti. L’avviso ora fissa una scadenza distinta anche per il software di sincronizzazione, rendendo più netto il passaggio verso versioni del sistema operativo ancora mantenute.

Le scadenze spingono verso Windows 10 22H2 e Windows 11

Per mantenere il supporto di OneDrive Sync, Microsoft raccomanda Windows 10 22H2, ultima principale release del sistema operativo. Su questa versione il client continuerà a ricevere aggiornamenti e assistenza fino al 10 ottobre 2028.

Gli utenti iscritti al programma Extended Security Updates, o ESU, hanno inoltre supporto esteso per Windows 10 fino a ottobre 2027. L’azienda indica però Windows 11 come opzione preferibile quando le condizioni hardware e operative lo consentono.

Il passaggio a Windows 11 mira a evitare nuove scadenze ravvicinate e a mantenere aggiornati sia il sistema sia il client cloud. La conseguenza futura per chi non aggiorna non è un blocco immediato, ma una progressiva assunzione di responsabilità su sicurezza, correzioni e stabilità del software.

FAQ

Quando termina il supporto di OneDrive Sync?

Sì, la scadenza indicata da Microsoft è il 15 agosto 2026 per Windows 10 22H1 e versioni precedenti.

OneDrive smetterà di funzionare dopo la scadenza?

Sì, il client potrà continuare a funzionare, ma Microsoft non garantirà piena operatività né correggerà vulnerabilità o malfunzionamenti successivi.

Quale versione di Windows mantiene il supporto?

Sì, Windows 10 22H2 mantiene aggiornamenti e supporto per OneDrive Sync fino al 10 ottobre 2028.

Quali funzioni offre OneDrive Sync?

Sì, sincronizza file bidirezionalmente, abilita l’uso offline, Known Folder Move per Documenti e Desktop e Files On-Demand.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.